Кассовый сбой

На фоне бурных политических событий в России произошел достаточно тревожный инцидент, который затрагивает интересы как бизнеса, так и огромного количества наших граждан. Утром 20 декабря был зафиксирован массовый технический сбой в работе онлайн-касс. По информации СМИ, пострадали крупные торговые сети и автозаправочные станции.

Ретейлер «Магнит» был вынужден закрыть часть магазинов. Трудности возникли у торговых сетей: «Мария-Ра», В X5 Retail Group, «Аникс», «Ярче», «Автоштрих», DNS, «Мосхозторг». О проблемах сообщили владельцы АЗС: «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть». В частности, компания Игоря Сечина рассказала о том, что была приостановлена продажа топлива на автозаправках трех «дочек» — «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт».

«На ряде АЗС произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов при полностью исправном оборудовании. Фискальные регистраторы — это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены. Причины произошедшего выясняются», — уточнили в «Газпром-нефти» Интерфаксу.

Согласно оценке президента Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Алексей Федоров, от сбоя пострадало порядка 9% рынка ретейла в РФ. «Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда рублей — недополученная прибыль ретейлеров в этот день (20 декабря)», — сказал Федоров.

По его словам, ликвидировать сбой удалось благодаря оперативной работе Федеральной налоговой службе. «Мы очень благодарны ФНС за такую оперативную работу. Ретейл практически не успел понести потерь, максимум 10 миллиардов рублей, это очень маленькая сумма на фоне оборотов ретейла в России на уровне 34 триллионов рублей. Это очень мало, это те деньги, которые покупатели не успели внести в восточной части России», — заявил Федоров.

Напомним, с 1 июля 2017 года российский бизнес перешел на новое кассовое оборудование. Современные кассы оснащены специальными фискальными регистраторами, передающими в автоматическом режиме данные о каждом чеке в ФНС. Согласно приблизительным данным, на текущий момент установлено 1,2 миллиона единиц новой контрольно-кассовой техники.

Основатель и совладелец сети магазинов настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало рассказал «Русской Планете» о причинах произошедшего сбоя в работе онлайн-касс. По его словам, ошибка случилась в работе касс «Штрих-М». Это оборудование перестало работать, «начиная с Владивостока и далее территориально по часовым поясам».

«Несколько последних версий прошивки содержали ошибку, которая не позволяла нормально работать с кассой. Производитель говорит, что проблему можно было избежать, включив автообновление — но касса изначально поставляется с отключенной опцией, и мало кто из ретейлеров занимается тонкой настройкой, да и предлагаемые сроки исправления были недопустимо долгими», — отметил Кибкало.

Основатель «Мосигры» считает, что ситуацию спасла опция, которая позволяет кассам «прошиться онлайн». «Нам удалось довольно быстро справиться с проблемой, так как ошибку мы обнаружили достаточно оперативно, и нашли способ установить прошивку, которая устраняла проблему. К части касс мы подключались к рабочим местам кассиров удаленно, а на тех кассах, у которых не было подключения к компьютерам — вставляли флешку с прошивкой внутрь кассы. До ЦТО было практически невозможно дозвониться, да и предлагаемые сроки исправления были недопустимо долгими», — сообщил собеседник РП.

Как пояснил Кибкало, проблема заключалась в том, что из-за сбоя нельзя было выдать чек. А невыдача одного чека — это штраф в несколько десятков тысяч рублей. В связи с этим сетевые игроки решили закрыть часть торговых точек. ФНС, зная об этом, поддержала предпринимателей, заявив о том, что можно выдавать товар без чека, но на следующий день на все проданные товары бизнес должен был пробить чеки коррекции.

Массовый сбой в работе онлайн-касс Кибкало назвал «чисто технической ошибкой». «Застраховаться от таких случаев невозможно, но, как минимум, не помешает включить автообновление на кассах. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать негативные последствия от подобных сбоев, нужно предусмотреть возможность удаленного доступа к оборудованию, а также сделать запасные неинтегрированные терминалы карт, чтобы иметь возможность в таких ситуациях принимать оплату картами», — посоветовал эксперт.

Также Кибкало отметил, что проблема произошла только у одного поставщика (Штрих-М»), «который занимает такую существенную долю рынка только из-за искусственного ограничения конкуренции среди производителей кассовой техники».

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