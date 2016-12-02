Князь «Святослав» едет в Нью-Йорк

В гостях у «Русской Планеты» директор студии «СИНЕМАЛОРА», продюсер, режиссер, сценарист и актриса Ольга Антропова. Фильмы режиссера были представлены на различных отечественных и международных конкурсах, география которых обширна. Все короткометражные картины принимали участие в Каннском фестивале. А пилотный проект цикла телевизионных фильмов «Страницы истории» под названием «Моя блокада» был показан на телеканале РОССИЯ-1 и единственный из России вошел в десятку лучших мировых картин, меняющих взгляд на мир.

В декабре этого года фильм о русском князе Святославе Игоревиче режиссер везет на фестиваль короткометражного кино ISFF в Нью-Йорк. Ольга Алексеевна рассказала «Русской Планеты» о фильме «Святослав», о том, как историческое документальное кино донести до широкого круга читателей, и о своих творческих планах.

- Среди Ваших фильмов большую часть составляют документальные фильмы. Как с не игровыми фильмами можно выйти на широкий круг зрителей?

- Во-первых, хочу сердечно Вас поблагодарить, что пригласили меня на беседу. Потому что для меня лично и всего нашего творческого коллектива имеет огромное значение общение со зрителем. Это некая обратная связь. Гармоничные двухсторонние отношения: мы делаем кино для зрителя и хотим слышать, что зритель думает, чувствует и переживает во время просмотра наших работ и после просмотра.

Также мы открыты ко всем предложениям зрителей, о чем они хотят видеть кино. Это важно. Работая над картинами, все мы прежде всего думаем не о том, чтобы снять кино, сдать в архив и забыть. Нам хочется, чтобы наши картины находили своего зрителя.

Что же качается Вашего вопроса о том, как донести документальное кино и в данном случае историческое документальное кино до широкого круга читателей, потенциальных зрителей, то здесь хочу обратить внимание, что дистрибуция полнометражного игрового кино отличается от дистрибуции документального кино и короткометражных лент. Если в первом случае существует прокат, то вот документальное кино и короткометражное - скорее можно реализовать на телевидении и в интернете, которое сейчас набирает всё больше оборотов. Зрители уходят в интернет-пространство, и хочу подчеркнуть, что в данном случае я не даю оценок хорошо это или плохо, это новые условия, в которых приходится существовать и работать кинопроизводителям, учитывая новые реалии этой отрасли.

Что качается части трилогии «Русская миссия» под названием «Святослав», то для меня это наиболее примечательная историческая фигура. Посудите сами, его мать равноапостольная княгиня Ольга и его сын князь Владимир Креститель Руси стали одними из самых почитаемых русских святых.

А что же сам Святослав Игоревич? Как сказал один из экспертов нашей картины Василий Игоревич Пичугин: «Первый славянофил – это, конечно же, Святослав». Это человек, который ничуть не меньше любил свою землю, чем его мать и сын, хотя были упреки в его адрес, что он все время проводит в походах. А вот почему?

Александр Васильевич Назаренко, специалист в области русского средневековья, также принимавший участие в картине, процитировал слова профессора Бориса Александровича Рыбакова: «География Святославовых походов похожа на сабельный удар». Вот это интересно. Какие у князя Святослава были замыслы, их мотивация и как он их реализовывал, что удалось, а что нет? Вот это весьма интересно. Хочу отметить, что в учебниках истории скудно написано о том времени. Понятное дело, если все расписывать в учебнике досконально, то на одно десятилетие могут уходить десятки, а то и сотни страниц.

Режиссер фильма Ольга Антропова в роли княгини Ольги

В принципе, учебник истории в данном случае я могу сравнить с рекламой того или иного исторического отрезка времени. А если Вы хотите узнать больше, есть масса других источников. Вот, например, клуб исторической реконструкции «Серебряный волк», совместно с которыми мы реализовали этот проект.

Отдельное спасибо хочу сказать руководителю этого клуба Максиму Макарову, благодаря которому реализовался проект. Да, когда я впервые попала к ним в клуб, то была поражена исторической точностью в деталях. Детали - самое важное.

Именно они создают полную картину ушедших эпох. И драматургически детали важны, кстати сказать. Самое важное, что в этом клубе, все сделано своими руками и только на основе археологических данных. Если нашли ту или иную деталь, то по ней делают образцы для себя и по технологиям, применявшимся в то время. Там есть потрясающие вещи, сделанные своими руками потрясающими людьми, которые искренне любят свое дело. И самое главное все можно потрогать, пощупать. Ты как бы попадаешь в то время. Кстати сказать, наши эксперты, принимавшие участие в картине отметили интерьер клуба, в котором они снимались. Сказали, как будто попали в то время.

Да, картина принимает участие в фестивале короткометражного кино в Нью-Йорке, а до этого она уже побывала на Каннском фестивале и в этой осенью стала призером фестиваля «Отцы и дети», проходившем в Орле.

- Расскажите, пожалуйста, об исторической трилогии «Русская миссия». Почему для нее выбрали такое название?

- Да, Вы правы «Русская Миссия. Святослав» - это часть трилогии. Вообще она состоит из трех частей Ольга-Святослав-Владимир. Крещение Руси это изменение всего государства от уклада до мировоззрения.

«Русская миссия» – проект о становлении российской государственности, который раскрывает через призму исторических персонажей основные вехи создания политического и территориального устройства России.

В центре первой серии-трилогии проекта – тройственный союз династии Рюриковичей: Ольга-Святослав-Владимир. Именно с этих исторических личностей, по сути, началось становление русского государства и его христианизация.

В начале истории перед нами предстает княгиня Ольга, которая после смерти мужа князя Игоря встала во главе государства и смогла не только своими политическими решениями завоевать звание «мудрой и авторитетной правительницы», но и создать задатки сильного государства и того, что бы сейчас назвали политической инфраструктурой. Непросто складывались отношения властной женщины с ее сыном: здесь раскрывается история политических разногласий между Ольгой и Святославом: «стратегия христианизации», которой придерживалась Ольга, против «стратегии походов», пропагандируемой ее сыном.

Проходит время и на авансцену исторических событий выходит князь Владимир: история его происхождения, становление характера политического лидера в условиях влияния бабки и отца, его непростой путь к христианству. Здесь мы видим в каких условиях формировался характер юного князя и каковы предпосылки его духовного поиска, которые в итоге привели его к одному из самых значимых и переломных моментов в истории Руси: Крещению русского народа, в корне изменившего основы российской государственности. Именно Владимир соединил в основах государственности идеологию Ольги и принципы Святослава, воплотив триаду «бабушка-отец-сын» как «тезис-антитезис-синтез».

- Почему точку отсчета решили делать с Ольги, а не с Рюрика?

- Княгиня Ольга это отправная точна проекта. Я начала с неё, потому как меня назвали именно в ее честь и скорее для себя самой, мне хотелось понять эту историческую личность. Что же касается Рюрика, Вы знаете, в кино есть такое понятие «сиквел» (от англ слова «продолжение») и «приквел» ( от анл «до»). Так что, как видите, есть огромное поле для деятельности, было бы финансирование. Ведь исторические картины априори дорогие, как ни крути.

- Съемки картины проходили в Польше, почему вы выбрали именно эту страну?

- Да, съемки картины проходили в «Центре Славян и Викингов» (г. Волин, Польша). Это поистине потрясающее место, мы реально попали в раннее средневековье. Пан Войтек – директор центра оказал нам неоценимую помощь и поддержку, за что я бесконечно ему благодарна. Это город-музей под открытым небом. Там люди живут как средние века. Все, постройки, утварь, одежда, приготовление пищи, ремёсла, в общем всё!

Оборудование нельзя было оставлять без присмотра по одной простой причине - оно контрастировало с бытом тех времен, а не потому что там кто-то что-то унесет, нет. Двери у всех открыты, все в этом древнем городе живут мирно, кроме разве что показательных выступлений боев, захватывающих своей зрелищностью и реалистичностью. Там народ почти со всего света, я не преувеличиваю, ребята – викинги из Скандинавии, наши ребята славяне, белорусы, украинцы; немцы, французы, да кого там только нет. И что самое интересное, все мирно сосуществуют между собой, никаких санкций и так далее.

Мы вообще о проблемах на международной арене узнали только тогда, когда вернулись со съемок, как раз всё начиналось. Мы находились в месте полном доброжелательности, дружбы, взаимопомощи и взаимовыручки. Думаю, это благодаря Пану Войтеку, который подобно гражданину мира, собирает со всего мира всех в своем доме – городе-музее.

Кадр из фильма «Русская миссия. Святослав»

Это потрясающий человек и потрясающее место. Всем, кто интересуется средневековьем и хочет попасть в реалии того времени, рекомендую «Центр Славян и Викингов» в Польше. И конечно для начала познакомиться с Максимом Макаровым и его реконструкторами из клуба «Серебряный волк».

Также хочу сказать, что часть съемок проходила на фестивале «Войново Поле», директором которого является Екатерина Сергеева, а основателем Максим Макаров. Это примерно такое же место как в Польше, только без деревянных построек. Находится в Подмосковье. Каждую осень проходит фестиваль, куда съезжаются ребята реконструкторы со всей России. Есть там и «Лавка чудес», которая также принимала участие в съемках.

Конечно, пользуясь случаем, я хочу сердечно поблагодарить всех, кто принимал участие в съемках, кто нам помогал и верил в наш проект. У нас, кстати, снимались ребята не только из России, были ребята из Франции, которые возили Ольгу на ладье, и ребята из Германии Алекс Клуге и Штефан Флейшер, который, не зная языка, очень влился в коллектив рекострукторов «Серебряного вола». Очень помог Николай Асламов, за что ему отдельное спасибо. В общем, об этом можно говорить бесконечно! Я хочу сказать, что всех помню и всех благодарю за работу с нами. И надеюсь на дельнейшее сотрудничество.

- В Америку Вы везете вторую часть картины «Святослав», почему не «Владимир» и Крещение Руси?

- Потому что 1030-летний юбилей Крещения Руси будет в 2018 году, и к этому моменту я добавлю некоторые штрихи к картине, чтобы сделать ее еще более яркой для восприятия зрителей и живописной. Сейчас она сделана в лучших традициях канала History Cannel и Discovery, как сказал Сергей Смирнов соавтор следующего проекта, посвященного князю Владимиру. А сейчас, как вы заметили, вообще тема истории России и особенно истории средних веков стала очень востребована. Если не ошибаюсь, в конце месяца выходит в прокат картина «Викинг», по ВГТРК только что завершился показ сериала «София».

- Есть ли у студии потенциал снять полноценное художественное кино о Древней Руси и ее героях?

- Творческий потенциал, бесспорно, есть и у студии и у творческого коллектива. Также полностью разработанный проект с соавтором членом союза писателей России Сергеем Смирновым, остались опять же, как говорится «штрихи к портрету». И в данный момент студия в поисках финансирования.

- Какие фильмы стоят в ближайших планах у «СИНЕМАЛОРЫ»

- Сейчас у студии несколько проектов на стадии завершения производства. Это фильмы цикла «Страницы истории». Картина «Пробуждение веры» посвящена священнослужителям прошедшим войну, в ней принимают участие о. Иоанн Миронов (Санкт-Петербург) и его сын о. Александр Миронов, о. Валентин Бирюков и его сын о. Василий (г. Бердск, Новосибирская обл.), о. Илий (Ноздрин), о Николай Попович, как видите, география очень обширна.

Первая часть «Победа духа» (реж. Сергей Куцевалов), была посвящена священнослужителям и их служению Богу и людям на оккупированной территории во время Великой Отечественной войны, а вторая часть посвящена священнослужителям, посвятившим себя Богу и людям после ВОВ.

Съемки первой чести проходили в Белоруссии, премьера была в городе Гродно. Светлане Силовой принимавшей участие в съемках картины, также хочу сказать огромное спасибо как за участие в картине, так и в помощи в организации премьеры в Гродно. Нас, кстати, там встретили очень тепло и радушно. Гродненцам за это большое спасибо!

Также у студии в производстве проекты посвященные Возрождению Патриаршества в России, 100-летний юбилей которого будет отмечаться в следующем 2017 году. Здесь речь пойдет о святителе Тихоне, первом Патриархе после большого перерыва в патриаршестве, потому что, как я считаю, именно он сохранил для нас - последующих поколений России Церковь Христову. Эти картины в первую очередь можно будет увидеть на канале СПАС в конце декабря.

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