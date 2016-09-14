«Библиотека Бессмертного полка» против переписывания истории
Презентация. Бессмертный Полк

Презентация. Бессмертный Полк

Уже в этом году на книжных прилавках появятся издания, повествующие о судьбах и героизме участников Великой Отечественной

6 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная масштабному книжному проекту «Библиотека Бессмертного полка». В его рамках ожидается издание серии книг, повествующих о реальных историях из жизни  героев Великой Отечественной войны. Инициаторами проекта выступают Издательство АСТ и Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России».

В презентации проекта приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Николай Земцов и вице-президент Российского книжного союза, 

Главная миссия проекта «Библиотека Бессмертного полка», по словам его участников,  – противодействия попыткам переписать историю героических страниц Второй мировой войны. Судьбы героев будут вековечены в серии документальных, публицистических, исторических, художественных книг, сохранив память об одном из самых великих и трагичных этапов российской истории. Учителя, историки, писатели, сценаристы и все неравнодушные люди смогут обращаться как к ним как к первоисточнику, черпая историческую правду, и вдохновение. 

В книги войдут свидетельства самых обычных людей, чьи родственники воевали на фронтах Великой Отечественной - рассказы и фотографии из семейных архивов, присланные присылают на официальный сайт движения «Бессмертный полк России». В серию также войдут воспоминания известных писателей, политиков, актёров, спортсменов, блогеров. Книги будут посвящены различным темам: дружбе, любви, самопожертвованию, подвигу и даже курьёзам, случавшимся на войне.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в ходе встречи с журналистами заметил, что «Бессмертный полк» – та объединяющая страну идея, в поисках которой прошли последние десятилетия.

– Главное – это то, что благодаря «Бессмертному полку» удалось показать жизнь страны через жизнь семьи, – говорит Сергей Вадимович. – Теперь главное – чтобы идея развивалась, не стала заезженной.

Кроме того, по мнению Степашина, «Библиотека Бессмертного полка» не должна ограничиваться лишь историями о Великой Отечественной войне, в перспективе тематика книжной серии охватит иные периоды истории и события современности, в которых проявился героизм наших соотечественников.

– Важность этого проекта для патриотического воспитания детей трудно переоценить. Движение «Бессмертный полк России» должно прийти в школу и даже в детский сад, –заключил  глава РКС.

В свою очередь, как отметил сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Николай Земцов, «пространство памяти, которое взял под охрану «Бессмертный полк России», имеет свойство таять и убывать без постоянного изучения исторических событий», в связи с чем крайне важно именно сегодня сохранить для будущих поколений те исторические свидетельства, которыми делятся наследники солдат на сайте Движения.

– В адрес «Бессмертного полка России» приходят десятки тысяч семейных воспоминаний о войне. Такие непридуманные истории, правдивые свидетельства обладают особой ценностью для детей и подростков, формируют их личность, помогают им состояться, стать настоящими гражданам своей страны, – сказал Земцов.

Наконец, президент Издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал присутствующим о технических деталях реализуемого проекта. На первом этапе  планируется выпустить 5 книг общим тиражом 50 000 экземпляров. Первые книги новой серии должны появиться уже в этом году.

– Мы надеемся, что эта книжная серия будет востребована читателями. И начинаем проект без государственных грантов – это наша общественная миссия. При этом мы надеемся на поддержку со стороны Министерства науки и образования РФ, и на полках школьных библиотек появятся издания с историями «Бессмертного полка», ведь именно книги всегда являлись надёжным союзником и партнёром в воспитании патриотизма, чувства гордости за свою страну, – заключил Олег Новиков.

Проект «Библиотека Бессмертного полка» также был презентован в ходе Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ.

Теги:
События: война
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