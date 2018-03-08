Не женское дело

Последние годы на фоне роста популярности армейской службы в России наблюдается романтизация образа женщины в погонах. В преддверии 8 марта всегда появляется множество публикаций и сюжетов о том, как хорошо, что женщины служили и служат в войсках. Утверждается, что это якобы является некой воинской традицией нашей страны.

По понятным причинам СМИ любят рассказывать про женщин, которые отличились в боевых операциях или являются обладательницами по-настоящему «военных профессий» — снайперы, стрелки, лётчики. Так, 7 марта Минобороны опубликовало документы, в которых рассказываются истории подвигов представительниц слабого пола в период Великой Отечественной войны. Но после прочтения отдельных материалов — из сознания мгновенно улетучивается красивая картинка улыбающихся «боевых подруг».

С нацистами на добровольной основе (женщин в РККА не призывали) воевали от 600 тысяч до миллиона советских женщин. Причем речь идет не только о санитарках, медсестрах и радистках. Женщины были снайперами, лётчицами и обычными пехотинцами. У СССР была единственная в мире армия, где существовали отдельные женские подразделения (например, три авиационных полка).

Забегая вперед, сразу скажем, что даже в критическое для гитлеровского режима время женщинам не позволялось проходить службу в боевых подразделениях. Немецкие фрау служили в госпиталях и в так называемых Вспомогательных службах, вдалеке от линии фронта. Это не делает нацистов более гуманными, просто иллюстрирует разницу в подходах к роли женщин в армии.

Стоит ли нам гордиться тем, что наши представительницы прекрасной половины участвовали в боевых действиях? С одной стороны, женщина с оружием в руках была символом того, что против вермахта поднялся практически каждый гражданин СССР. Это был великий подвиг и акт самопожертвования. С другой стороны, советские женщины-военнослужащие обрекли себя на невыносимые страдания до и после войны.

Самое страшное в войну — это попасть в плен. Вот как описывает Минобороны зверства нацистов, которым подверглась снайпер Татьяна Барамзина: «Каленным железом фашисты выжгли девушке глаза, вырезали груди. А потом расстреляли в упор из противотанкового ружья». В октябре 1942 года военнослужащая 216 стрелкового полка Елена Стемпковская сначала была жестоко избита. Затем оккупанты вырвали девушке волосы, отрубили руки и водили ее в таком состоянии по селу.

Стоит ли напоминать о широко распространенной практике сексуальных надругательств, которым всегда подвергаются женщины в военное время. Поэтому рассуждать о том, как хорошо, что женщины служили на передовой, наверное, не очень уместно. Участие женщин в боевых действиях — это исключительная мера, на которую была вынуждена пойти Красная армия, чтобы восполнить чудовищную убыль мужчин.

После 1945 года отслужившим в войсках женщинам также пришлось несладко. Та часть слабого пола, которая оказалась в плену и концлагерях, прошла трудный процесс реабилитации. Минобороны повествует о судьбе радистки Ольги Филаткиной, которая была представлена к званию Героя Советского Союза, но долгое время не могла вернуть себе честное имя.

Знаменитая книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» открывает нам еще одну неприятную страницу, связанную с ханжеским отношением к тем, кто «ковал Победу наравне с мужчинами». На вернувшихся с фронта женщин нередко ставили клеймо шлюх. Дескать, если служила с мужиками в одном полку, то обязательно оказывала им сексуальные услуги.

Вывод напрашивается только один — в боевых частях даже в военный период женщинам делать нечего. Война — это удел мужчин, женское дело — помогать раненным, обеспечивать снабжение войск и работать на производстве в глубоком тылу.

В мирное время женщинам не место в отдаленных воинских частях, на кораблях и подводных лодках. Присутствие женщины в закрытом мужском военном коллективе — это катастрофа для дисциплины. В огромной опасности находится и сама представительница прекрасной половины. Законы биологии в армии никто не отменял.

Несмотря на проходящую в России романтизацию женщин в погонах, Минобороны сохраняет вполне адекватное отношение к службе слабого пола в войсках. В вооруженных силах числятся 44,5 тысячи женщин (менее 5% от численности ВС РФ). В основном женщины занимают гражданские должности — 315 тысяч (около 30% от гражданских служащих Минобороны).

Однако количество женщин в армии может начать увеличиваться под влиянием сложных социально-экономических условий. К тому же в российских реалиях женщинам всегда было свойственно брать на себя множество мужских тягот. Вооруженные силы — одно из немногих мест, где сегодня можно получать стабильную и достаточно высокую зарплату.

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