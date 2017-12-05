Киркоров, Басков или Галкин. Кто первым совершит каминг-аут?
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Существует ли в России «гей-лобби»? Факты. Оценки эксперта

Создатели популярной советской передачи «Голубой огонек» не подозревали, что название программы окажется настолько пророческим! 

Западный мир сотрясают «каминг-ауты» известных актеров, политиков и спортсменов. В «демократических» странах их «откровения» приветствуют аплодисментами, а в России многие сожалеют о том, что когда-то испытывали уважение или симпатии к разоткровенничавшейся знаменитости.

Мохаммед Али. Фото: «АиФ»

Легендарный боксер Мохаммед Али после визита в нашу страну восторженно сказал: «Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста!». Недаром, наверное, мы живем в той системе координат, где даже «Word» подчеркивает красной волнистой линией слова «голубой» и «розовый», семафоря нам об «ошибке».

«Россия – несокрушимый бастион традиционных ценностей!» — того и гляди сорвется с языка.

Но не будем спешить. У нас «не забалуешь» лишь на первый взгляд. А, присмотревшись, начинаешь понимать, что покойный Али был прав лишь частично.

Мужчин, которые гуляют по улицам, взявшись за руки, действительно, в русских городах встретишь редко. Зато «культурный код нетрадиционной любви» прочной голубой нитью вплетен в концепцию современной российской эстрады. Не верите? Давайте проверим.

Ратуя за христианские ценности и ханжески падая в обморок при мысли, что Государь мог опоздать на венчание, задержавшись в постели симпатичной балерины, мы каждый Новый год несем свои тазики с оливье к экранам телевизоров, чтобы посмотреть на нескончаемый «Голубой огонек».

В ярких нарядах для нас поют и танцуют «особенно любимые в определенных кругах» артисты, увенчанные правительственными орденами. 

Манерных мужчин, образы которых свидетельствуют об их «предпочтениях» лучше любых «каминг-аутов», на российской эстраде хоть отбавляй. И речь, как вы понимаете, вовсе не идет о доживающих свой век «на пенсии» Боре Моисееве и Сергее Пенкине, голубая луна которых взошла еще в лихие 90-е и примерно в это же время закатилась за тучи.

Сегодня на пике популярности находятся такие «замечательные» артисты, как Филипп Киркоров и Дима Билан, Максим Галкин и Николай Басков, Сергей Лазарев и Тимати.

«А ну-ка девушки» не отстают! Не первое десятилетие к микрофону выходит попеть свои песни мужественная Земфира, за спиной которой всегда маячит тень ее подруги Ренаты Литвиновой. 

Фото: Pinterest

Эхом доносятся хулиганские голоса «Ночных снайперш» — Светланы Сургановой и Дианы Арбениной, «порадовавших» нас когда-то мальчишеской хрипотцой и рукотворными образами «брошенок-лесбиянок». 

Фото: snipers.net

Мы так и не догнали «Тату» (поливавших друг друга крокодильими слезами однополой влюбленности малолеток из «нулевых»). 

Нескончаемому эстрадному «лесби-гей-параду» не способны помешать никакие законодательные запреты на пропаганду «специфических сексуальных отношений».

А как тут помешаешь, если испортившие не одну детскую психику любители «однополой любви», порой, даже камуфлируют — конъюнктуры ради! — свои предпочтения вполне себе легальными союзами?

Остепенился и даже связал себя брачными узами поднятый было на щиты «ЛГБТ-резидентурой» Николай Басков. Давно разродились и превратились в дородных русских дам приснопамятные «Татушки», одна из которых даже приняла ислам.

Алла Борисовна Пугачева укрыла своим крылом сразу двух подчеркнуто ярких представителей отечественного шоу-биза. Примадонна, известная своим покровительственным отношением к этой «категории людей», сперва осчастливила Филиппа Киркорова, а затем обеспечила надежную «крышу» в деревне Грязь еще одному настоящему мужчине — Максиму Галкину.

Впрочем, образ эдакой «Матушки Кураж», которая укрывает в своем фургончике тех, кто спасается от «всенародной войны против меньшинств», легендарной певице подходит едва ли. Замуж на старости лет за всех в мире геев и бисексуалов не выйдешь, хоть стремиться к этому, конечно же, надо. Да и масштабы «войны» преувеличены чересчур сильно.  

«Люди, укравшие у детей радугу», могут свободно собраться даже в нашей стране и возопить о своих правах. На их сторону стеной встают правозащитники и либеральные силы. Их неузаконенные отношения защищает закон.

А как же каминг-ауты? Будут? Нет? Когда смотреть? Тут проблема. На каминг-аут в России если кого и «прорывает», то, скорее, в порыве чувств. Кто помнит, тот знает, что когда-то прямом эфире персональной радиостанции «Алла» Примадонна порадовалась за Сергея Лазарева и его друга Мишу, устроив ничего не ожидавшему эдакий «радио-каминг-аут».

Рэпер и бургер-король Тимати, возмутившийся однажды тем, что Билан появился на концерте «не в форме», засвидетельствовал на своей страничке, что его коллега «заднеприводной наркоман». Досталось и Киркорову, о «петушиной обойме» которого рэпер, не удовлетворенный результатами конкурса «МУЗ-ТВ», написал пару твитов, подчеркнув, что сам он, конечно, «из другого лагеря». 

Чу! Слышите? Новый год приближается к нам семимильными шагами. Зажгутся праздничные «Огоньки», и на экранах перед нами предстанут старые добрые носители нетрадиционных ценностей, возникшие однажды ниоткуда, и вовсе не собирающиеся быстро уходить в никуда. А надо ли?

Кажется, что именно на Святой Руси, где однополая любовь не приветствовалась, не приветствуется и – хочется верить! – не будет приветствоваться никогда, этих «открыто-скрытых» гомосексуалистов и лесбиянок, уже навязавших многим алгоритмы и стандарты своей «культуры» стало слишком много. Неужто в действительности существует пресловутое «голубое лобби», интенсивно продвигающее «своих»?

Пытаясь расставить точки над «i», мы обратились к продюсеру, которому приходится иметь дело со звездами по долгу службы. На условиях полной анонимности он (назовем его «Алексей») согласился ответить на наши вопросы:

«Русская Планета» (РП): Алексей, скажите, пожалуйста, почему, несмотря на негативное отношение в России к сексуальным меньшинствам, на эстраде появляется все больше и больше «нетрадиционно ориентированных звезд»?

Алексей: Эта тенденция совсем не зависит от восприятия особенностей полового воспитания Россией. В западных странах без перерыва работает могучая «промо-машина» по насаждению «западных стандартов». Начиная с продакт-плейсмента и заканчивая сдвигом в системе ценностей («Оскары» за «нетрадиционные» картины) — все работает на «переформатирование» восприятия.

Все начинается с нейтрального восприятия (неосуждения), а после — ярко, наглядно и «аппетитно»! — демонстрируются все плюсы той или иной «ориентации». Синтетическая культура требует заложения фундаментальных понятий о синтетическом воспроизводстве.

РП: Сегодня нестандартная сексуальная ориентация помогает при построении карьеры в отечественном шоу-бизнесе либо, наоборот, является препятствием?

А: Продюсеры, все-таки, в большинстве своем — бизнесмены. Они «кормят» рынок тем, что покупается. Безжалостные и неумолимые законы рыночных отношений могут позволить наличие «собственных капризов» лишь некоторое время. Если тренд становится популярным, тут же возникают «сладко... голосые» и «нестандартно-любящие» проекты. Привязка «своих» на эстраде существовала всегда — вопрос ориентации лишь дань времени и мировым тенденциям!

РП: С какой целью артисты, сексуальная ориентированность которых очевидна для всех, заключают традиционные браки и пользуются услугами суррогатных матерей для реализации репродуктивной функции?

А: Для охвата и вовлечения аудитории России необходим таки более-менее традиционный образ. В силу исторически сложившихся обстоятельств, слово, определяющее нетрадиционную ориентацию, является бранным, а это — очень сильный удар по имиджу. Для создания иллюзии полноценной традиционной семьи, на мой взгляд, и проводятся такого рода «флеш-мобы» с заказным суррогатным материнством и последующим процессом «публичного воспитания детей».

РП: Возможны ли каминг-ауты в России?

А: Конечно, возможны! Пока только капли «западных ценностей» просачиваются через плотину устоев и морали, но, кажется, уже не за горами то время, когда ее окончательно прорвет и «истинные» образы звезд шоу-бизнеса хлынут во все масс-медиа.

РП: Чем обернется российский каминг-аут для «звезды»?

А: Как ни странно, ничем особенным не обернется: как пример, можно вспомнить Бориса Моисеева и Сергея Пенкина — оба достаточно успешно гастролируют, занимают собственные ниши в шоу-бизнесе, хотя, на их долю пришлось немало критики и общественного порицания. Тенденция на «сглаживание» реакции работает как нужно!

РП: Нужно ли, на ваш взгляд, возвращение в Уголовный кодекс России статьи 121 (прим. авт. — в УК РСФСР под этим номером была уголовная статья, предусматривавшая наказание за «однополую любовь»)?

А: Наверное, «статья 121»— палка о двух концах. Законодатели это хорошо понимают, поэтому никогда не вынесут даже в качестве поправок для любого из существующих моральных законов подобный вопрос на обсуждение.

РП: Изменится ли когда-нибудь отношение россиян к представителям так называемой «гей-культуры»?

А: Обязательно! Этот процесс уже не остановить — заменится поколение среднего менеджмента и культ «нетрадиционной» ориентации станет более очевидным. Слишком мощные силы прикладывают к этому усилия, а контр-усилия отечественных защитников морали уж слишком напоминают фарс, чем, конечно же, еще сильнее укрепляются позиции «однополой любви».

РП: Что ж… Спасибо за ваши ответы!

Безусловно, найдутся те, кто скажет: «Не нужно лезть в чужую постель». И действительно, не нужно, пока чужая постель не начинает лезть в твою жизнь. А лезет она сегодня не только с экранов телевизора или страниц популярных интернет-изданий, но и – осторожно, исподволь! – становится примером для подражания.

И если на Западе гей-агрессия является громогласной, открытой.  То в нашей стране, с учетом специфического отношения ее жителей к извращенцам всех форм и мастей, она носит более «конспиративный» характер.

Не замечать ее, тем не менее, нельзя. Земля, как стало известно, держится не на трех китах, а на союзе Мужчины и Женщины, технологию взаимоотношений которых разработала не бравая PR-команда, а сам Бог.

Можно много полемизировать о будущем «загнивающего Запада», где за отказ изготовить тортик для гей-свадьбы выдадут не только волчий билет, но и гигантский штраф. Можно сколь угодно подчеркивать не соответствие Русского и Западного мира, традиции и тенденции развития которых, конечно же, разнятся.

Но важно помнить. И в Европу, и в Россию, все же, кое-что роднит. В массовом порядке в наши страны приезжают здоровые мусульманские семьи из тех мест, где нешуточная ответственность предусмотрена за выход на эстраду в излишне короткой (выше щиколотки) юбке. Ну а судьба «подчеркнуто ярких мужчин» в этих странах поистине плачевна.

Если всё останется так, как есть, то над «прогрессивной частью человечества», у которой не хватило денег или желания воспользоваться услугами суррогатных матерей, лет через 50 будут «реять» радужные флаги, прикрепленные к не менее радужным надгробиям.

А вместо «Hello!» мы будем говорить друг другу «Салам!».

P.S.  Приведённые в статье обстоятельства, мнения и имена являются выражением личной позиции автора.

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