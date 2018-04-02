Что ждет пранкера, который «сжёг» 300 человек

Кемерово ≠ Хатынь?

Трагедия в Кемерово произошла ровно 75 лет спустя, почти день в день, после того, как в Хатыни было заживо сожжено 149 человек. По мнению главы государства Владимира Путина, погибшие кемеровчане и жители региона, среди которых был 41 ребенок, стали жертвами «преступной халатности и разгильдяйства».

149 погибших в Хатыни против 64 в Кемерове. Целых 43% от «выработки» карателей, действовавших с нечеловеческой методичностью, дал тандем коррумпированности наплевательского отношения устроителей ТЦ к судьбам своих посетителей и дававших им «зеленый свет» чиновников пожарного надзора.

Можно ли понять тех, кто сейчас требует самого сурового наказания для виновных? Да.

Но тех, кто жаждет не «двушечки», а настоящего возмездия, которого дождались подсудимые Нюрнбергского процесса, ждет горькое разочарование. Мораторий на смертную казнь действует в России с осени 1996 года. И сколь бы ни были плохими отношения с, мягко говоря, недолюбливающим нас Советом Европы, прекратить его действие российские власти не спешат.

Поэтому виновные, если они будут установлены, получат мизер. А может, вовсе уйдут от наказания, которое окажется им противопоказано по состоянию здоровья. Кемерово, однако, стало полыхающей раной на теле народа. Пожар потушили. А боль - Нет. Тем более, нашлись и те, кто подливает…

Масло в огонь

Желающих «хайпануть» и преумножить свою популярность на людском горе, оказалось достаточно.

Не обретя адекватной сатисфакции, не имея возможности добиться хоть каких-нибудь значительных перемен в отечественной коррумпировано-кумовской системе координат, которая пожирает жизни российских детей, мы обращаем всю нашу злобу, всю нашу ненависть на блоггеров. На тех, кто высмеял трагедию в Кемерове и обвинил в ней россиян, сделавших выбор в пользу действующей власти. Этот кощунственный парадокс вознес рейтинги пользователей интернет-страниц на олимп популярности. Встречайте!

Живет такой парень

Еще вчера «иконой всенародной ненависти» являлся приснопамятный Родченков, рукотворно отстранивший российских спортсменов от Олимпиады.

Даже баба Ванга, будь она жива, не взялась бы прокуковать, сколько ему осталось в рамках сложившейся «политики устранения врагов», - эдакого комбайна, который – нет-нет! – да сожрет Политковскую, Немцова, Литвиненко, Скрипаля.

Печальную участь Родченкова мы анонсировали еще в декабре, переговорив с экспертами из спецслужб. А он все жив.

Давайте не будем забывать, что информатор WADA решился чуть ли не на операцию по смене пола, хотя интерес к нему начинает угасать. На прошлой неделе место на иконостасе всенародного презрения (если не рядом с Родченковым, то возле него) занял украинский пранкер Евгений Вольнов (он же Никита Кувиков).

Что он натворил?

То, до чего не могли бы додуматься русские пранкеры Вован и Лексус, даже если бы надрались в стельку.

Кадры его представленного в YouTube ролика предваряет «маркировка» 18+ и титры: «Просмотр может вызвать спазмы живота и громкий смех».

- Отдел судмедэкспертизы, здравствуйте! – отвечает Жене голос, принадлежащий кому-то из работников морга.

- Здравствуйте, места у вас там еще есть? Из «Зимней вишни» сейчас будут подвозить.

- Откуда будут привозить?

- Из «Зимней вишни».

- А, ну привозите, привозите…

- А места у вас есть? Сколько у вас свободных мест сейчас?

- Да, есть у нас много свободных мест.

- У нас просто уже более 300 просто насчитали.

- Более 300?! – не верит своим ушам пораженный цифрой сонный собеседник Вольнова.

- Да, поместится столько?

- Секунду, надо уточнить. Сейчас подождите.

За кадром идет процесс согласования, затем трубку берет кто-то другой.

- Поздняков, МЧС. У вас сколько мест? – начинает свою песню сначала Женя.

- Порядка 70 мест… - робко отвечают на том конце провода.

- 70 мест?! У нас более трехсот! Может, как-то… друг на друга или в коридоре?!

- Секундочку, я начальнику дам трубку.

- Але…

- МЧС, Поздняков! У нас больше 300 «двухсотых». Что у вас по местам? Сколько можете принять?

- Больше трехсот трупов, что ли?

- Да!

- Да вы чё?

- Без «вы чё»? Сколько у вас мест, сколько, спрашиваю, можете принять? Куда их девать-то?

- Ну-у-у-у, максимум… наверное, сотню.

- Сотню возьмете? Ваш коллега что-то про 70 говорил. Или вы в коридорах места освободите?

- Меня предупреждали, что там шестьдесят, шестьдесят-семьдесят…

- А… уже предупреждали про 60-70… Просто тут дошли до 4 этажа…

- Ну?

- И в кинозале, значит, тут… Угарным газом, значит, отравление.

- Ну и чё? И общее количество около 300, получается?

- Получается, да.

- (Нецензурная брань работника морга). Прости ты мою душу грешную. Ну, понял, ладно, буду думать, что делать…

- Ну, все, скоро начнут везти. И никакого СМИ, всех… оттуда сразу же.

- Нет, однозначно, я сейчас… охрану… закрываю… и все.

- Вот-вот-вот-вот…

- А возить кто будет?

- Ну, наши будут возить. Сейчас подвозят уже.

- А-а-а, понятно, ладно… Ладно, понял…

- Все, принимайте, да… Выпей там немножко! – хохотнув на прощание кладет трубку Женя.

Такая же «радиопостановка» была разыграна и в ходе телефонных разговоров с работниками других кемеровских бюро судмедэкспертизы.

«Юмору» Вольнова вполне могли бы позавидовать каратели, которые вряд ли весело хохотали, сжигая деревенских стариков, женщин и детей.

Такую сцену очень трудно представить себе, даже если учесть, что 118 батальон шуцманшафта 201-й немецкой охранной дивизии, участвовавший в карательной операции, состоял, преимущественно, из украинских националистов.

Среди них было немало «идейных», ненавидящих русских по понятным и непонятным причинам с пеленок, с молоком, впитанным от украинской матери. Но были и те, кто был поставлен под ружье насильно и сделал выбор, стоя перед вопросом: «Я или они?».

Не верю, что кто-то из них счастливо и беззаботно жил дальше, подтрунивая то и дело над смертью ребенка, который задохнулся угарным дымом или сгорело заживо в бушевавшем пожаре, для которого потребовались канистры бензина. В Кемерове было достаточно электропроводки, которая осталась со времен кондитерской фабрики.

Что ж, наше разгильдяйство вполне конкурентоспособно! Русский «авось» и врожденная наша способность смачно плевать на потенциальные опасности, стали общенациональной бедой. Ненавистникам России можно было бы и промолчать.

Но Вольнов своим «остроумным пранком» решил хайпануть на смерти кемеровской ребятни и назидательно воздел перст к небесам: «Выбрали себе будущее 18 марта? Получайте!». И в откровенном скотстве, которому тоже должен быть предел, грань этот украинский парень, конечно же, перешел.

Легко провоцируемое в последнее время российское общество, ответило на действия украинского пранкера волной негодования.

Негодовали, в общем-то, не все.

Одобрил действия «пранкера Жени» российский журналист узбекского происхождения Александр Тверской. В журналистику он пришел оттуда, откуда в нее приходят все чаще – с улицы. До работы в СМИ русский Саша, получивший гражданство России после непростой жизни в «гостеприимном донельзя» Узбекистане, трудился охранником. Был, стало быть, профессиональным коллегой тех, кто, учуяв дым в ТЦ «Зимняя вишня», первым оттуда «сделал ноги».

Судя по приведенному выше посту, Александру Тверскому понравился не только сам пранк, но и последующие высказывания его автора. Узнав о негодовании россиян по поводу его глумления над гибелью погибших в ТЦ «Зимняя вишня», Вольнов назвал это «реакцией идиотов» (в оригинале использовано более мощное слово русского языка).

Он также заявил, что тот, кто сегодня не идет с вилами против Кремля, виноват в гибели людей в той же степени, что и устроители пожароопасного торгово-развлекательного центра.

«Женя все по полочкам разложил. Жестко, эмоционально и правдиво. Но до них все равно не дойдет», - сказал Александр Тверской. И ни разу не соврал.

На прошедших 18 марта выборах лично я голосовал не за Владимира Владимировича Путина. Уж простите, мне не близка нынешняя политика государства, в том числе, в части принятия в России толп мигрантов, львиная доля которых являются соотечественниками Вольнова, ищущими в России лучшей жизни. Или, опять-таки, приехавшими из Узбекистана.

И возможно, я бы понял и оценил ролик Вольнова, если бы синем пламенем сгорели все вороватые чинуши. Все покрываемые ими представители ОПГ, которых у нас в стране почему-то принято хоронить на Ваганьковском кладбище.

Но дети? Они-то здесь причем? И даже если их родители были не простыми работягами из Кемеровской области, отправившими малышей в рамках культпохода на просмотре этого треклятого «Шерлока Гномса», а доверенными лицами Путина, то заслуживают ли они такого глумления?

Впрочем, с Украиной все понятно.

А как насчет Белоруссии?

Сегодня мы празднуем День единения народов Белоруссии и России. Крупнейший белорусский общественно-политический ресурс «Наша Нiва» недавно сообщил о необходимости повышения культуры дискуссии и строго-настрого запретил публикацию комментариев, в которых (цитирую) «выражается радость по поводу заведомо трагических событий: смертей, аварий, катастроф».

Это произошло, аккурат, после того, как белорусские националисты-комментаторы смаковали падение АН-148, узрев в этой трагедии «возмездие за малазийский «Боинг».

Когда полыхнуло в Кемерово, за словом в карман «братья» тоже не полезли. На www.nn.by, опубликовали комментарии, в которых смерть детей в Кемерово является карой Божьей за смерть детей в Сирии и на Украине.

Количество лайков под постами граждан страны, экономическое чудо которой зиждется на безвозвратных российских дотациях, зашкаливает.

Ну, как тут не вспомнить Федора Михайловича Достоевского, пророчески писавшего в «Дневнике писателя»:

«...Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!»

Вот где пророк был. Это вам не Ванга и не Кашперовский.

Но вернемся к нашему Вольнову. Как сложится судьба человека, прозванного «трупоедом»? Попробуем предугадать.

Автор фейка о 300 погибших натроллил изрядно, чем огорчил огромное количество россиян. Чем не кандидатура в покойники? Чем не «апостол свободного выражения демократической мысли», который станет предметом политического торга, очередной взаимной высылки дипломатов или даже разрыва дипломатических отношений?

Почва для внесудебной расправы над ним подготовлена. И вот каким образом.

В отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (таково настоящее имя блоггера Евгения Вольнова) СК РФ не только возбудил уголовное дело по донельзя сомнительной статье 282 («Возбуждение вражды и ненависти»), но и направил в «Незалежную» запрос о его выдаче. Хотя не надо быть юристом, чтобы понимать: в мире можно сосчитать по пальцам государства, которые выдают своих граждан в другие страны на судилище.

Само собой, СБУ отказалась выдавать патриота, которому после посадки Савченко, явно светит депутатское кресло.

Но даже – случись вдруг! — у Вольнова шальная мысль посетить Россию и погреть кости в Крыму, то… что с ним делать? Вопрос. Верхняя планка статьи 282 УК РФ, которую Госдума не первый год порывается декриминализовать, пять лет, если действия совершены не в составе группы.

В случае с Вольновым-Кувиковым привлечь его и вовсе невозможно. Ведь запись «пранка» предваряет уведомление о том, что все события и персонажи вымышлены, а на стороне бюро судмедэкспертизы запись телефонного разговора велась едва ли. Да если и велась бы? Актуальность в суде она представляла бы только в том случае, если бы прозвучало предупреждение о ведении звукозаписи разговора. В целях, так сказать, улучшения качества обслуживания, как это делается в телефонных компаниях, например.

Перед законами Украины и РФ Вольнов/Кувиков чист! Не врите.

И это фактор, который делает его потенциальной жертвой, после уничтожения которой начнется новый виток дипломатической войны.

Уже сейчас объявлена нешуточная награда – 12 млн российских рублей! – за то, чтобы доставить Вольнова на территорию России.

Откуда такие деньги? Оказалось, отец, потерявший семью, отказался от награды в пользу тех, кто решится на этот не такой уж сложный в плане реализации шаг. Тем более, никто, анонсируя это вознаграждение, не уточнял, живым нужно доставить пранкера или мертвым. Целым, по частям, или хватит… одной головы?

Если даже в России не найдется авантюристов, которые решатся на опасный вояж в Киев. Если даже среди украинских «солдат удачи» не изыщется желающих, которые решат сдать «своего» (а ведь мы знаем, что в «Незалежной» кто платит, тот и свой), то нам помогут спецслужбы.

Российские? Вряд ли. В «пост-скрипалевских» предлагаемых обстоятельствах им уж точно не до этого. Равно как и «укокошенному» не в переносном, а в прямом смысле этого слова МИДу, недавно изрядно дискредитированному скандалом с кокаином, доставляемым на крыльях почтовых голубей. Достичь «нирваны» Вольнову помогут те, кто всеми силами сегодня борется за дискредитацию России.

Кто его устранит и когда? Так ли уж важно? После покушения на Сркипаля журналист Александр Невзоров сказал: «Если выяснится, что мы к этому не причастны, то это будет, скорее, горьким разочарованием во власти, чем очарованием ею».

Так и есть.

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