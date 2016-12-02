Коммунальная атака

Жители ЛНР давно знают: если в кране нет воды – значит, Киев вновь решил напомнить луганчанам, что по факту они живут в независимом от Киева государстве. К Новому году украинская власть, помимо водоснабжения, решила лишить Луганскую народную республику еще и электричества. В декабре планируется отключение от электроснабжения всей территории ЛНР, сообщил директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай украинским СМИ. Ранее замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявлял, что с декабря планируется отключить неподконтрольные Украине территории от водоснабжения.

Причина – в том, что жители ЛНР не платят Киеву коммунальные услуги. Те деньги, которые собираются на территории непризнанных республик, идут на обслуживание сетей внутри ЛНР и ДНР. Луганской народной республике повезло меньше: она сильнее зависит от Киева, поскольку ключевые инфраструктурные объекты расположены на территории, подконтрольной украинцам. Учитывая тот факт, что Киев давно перестал выполнять свои социальные обязательства перед гражданами территорий, которые в Раде упорно продолжают называть своими, но при этом не платят ни пенсий, ни пособий, отключение жизненно важных услуг можно назвать преступлением. Это исключительно политическое решение, поскольку Киевом блокируется даже сама возможность решить вопросы с Луганской народной республикой – из-за блокирования Киевом работы группы по экономическим вопросам ЛНР не может оплатить воду, поступающую в Республику из Украины.

Киев не в первый раз отключает луганчанам свет и воду. В последний раз ситуация обострилась осенью. Чтобы помочь жителям ЛНР, в дело вмешался Красный крест. Представители этой международной организации собрали средства – 700 тысяч долларов - и погасили задолженность за коммунальные услуги перед Киевом. Об этом отчитался спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, упомянув, что данная мера – временная, и полностью решить проблему она не позволит.

На данный момент вода в ЛНР поставляется с двух водозаборных точек, обе находятся на территории, подконтрольной Киеву. У ЛНР есть и свои точки, но для полного обеспечения Республики водой их мощностей недостаточно. По официальным данным, ЛНР обеспечивает себя водой на 84%, а из-за прекращения поставок воды с украинской территории сильно страдают жители приграничных городов и поселков, а также сам Луганск.

В ОБСЕ о проблеме информированы, а вопрос возобновления подачи воды будет поднят во время следующей встречи в рамках Минских переговорах, 7 декабря, заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего. При этом он отметил, что надежды на конструктивный подход со стороны Украины в этом вопросе мало.

«Участники Украины в гуманитарной группе пытались обсуждать этот вопрос, но далее, чем оценка самой ситуации относительно того, что вода – это необходимая абсолютно услуга, без которой людям жить предельно сложно, они пойти не смогли. Остановились на том, что задекларировали необходимость продолжить работу экономической группы», – рассказал Дейнего агентству «Луганский информационный центр».

Он отметил, что в Республике готовы к тому, что Украина будет всячески препятствовать обеспечению надлежащих водоснабжения, электроснабжения. «Мы готовы ко всем этим очередным выпадам со стороны ныне захвативших власть в Киеве и там хозяйствующих праворадикально настроенных элементов. Мы вполне понимаем их стремление уничтожить всех жителей Народных Республик и готовы этому противостоять», – добавил Дейнего. При этом все заявления украинской стороны о том, что вода отключается из-за отсутствия оплаты – искажение реальной ситуации. Украина сама сознательно банкротит поставщика воды в Республику, используя при этом манипуляции вокруг расчетов за электроэнергию, а потом якобы по причине неуплаты отключает насосные станции, которые качают воду.

Решение Киева отключить еще и электричество Дейнего назвал манипуляциями. По его мнению, реализовать угрозу на практике Киев не решится. «Там ситуация несколько сложнее, прекратить энергоснабжение без серьезных последствий для себя технически нереально. Предположить, что они пойдут на то, чтобы нанести ущерб своим субъектам, достаточно серьезный ущерб, я думаю, они на это не пойдут», - пояснил он.

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