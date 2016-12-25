Катастрофа над Черным морем

Артисты прославленного на весь мир Ансамбля имени Александрова в ночь на 25 декабря вылетели из подмосковного Чкаловска на самолете Минобороны. Борт направлялся в сирийскую Латакию, на военную базу "Хмеймим". Артисты готовили для российских военнослужащих праздничное предновогоднее выступление.

Помимо артистов Ансамбля на борту находились журналисты "Первого канала", телеканалов НТВ и "Звезда", а также руководитель Фонда "Справедливая Помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. По данным на 12:00, выживших в авиакатастрофе нет. В самолете находилось 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Решением Президента Российской Федерации Владимира Путина понедельник, 26 декабря, объявлен на всей территории страны днем траура. Но уже и сегодня федеральные каналы переверстывают свою сетку вещания, убирая из нее развлекательный контент и сокращая рекламу.

Список погибших, по данным Министерства обороны РФ:

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.А.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. г/л-т Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов Н.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бабовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчастнов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян О.П.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Военное ведомство открыло горячую линию по авиакатастрофе: 8-800-100-18-86

На бортах Минобороны со своим коллективом не раз летал и Начальник концертного ансамбля ВС РФ Эдуард Доронин. Среди погибших в этой авиакатастрофе оказалось немало его друзей и коллег. "Мы артисты хоть и в разных коллективах, но в одной структуре, в одной обойме, и мы все связаны между собой узами дружбы, - рассказал Доронин "Русской Планете". - Очень часто мы выступали вместе на одних площадках, выезжали на майские праздники с артистами хора Александрова в поезде Армия Победы, жили в одном вагоне почти месяц. И сейчас мне особенно трудно осознать, что теперь их нет".

К сожалению, к искренне скорбящим по погибшим в авиакатастрофе присоединилась и когорта злорадствующих, на которую в своем комментарии для "Русской Планеты" обратил внимание известный военный эксперт, герой России, сотрудник Генштаба ВС РФ Вадим Макаров: "Эта трагедия потрясла мир, нам соболезнуют мировые лидеры, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, - отметил генерал-майор. - В то же время в украинских СМИ мы видим какое-то беснование, иных слов не подберу. Как относиться к таким выпадам: "Доктор Лиза, как там в аду?", или "Помимо Садко у черноморского царя теперь есть и хор Александрова"? Не хочется даже цитировать эту мерзость от тех, кто потерял, кажется, все моральные ориентиры и не способен хотя бы "дежурно" пособолезновать в связи с гибелью коллег-журналистов". Вадим Макаров также передал глубокое соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе.

Онлайн-издание "Русская Планета" также выражает глубокое соболезнование родным, близким и друзьям погибших в страшной катастрофе. Мы скорбим по безвременно ушедшим артистам и коллегам, а также замечательной Елизавете Глинке - Доктору Лизе, которая без страха за свою жизнь ездила и летала туда, где обоженным военными конфликтами детям была нужна ее помощь, ее доброе слово, ее душевное тепло.

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