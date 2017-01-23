Киев довел до языка

В Верховную Раду Украины был внесен проект «закону про державну мову», который обязывает использовать во всех сферах исключительно украинский язык. Курс на постепенное выдавливание русского был взят Киевом давно, удивляться тут нечему, однако теперь депутаты Верховной Рады, похоже, превзошли сами себя.

Теперь за попытки использовать неправильный язык предлагается привлекать к уголовной ответственности, приравняв подобные действия к госперевороту. А эта статья (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) подразумевает до 10 лет тюрьмы.

Авторами законопроекта стала группа из 33 депутатов от разных фракций. Комплекс мер по борьбе за чистоту державной мовы включает в себя самые разные способы. Украинский язык предлагается сделать обязательным для использования во всех органах государственной власти и местного самоуправления. Мова обязательна к использованию также во всех образовательных учреждениях, кроме детских садов и школ. Там дозволено использовать язык «нацменьшинств» - так теперь именуется русский язык в Киеве, матери городов русских. В высших учебных заведениях сделана издевательская поблажка: допустимо использовать один из официальных языков ЕС. Наверное, мальтийский очень подошел бы. Или датский. Всё ближе теперь, чем Россия.

Итак, на украинском теперь окончательно будет вся пресса, кино, образование, делопроизводство, массовые культурные мероприятия, сфера обслуживания. Особенно тяжело придется местным властям в исторически русскоязычных – да что там, не будем лукавить: исторически русских областях восточной Украины. За неиспользование украинского языка и «попытки внедрения официального многоязычия» может грозить до 10 лет, а следить за этим будут специальные языковые инспекторы. Негласные «народные» блюстители порядка с черно-красной символикой на рукаве, любящие поливать инакомыслящих зеленкой, закидывать в мусорные контейнеры, угрожать жизни, а то и убивать, после принятия закона подтянутся с утроенной силой.

«Русский язык, согласно законопроекту, полностью исключается из всех сфер общественной жизни. Законопроект, в частности, предполагает, что на телевидении и радио русского языка не может быть вообще, а в печати – не более 10%, – указал в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Если парламент проголосует, то он будет пилить сук, на котором сидит, и это кончится тем, что кроме ДНР и ЛНР появятся другие «народные республики». Такого рода активность задавлена полностью, и я не вижу для нее никаких перспектив».

То, что закон, по сути, расколет страну, уверены многие эксперты, в том числе в самой Украине. Иначе и быть не может в стране, которая в массе своей продолжает говорить и думать по-русски. Несмотря на государственную политику по укреплению украинского языка, особенно в центральной и восточной Украине, русский по-прежнему является предпочтительным языком общения даже для тех, кто считает своим родным языком украинский. Данные института Gallup приводят цифры в 86%, исследование проводилось в 2009 году, но вряд ли что-то изменилось. За исключением одной детали: теперь многие граждане Украины, опасаясь угроз оголтелых украинских радикалов, опасаются признаваться в использовании русского языка просто по причине страха за свою жизнь.

Что же это за язык такой, что его использование нужно специально поощрять, а порой и грубо навязывать? Вот уже 25 лет на Украине проводится тотальная украинизация всего и вся. Русский язык не имеет и никогда не имел статуса государственного, даже в русскоговорящих регионах – несмотря на клятвы Януковича сделать его вторым государственным, Вите пришлось самому учить «ридну мову». Ориентация Украины на Европу начисто игнорирует уважение европейцев к национальным меньшинствам. Двуязычие, а то и три государственных языка в Европе – это абсолютная норма, лишь бы люди довольны были. В Финляндии, например, несмотря на то, что лишь 5% населения говорят на шведском, у этого языка есть статус второго государственного. Однажды даже возникла инициатива изучать вместо шведского русский, при том, что на нем говорит и того меньше, 1 процент, но идея не нашла поддержки в правительстве. И даже европейская хартия региональных языков Киеву не указ: год за годом, переступая через все мыслимые нормы приличия и законы, русский язык сводят не просто в гетто, а готовят к тотальному изничтожению.

Ответ на причины столь рьяного навязывания украинского языка может быть только один. Без такой агрессивной поддержки украинский язык моментально вернется в свое исконное состояние – в пределах плетня вокруг сельской хаты где-то в деревне. В настоящее время языковой вопрос превращен в очень удобное орудие политической борьбы. Вероятность того, что закон пройдет в Раде, достаточно высока, однако все же хочется надеяться, что здравый смысл все еще остался среди прочих депутатов Рады. Как и понимание, что это может приблизить раскол страны. Последние попытки нападок на русский язык уже привели к отделению Донбасса.

И напоследок – старое, но не потерявшее своей актуальности видео от известного шоумена Георгия Делиева из «Маски-Шоу», народного артиста Украины, между прочим. Который и в наше время выступает на украинском телевидении, да вот общается с ведущими исключительно по-русски. Если в случае принятия нового закона Делиева начнут выгонять из страны за русский язык – Жора, знайте, вы очень талантливый человек, приезжайте к нам.

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