На кинофестивале Никиты Михалкова разогнали журналистов

Казалось бы, Московский Международный кинофестиваль, проходящий в этом году в 40-й раз, должен отличаться высоким уровнем организации. Так должно быть. Об уважении к зрителям и прессе речь давно не идет. Но даже старые советские заповеди, которых, судя по всему, придерживаются устроители, рекомендуют «не позориться перед иностранными гостями».

Однако ММКФ (в параллель с очевидным падением художественного уровня мероприятия, который наблюдается не первый год) «идет своим путем».

На такие «традиционные» мелочи, как некомпетентность пресс-службы, которая не в состоянии эффективно взаимодействовать с прессой или хотя бы оперативно оповещать о неожиданном изменении времени показов, никто давно не обращает внимания.

Пресс-центр Вашего, Никита Сергеевич, ММКФ это просто «Цитадель» «профессионализма». Здесь «всегда не в курсе всего» и на задаваемые уточняющие вопросы могут ответить разве что «Смотрите программу фестиваля»

Не далее как позавчера, пожилой корреспондент, возмущенный резким ответом девушки, перепутавшей, видимо, стойку пресс-центра с прилавком овощного магазина 70-х, ушел, огорченно произнеся:

— Зачем вы мне грубите?

Однако то, что случилось вчера, 21 апреля, в кинотеатре «Октябрь», является ситуацией не просто вопиющей, поправшей Конституцию, Закон о СМИ и УК РФ.

Под угрозу была поставлена безопасность собравшихся на просмотр людей. И беды, которая чуть не наступила «благодаря» действиям допустившей столпотворение охраны, удалось избежать чудом.

К 19.45, 21 апреля представители отечественных и зарубежных СМИ пришли в 6 зал, где проходят пресс-показы, чтобы посмотреть фильм «Ню». Интерес к данной картине вызван тем, что это история о том, «как шагала по Москве» китайская гейша, занесенная в Первопрестольную волею судьбы. Желание корреспондентов узнать, в каком же свете представлена жизнь российской столицы глазами китайского режиссера Ян Гэ, понять, в общем-то, можно.

Задолго до начала показа картины у маловместительного шестого зала, ставшего эдаким «загоном» для прессы, стали собираться люди. Однако охрана и организаторы, традиционно задерживавшие начало показа, пускать журналистов не спешили.

«Ходынка», однако, «отдыхала».

Духота. Давка. Нервное напряжение. Лестница, ведущая в зал № 6, на которой собралось неимоверное количество людей — корреспондентов различных изданий, не понимающих, почему их не хотят пускать в зал, была, конечно, не веревочной. Но могла ли она выдержать такое количество журналистов? Пусть на этот вопрос поищет ответ МЧС.

В толчее испуганно оглядывалась девушка в инвалидном кресле со спинальной амиатрофией Вердинга-Гофмана. После 20 минут ожидания журналисты, наконец-то, услышали детсадовскую команду: «Заходим попарно!».

Ну, спасибо, что не «взявшись за руки».

Пропуская по 5-7 человек с интервалами в 3-5 минут, охранники позволили войти в зал максимум 30 представителям СМИ. Оказалось, что другие места в зале администраторы приберегли «для избранных».

Остальным ответили фразой из советского фильма «Приходите завтра!».

Возмущенные журналисты просили пустить их хотя бы на ступени или открыть для просмотра второй зал, как это было в прошлом году, когда немногочисленные привезенные на фестиваль картины вызвали-таки какой-никакой интерес.

Но администрация, имевшая все возможности пойти им навстречу, не только не захотела сделать этого, но и вызвала для «силового решения вопроса» начальника службы безопасности кинофестиваля Сергея Шешеловского.

Фото: соцсети

На лице его лежал неизгладимый отпечаток работы в правоохранительных органах с их вечным производственным лозунгом «Убери камеру!». И это на КИНОфестивале.

«Всем пора идти отсюда, мои хорошие!» — с характерными интонациями, выдающими опыт успешной работы в продажах, кричала мадам администратор.

Молодой журналист в очках общался с администраторами и охраной, пытаясь объяснить, что в прошлом году была точно такая же ситуация, когда организаторы мероприятия, все же, решили уважить прождавших битый час людей, и организовали дополнительный показ.

Но в этом году (видимо, в общем тренде) решили не церемониться с прессой и от просьб перешли к угрозам.

«Угрожают лишить меня аккредитации, а вы молчите!» - с горечью сказал пытавшийся что-то доказать журналист через минуту и направился к выходу.

А начальник службы безопасности уже уверенно оттеснял пожилого корреспондента, который попробовал ему объяснить, что он находится при исполнении служебных обязанностей и его деятельность охраняется законом.

Но Сергей Шешеловский, именующий себя на Facebook «Силвер Бос», «включил босса» на полную катушку. И прочел разговаривавшему почти что шепотом интеллигентному журналисту известную назидательную басню о том, что «Кричать и провоцировать – это неправильно!».

Фото: соцсети

Между криком, провокацией и законным возмущением журналистов по поводу из рук вон плохой организации мероприятия, ставящей под угрозу безопасность людей, от общей массы которых могла запросто обрушиться лестница, лежит пропасть.

Но начальник службы безопасности, видимо, ощутив фантомную тяжесть носимых некогда погон на своих плечах, начал действовать по известным милицейским лекалам, переключившись на корреспондента «Русской Планеты».

— То, что вы снимаете меня, это очень хорошо! – раздраженно сказал он. — Я сейчас буду снимать вас! Я сотрудник безопасности, и действия охраны вам снимать никто не разрешает!

— Вы уверены в этом? – спросил у него я, давая последний шанс проявить хоть какое-то знание законов.

— Я уверен в этом! Я с вами, как человек обращаюсь! – талдычил охранник заученные аргументы, предваряющие, обычно, силовое воздействие.

А вот я не уверен. Более того, закон, который должны соблюдать и журналисты, и охранники, и полицейские, и, в идеале, все на свете, тоже говорит обратное.

Любые ограничения права на доступ к информации в общественных местах, в местах большого скопления граждан, могут быть установлены только на уровне РФ и должны быть приняты Законом РФ.

Никакие подзаконные нормативные акты, «внутренние регламенты» и – уж тем более! – личные «хотелки», априори, не могут ограничивать право, установленное статьей 29 Конституции РФ.

Там сказано, что каждый может искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

Есть гостайна на ММКФ? Вопрос риторический, хотя тот факт, что фильмы год от года привозят хуже, вполне может к ней относиться.

Далее: в статье 47 Закона о СМИ сказано, что журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Более того, корреспондент имеет полное и абсолютное право снимать и фотографировать лиц, присутствующих в общественном месте и участвующих в любом общественном мероприятии, в том числе, в митинге, сотрудников МВД, ЧОП-ов, осуществляющих охрану общественного порядка.

В этой ситуации фото-, видеосъемка не является нарушением провозглашаемого иными «правоохранителями» права на так называемую неприкосновенность частной жизни или права на изображение, не является и разглашением персональных данных лиц, изображенных на снимке.

Частная жизнь, Сергей Шешеловский, у вас начинается по окончании рабочей смены, в интерьерах дома или квартиры. Запомните это раз и навсегда.

Фото: соцсети

До этого — жизнь общественная, профессионализмом, надо сказать, не блещущая. Знанием законов, несмотря на ваш анонсированный в соцсетях стаж работы в сфере безопасности с 1991 года, кстати, тоже.

Распространять и передавать информацию о ваших неправомерных действиях может не только любой журналист, но и просто гражданин, не боясь потерять аккредитацию или здоровье, быть выгнанным, убитым либо избитым.

А вот статья 144 Уголовного кодекса Российской Федерации прямо запрещает вам, Сергей Шешеловский, и вашим подчиненным препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации.

Поэтому мною будет направлено соответствующее заявление с просьбой разобраться в правомерности действий охраны фестиваля, угрожавшей лишением аккредитации и по какой-то совершенно непонятной причине наложившей запрет на съемку.

Уважаемый Никита Сергеевич, ну что тут скажешь? Помнится, Вы были в прекрасных отношениях с Виктором Степановичем Черномырдиным, который говаривал: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Фото: КП

Досадно, когда репутации режиссера международного уровня, создавшего ряд бесценных для мирового кинематографа киношедевров, наносят ущерб те, кого пора бы вернуть за прилавок или вручить золотой свисток «Сильвер Босса».

Так ли уж был не прав актер Алексей Серебряков, отметивший, что одной из наших национальных черт, является хамство? Хотелось бы знать и Ваше мнение на этот счет.

PS: Как было сказано ранее, в «порядке извинения», дирекция ММКФ сдержала слово, и для «не поместившихся» журналистов устроила дополнительный пресс-показ и отдельный брифинг режиссёра Ян Гэ. Правда, гордая пресса приняла этот «штраф» неохотно - на этот раз куда более вместительный зал на показе конкурсного фильма был заполнен журналистами на треть, что можно считать уникальным событием в истории фестиваля.

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