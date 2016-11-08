Китайская формула для Ивана Грозного

Установка памятников Ивану Грозному в Орле и Александрове всколыхнула российское общество. «Как же так? Кровопийце и тирану…монумент!» - вопит либеральная общественность, кляня, на чем свет стоит, нынешнюю власть. «Иван Грозный - первый русский царь! Он создал централизованное государство, в два раза увеличив его территорию!» - возражают сторонники провластной линии. Условно, провластной. Власти предпочитают хранить молчание, в позе нейтрального наблюдателя взирая на сумятицу в головах россиян.

Мы русские, максималисты, привыкшие идеализировать все на свете. Без идеала жить не можем. Ленин, бывший святым, непогрешимым. Сталин такой же, при жизни. Последнего Хрущев замочил, набравшись смелости и власти. Мертвого, конечно! При живом-то гопака танцевал, да приговоры смертные подписывал, спасая шкуру. Никита себя отмазал, став автором оттепели, которую так возлюбили наши либералы. В 90-е досталось сполна и Ленину, и Хрущеву, и Брежневу. Отца народов изобразили монстром, каких мир не видывал, увеличив кратно число репрессированных.

Реальный мир, в котором живем, не идеален. Ткань событий многоцветна, переливчата. У знаковых политических фигур есть достоинства и недостатки. Правители, в особенности на крутых поворотах истории, могут делать гениальные ходы и…ошибки.

Китайцы, к примеру, принципиально иначе воспринимают вождей и героев. Мао Цзэ-Дун в годы культурной революции репрессировал несоизмеримо больше людей, нежели Иван Грозный за полвека правления. Культ Мао и репрессии осудили, но не всенародно, а на закрытых партийных форумах. Проявив поистине восточную мудрость, вождя из мавзолея не выкинули. Деятельность Мао Цзэ-Дуна оценена формулой: 70 процентов хорошего, 30 – плохого. Может, по китайской формуле оценим Ивана Грозного?

Деяния Ивана Четвертого, прозванного Грозным, впечатляют. Разгром и присоединение к Московии Казанского ханства, Астраханского. В конце царствования Грозного атаман Ермак начинает завоевание Сибирского ханства. Была решена важнейшая геополитическая задача: осколки Золотой Орды не смогли объединиться и угрожать Руси с восточного и южного направлений. Крымский хан Девлет-Гирей мечтал о покорении Московии и создании «общетатарского» государства, новой Золотой Орды. Полузабытая ныне битва при Молодях, выигранная русскими, окончательно похоронила стратегический проект крымского хана.

Еще один полустершийся в исторической памяти факт. После взятия Казани более восьми тысяч русских, находившихся в рабстве, получили свободу! Работорговлей татарские феодалы занимались с превеликим удовольствием. За более чем столетнюю историю существования Казанского ханства им были захвачены и обращены в рабство десятки тысяч русских людей. Рабы - славяне ценились в самом ханстве и на невольничьих базарах Крыма, Османской империи.

Иван Грозный пытался расширить территорию страны в западном направлении. Мечтал выйти к Балтийскому морю. Ожесточенная Ливонская война шла с переменным успехом. Давний враг славянских государств – Ливонский рыцарско-католический орден – под ударами русских войск был сокрушен. Исходя из собственных геополитических амбиций, в конфликт ввязались Польша, Литва, Швеция, Дания. Силенок у нас не хватило. Молодое русское государство не смогло закрепиться в Прибалтике, стать морской державой. Но и то, что удалось осуществить, ставит Ивана Грозного в ряд выдающихся государственных деятелей.

Не запечатлен на памятнике «Тысячелетие России»? Бог ты, мой! Как раз тот пример, когда объективность подхода подменяется субъективизмом. Александр Второй, будучи приверженцем либеральных идей, пошел на поводу у российских либералов, вычеркнув из проекта имя Грозного. Деяния царя от этого никак не приуменьшились. Они – в русском историческом коде, в российском государственном одеянии!

Иван Четвертый централизовал государство. Рыхлое, слабо структурированное объединение княжеств Северо—Восточной Руси. Его дед и отец, великие князья московские, вошли в историю как «собиратели земель русских». Иван Грозный как правитель с новым титулом «царь», поставивший на место амбициозных и неуемных бояр.

Он разбил страну на уезды и волости, назначив на «кормление» - управление территориями, наместников. Создал первое на Руси регулярное стрелецкое войско. Упорядочил органы центрального управления – приказы. Определил статус монарха-царя и состоящей при нем для помощи в управлении страной Боярской Думы. «Царь указал, а бояре приговорили» - писали в документах.

Да, была опричнина, придуманная царем для претворения в жизнь политики централизации. Были репрессии, казни. Не всегда справедливые, проводившиеся по наветам либо чрезмерному подозрению, мнительности государя. Опричнина оставила кровавый след в процессе становления Московского государства. Есть у нас не очень хорошая традиция: «Лес рубят, щепки летят!». В данном случае летели, конечно, не щепки, а головы.

Все познается в сравнении, с привязкой к той далеко не либеральной эпохе. Во Франции, в одну только Варфоломеевскую ночь казнили больше людей, чем за все время правления Ивана Грозного! Объективно мыслящие историки количество «жертв Грозного» определяют в 7-10 тысяч человек. Много это? Безусловно.

Речь идет о человеческих жизнях. Каждая жизнь по-своему уникальна и неповторима! В то же время ни революции, ни реформы, ни какие-то еще грандиозные свершения не делаются в белых перчатках и по мановению волшебной палочки. Жертвы всегда были, есть и будут! Под безжалостный молох истории частенько попадают и виноватые, и правые.

Иван Грозный стремился создать великое государство и во многом ему это удалось. В его царствовании пытаются выискать причины Смутного времени и приписать прочие последовавшие беды. Историки все больше сходятся во мнении, что Смутное время предопределили другие обстоятельства, в меньшей степени связанные с наследием Грозного.

Низвергание с пьедестала правителей, зацикливание на их действительных и мнимых пороках, одна из наших не лучших национальных черт. Воздадим должное Ивану Грозному, не забывая о его ошибках, по китайской формуле: на две трети хорош, на треть плох!

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