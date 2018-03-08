Женщина в статусе
Женщина в статусе

В преддверии 8 марта, в Москву, с целью продвижения Туниса в качестве туристического направления в рамках подготовки к сезону 2018 года, приехала министр туризма и ремесел Туниса г-жа Сальма Эль-Люми Эль-Ракик

Приняв поздравления от российских мужчин с Международным женским днем, она однако заметила, что в Тунисе такой праздник не отмечают. В их стране прекрасная половина человечества празднует свой Женский день (Women's Day in Tunisia) 13 августа.  

«Женщина в Тунисе всегда почиталась, но в последнее время - особо», - подчеркивает г-жа министр.  «13 августа 1956 года у нас был принят Кодекс о личном статусе (CPS), признающий женщин субъектами права. И в честь этого события и был учрежден национальный женский праздник»

Сегодня женщина в этой африканской стране - основа всех основ. Она – и хранительница очага, и мать, и супруга, и весь порядок в доме держится на ее хрупких плечах. А с недавних пор – и экономика, и туризм, и развитие ремесел…

Сальма Эль-Люми Эль-Ракик добавляет, что до 2011 года она занималась бизнесом, экономикой и была довольно далека от борьбы на политической арене. Но все изменилось после «арабской весны», когда в корне изменился и ее статус, и статус женщины в Тунисе в целом. Женщины получили те же права, что и мужчины. Они стали иметь голос, пошли на выборы.

«В 2011 году я вступила в партию и стала бороться за новое политическое будущее своей страны. Сегодня мы уже можем подвести итоги и рассказать о положительных тенденциях, в том числе, туристической отрасли. Которая, по праву, может считаться приоритетной.

Нельзя забывать, что у нас более 40 тысяч достопримечательностей, расположенных по всему телу страны - с юга на север. Это 8 уникальных памятников Юнеско! Множество неоткрытых массовому туристу городов. Например, Удна – одно из самых интересных мест раскопок античных римских городов в Тунисе, датируемое еще временами Цезаря.

Удну не даром называют «городом мозаик», - отсюда археологи извлекли десятки великолепных мозаик римского периода, оригиналы сейчас выставлены в музее Бардо.

Или самый северный курорт Туниса – Бизерта. Это не только протяженные пустынные пляжи, белоснежные французские особняки и широкая гавань, вход в которую перекрывает разводной мост, но и самый русский город Туниса. Именно сюда, в 1920 году пришли на последнюю стоянку 34 корабля Русского Императорского флота.

Сегодня здесь высятся главки Храма Александра Невского, а изъеденные временем плиты на христианском кладбище пестрят дворянскими фамилиями.

Говоря о новых программах отдыха в Тунисе, которые могут привлечь наших соотечественников, г-жа министр напомнила о талассотерапии, которая занимает второе место в мире после французской. При этом недавно в стране были приняты новые европейские стандарты спа-программ, что значительно повысило уровень оздоровительного туризма в стране.

Одним из главных для туристических властей страны по - прежнему стоит вопрос безопасности приезжающих в страну гостей. «Мы сделаем все возможное, чтобы туристов из России стало еще больше», - подчеркнула г-жа министр. «И сделаем все, чтобы им было у нас комфортно и безопасно»

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