Классик советской кинокомедии

«Быть тебе Минька артистом», – говорили односельчане юному Мише Пуговкину. Он родился 13 июля 1923 года в Рамешках – глухой деревне Чухломского уезда Костромской губернии, в простой крестьянской семье. С детства отличался веселым нравом, без участия Миши в деревне не обходилась ни одна свадьба.

После переезда семьи в Москву, Миша устроился учеником электромонтера на завод и в драмкружок в клубе имени Каляева. На игру молодого актера обратил внимание театральный режиссер Федор Каверин и пригласил его в профессиональный театр. Здесь, в Московском драматическом театре, Пуговкину пришлось много потрудиться над своей речью, и вскоре северный, костромской акцент был исправлен. Но колоритности от этого Пуговкин не потерял.

Режиссер Григорий Рошаль оценил Пуговкина сразу, «Миша, у вас не лицо, а целая кинобудка», - сообщил он актеру и дал роль в фильме «Дело Артамоновых». Семнадцатилетний Пуговкин оказался в звездном составе – Михаил Державин-старший, Любовь Орлова, Вера Марецкая и Владимир Балашов. Во время съемок фильма началась война и спустя несколько дней после ее начала, актер, прибавив себе до совершеннолетия год, отправился добровольцем на фронт.

Он служил в разведке, в августе 1942 года получил тяжелое ранение, и после прохождения лечения был комиссован. Пуговкин возвращается к театральной деятельности и съемкам в кино, играет небольшие роли в фильмах «Кутузов», «Свадьба», «В 6 часов вечера после войны», и не остается не замеченным.

Алексей Дикий, Фаина Раневская, Эраст Гарин, Михаил Яншин отметили талант молодого артиста. А Яншин поручал ему важное в кинопроизводстве дело – покупку спиртного. По воспоминаниям актера, он бежал в буфет «ВТО, брал там графины с водкой и приносил на съемочную площадку».

В сентябре 1943 года Пуговкин был принят в Школу-студию при МХАТе, но на втором курсе был временно отчислен. Михаил Иванович мог выучить за один день все роли спектакля, но не справился с теорией марксизма. Пуговкина отправили в танковое училище «украшать жизнь курсантов и офицеров» вечерами творческой самодеятельности.

Школу-студию МХАТ Пуговкин окончил после танкового училища, он играл в театре Северного флота Мурманска, в Вильнюсском театре русской драмы, в театре Ленинского комсомола. Снимался в кино у Михаила Ромма, в фильмах «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы». Известность актеру принес Иван Бровкин, после «Ивана Бровкина на целине» Пуговкин стал получать письма от многочисленных поклонниц с признанием в любви.

Со временем популярность актера все больше увеличивалась, пик славы пришелся на годы работы с Леонидом Гайдаем. Роли прораба в «Операции Ы», режиссера Якина в «Иване Васильевиче», отца Федора в «Двенадцати стульях» были небольшими, но сыграны великолепно.

Отца Федора в Пуговкине Гайдай увидел сразу: «Михаил Иванович, а ведь думаю, вы – отец Федор». Гайдай не ошибся, в детстве актер был знаком со священником, прислуживал ему в храме, играл с поповскими детьми, поэтому священника он сыграл очень тонко и правдиво – «Не корысти ради а токмо волею пославшей мя жены». Это не какой-нибудь толстовский отец Сергий, борющийся с собственной плотью, а обычный провинциальный священник, ищущий бриллианты.

Сам Михаил Иванович называл годы работы с Гайдаем золотым временем. Другими своими удачными ролями актер считал роли в «Штрафном ударе» (1963), «Свадьбе в Малиновке» (1967), и в фильмах-сказках Александра Роу.

Всего актер снялся в ста фильмах самых разнообразных жанров, в десятках выпусков киножурнала «Фитиль» и в нескольких выпусках «Ералаша».

Михаил Иванович скончался в июле 2008 года, в возрасте 85 лет. В честь него названа малая планета, открытая в 1997 году

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