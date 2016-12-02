Не тем вы, женщины, СМС шлете

Гражданка России Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам колонии за госизмену, обжаловала решение суда. О том, что она будет добиваться обжалования, РАПСИ рассказал ее адвокат Иван Павлов. «Краснодарский краевой суд вынес ей приговор еще в марте 2016 года. По непонятным для нас причинам ее адвокат после приговора пропустил срок для апелляционного обжалования. И сейчас мы намерены добиваться пересмотра приговора», - сказал он.

Севастиди, жительница города Сочи, обвиняется в том, что в 2008 году она отправила SMS сообщение своему знакомому в Грузию, в котором сообщила о передвижении российской военной техники по железной дороге в сторону Абхазии. Арестовали Севастиди лишь в январе 2015 года, предъявив обвинения в госизмене. В марте этого года женщина отправилась отбывать наказание в колонию.

Севастиди не просто отправила SMS своему знакомому в Грузию о том, что в их сторону (как ей показалось) едет военная техника, которую она увидела, находясь рядом с железнодорожными путями. Таких сообщений было несколько, в них содержались не просто факты перемещения военной техники, но и ее количество, номера. Это уже не просто «ой, а у нас тут танки мимо едут» - а совсем другое дело.

Адвокат Севастиди утверждает, что все переданные сведения женщина получила открытым способом – то есть любой, кто был рядом, видел эту технику, а значит, никакого разглашения государственной тайны здесь нет, поскольку за то, что можно считать гостайной, нужно расписываться в отдельном порядке, и получить доступ к таким данным простой человек не может. Однако в деле фигурирует еще одна деталь. Ее собеседник, которому она передавала информацию, оказался сотрудником грузинских спецслужб. Об этом имеется справка органов госбезопасности Абхазии – других подтверждений нет. Впрочем, зачем еще мужчина стал бы просить женщину присылать ему сообщения о военной технике? И, что интересно, Севастиди охотно выполнила эту просьбу. «Я увидела ж/д состав, который перевозил военную технику. Часть техники была под брезентом, другая - на виду. Я пересчитала танки, которые не были замаскированы, и отправила SMS-сообщение Бускадзе, указав количество танков», - призналась Севастиди.

Как стало известно порталу «Грани.ру», с этим человеком, Тимуром Бускадзе, Оксана познакомилась в Тбилиси при оформлении статуса беженца: до распада СССР она жила в Абхазии и на этом основании хотела получить в Грузии жилье. Как рассказала своему адвокату женщина, услышав, что она работала во вневедомственной охране в Абхазии, мужчина подошел к ней и спросил, не знает ли она его отца, который также там работал. В итоге они обменялись телефонными номерами и начали общаться. Мужчина пообещал помогать ей, в том числе с получением жилья и устройством на работу. То, что он является сотрудником грузинских спецслужб, Оксана, по ее словам, не имела ни малейшего представления. Женщина считает, что он ее просто использовал, так как ни денег, ни иного вознаграждения она от него не получала.

Кстати, Севастиди – не единственная, обвиненная за сообщения на грузинские номера о передвижении военной техники в 2008 году. Еще одна жительница Сочи, Екатерина Харебава, тоже отправляла смски своему приятелю, по версии следствия – военному представителю Грузии, за что и была осуждена в 2014 году за шпионаж, получив 6 лет из положенных от 10 до 20, а позже была освобождена и переправлена в Грузию. Другое резонансное дело, Светланы Давыдовой, которая позвонила в посольство Украины в Москве и сообщила, что услышала в маршрутке об отправке военнослужащих «в командировку», которое также было возбуждено по статье «госизмена», было закрыто за отсутствием состава преступления, а перед самой Давыдовой Генпрокуратура России извинилась. Все же есть большая разница между «мимо танки ехали» и намеренной передачей информации военного характера кавалеру из другого государства. Не будьте такими доверчивыми, женщины!

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