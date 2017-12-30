Какое имя дать ребенку
Какое имя дать ребенку

Некоторые психологи считают, что на характер и судьбу влияет время года, в которое ребенок родился

Есть натуры «Зимние», с характерами твердыми, настойчивыми, трудно идущими на примирение и долго помнящие обиды. Им рекомендуют давать  имена умиротворяющие, спокойные и без раскатистых твердых звуков: Алексей, Михаил, Андрей, Анна, Олеся.…

Есть «Летние»: широкие, способные на всепрощение, вспыльчивые, но  не помнящие зла. «Людям лета» свойственно любить животных и природу, чувствовать все прекрасное. Здесь для равновесия подойдут «твердые» имена: Татьяна, Мария, Роман, Никита.

Существуют  «Весенние» натуры: гибкие, имеющие немало бойцовских качеств. Но капризные и обидчивые без серьезных причин. Им часто свойственны неуверенность в себе и сомнения в своих силах. Лучше называть таких детей «жесткими» именами с твердыми согласными, с резкими звуками: Виктория, Лариса, Андрей, Максим.

«Осенние» натуры — мудры, расчетливы, рассудительны, что свойственно и «зимним». Им хорошо подойдут спокойные, простые имена, теплые и романтичные: Тимофей, Вениамин, Михаил или Лука. 

Простой, но очень древний и популярный ныне метод выбора имени – по святцам. Считается, что святой, в честь которого назвали малыша, в течение всей жизни оберегает его. А поскольку на один день обычно приходится несколько разных имен, то выбрать родителям будет из чего.

Согласно церковным традициям, младенцу выбирают имя из списка тех святых, которые прославляются в день рождения крохи либо на восьмой день, когда совершается чин наречения имени, или в период сорока дней.

За последние пять лет десятка самых популярных имен в России особо не изменилась. Рекорды по популярности по-прежнему бьют Александры, Артемы, Даниилы, Максимы, Анастасии, Софии, Марии и Анны.

Однако в мире, да и в России, появились новые веяния. Согласно мнению демографов, все больше мам и пап стараются давать детям имена, которые «подходят и вашим и нашим», то есть звучат если не одинаково, то очень похоже во многих странах мира.

Это удобно и для межнациональных семей, и для тех, кто много путешествует. Выбор таких имен велик, например: Макс (Максим) или Алекс (Александр). Стремительно набирают популярность «ретро - имена), которые были модными в начале прошлого века: Савва, Демид, Мирон, Серафима, Есения… 

Многие родители стараются подобрать своим детям имена с интересным философским или духовным значением. Так, старославянским именем Ждан называли в старину долгожданных детей.  Древнерусское имя Бажена  значит «желанная», «долгожданная», а Аглая, в  переводе с греческого означает «блистающая».

Вот уже два столетия окружено поэзией и романтическим ореолом имя Евдокия. В старину оно было очень распространенным – неслучайно именины Евдокии празднуются в течение всего года.  Мелодичное имя Тася дарит его обладательнице сильное творческое начало, способности к музыке, танцу и живописи. А греческое Пелагея, означающее «морская», может производить впечатление непостоянной и ветреной особы, но в ее характере скрывается несгибаемый стержень и сильная воля.

Будущим родителям вовсе необязательно ограждать себя от остальных родственников при выборе имени.  Лучше наоборот – сделать все возможное, чтобы максимальное количество неравнодушных близких людей высказало молодым родителям свое видение идеального имени.

Но если в семье назревают   разногласия насчет того, как назвать малыша, то удачным вариантом будет составить на бумаге список наиболее понравившихся имен. Затем семейный совет вычеркивает самые неприемлемые варианты и, в итоге, списки-таблички собираются и сводятся к единому рейтингу. Такой способ подбора имени прост в исполнении и учитывает интересы всех членов семьи.

Выбор имени – очень ответственная задача, ведь с ним ребенку жить всю жизнь, если, он, конечно, не решит его поменять самостоятельно. Родителям в этом отношении следует помнить, что у ребенка своя судьба, свои чувства и не нужно ему придумывать такое имя, из-за которого он будет потом переживать.

Бывает, что некоторые люди только после этак лет 35-ти  приходят к выводу, что имя им не подходит. И меняют его!  Их карма выравнивается, а жизнь налаживается. И новое имя иногда бывает настоящим спасением. 

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События: общество
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