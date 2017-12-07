Жить стали дольше. Но лучше ли?

Никогда так долго не жили! Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума и составила 72,6 года. Об этом отчиталась в Госдуме министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Повысить продолжительность жизни удалось благодаря сразу нескольким факторам – это и снижение общей смертности, и строительство новых перинатальных центров, и борьба с табаком и алкоголизацией…

За последние 10 с лишним лет, по словам Скворцовой, россияне стали жить дольше почти на 7 лет. Мужчины – на 8,6 лет, женщины – на 5. Одним из важнейших факторов, повлиявших на увеличение итоговых показателей, стало снижение материнской и младенческой смертности.

«По результатам 10 месяцев 2017 года материнская и младенческая смертность также достигли самых низких за всю историю нашей страны показателей. Младенческая смертность снизилась на 10,2% до 5,3% на 1 тысячу родившихся живыми и более чем в два раза по сравнению с 2005 годом», - заявила министр. А заодно напомнила, что в советские времена из 100 тысяч женщин при родах умирали 120. Сейчас же – до 10.

С одной стороны, новости более чем отрадные. Заодно и укор тем, кто постоянно твердит об ужасном состоянии российской медицины. Цифры говорят сами за себя, и свидетельствуют о том, что медленно, но верно ситуация по России улучшается. Что ж, стало быть, ставка на высокотехнологичную медицинскую помощь и предупреждение болезней при общем снижении расходов на здравоохранение оказалась верной. Однако ответственной за увеличение продолжительности жизни стоит считать не только медицину.

Последние 10-12 лет Россия прожила в относительной стабильности. Общий рост уровня жизни россиян – вот еще один из немаловажных факторов, влияющих на то, сколько мы живем. При стабильных доходах человек лучше питается, занимается спортом, ездит отдыхать. На протяжении всех «нулевых» российская экономика росла, а вместе с ней – реальные доходы граждан, причем ударными темпами. Последние три года, начиная с 2014-го, точно такими же ударными темпами они падали, достигнув минимума в июне 2017-го.

То есть, жить россияне стали дольше, но определенно хуже. Резкий обвал курса валют, последующий за этим рост цен и тот факт, что рост зарплат у многих остался на докризисном уровне – это все сказалось не только на толщине кошельков, но и на том самом уровне жизни, ее качестве, которое тоже вносит существенный вклад в увеличение продолжительности жизни. Все болезни от нервов, говорят нам врачи – стало быть, последствия стресса, который испытали россияне за последние три года, еще дадут о себе знать.

К слову, в европейских странах продолжительность жизни составляет в среднем 82 года. Дольше всех живут итальянцы, швейцарцы, а также жители Исландии и Испании. Россия в мировом рейтинге по версии ООН (данные за 2016 год) занимает скромное 116-е место. Неужели все дело в пасте, вкусных сырах и сиесте? Если посмотреть более подробную статистику по России, то выяснится, что в Москве средняя продолжительность намного выше, чем в провинции. И немудрено: в Москве больше культурных мест, красивые улицы, кафе и рестораны, качество жизни намного выше, чем в любом другом городе России.

Разумеется, многое упирается в качество медицинской помощи, которая в Москве куда лучше развита, чем в удаленных уголках нашей необъятной родины. Однако свой существенный вклад вносят прежде всего такие факторы, как отсутствие в регионах хорошей работы, нищенские зарплаты на грани прожиточного минимума, алкоголизация, распространение наркотиков, депрессия в масштабе целых областей…

Продолжительность жизни – крайне чувствительный показатель. Повысить его прямыми мерами очень трудно, поэтому все, что может сделать государство, чтобы граждане жили дольше – просто сделать так, чтобы они жили лучше.

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