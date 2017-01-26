Изъять нельзя оставить

В деле об изъятии 10 детей у семьи из Зеленограда появилось больше ясности. Накануне в квартиру к Светлане и Михаилу Дель пришла полиция с обыском – в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «побои». Несмотря на то, что адвокаты семьи и правозащитники сообщают о многочисленных нарушениях в ходе обыска – например, их не уведомили о процедуре, а сами приемные родители твердят о своей невиновности, чиновники и представители власти заявляют о том, что пока что все складывается не в пользу семьи. Мэр Москвы Сергей Собянин даже пообещал найти для детей новых приемных родителей.

«К сожалению, решение однозначное. Мы слышали это мнение от специалистов, что возвращать детей в эту семью категорически нельзя, потому что все дети категорически подтверждают факт того, что их папа бьет, они боятся этого папу», — заявлял руководитель столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ, готовится встретиться с матерью, Светланой Дель. «После этого можно будет сделать какие-либо окончательные выводы. Я считаю, что очень важно взвесить все обстоятельства с двух сторон», - сказала омбудсмен. При этом она признала, что пока что полученная ей информация не очень располагает в пользу мамы.

Двоих детей из десяти вернули семье. Это мальчик с синдромом Дауна и девочка. Их отправили к бабушке в Санкт-Петербург. Остальные дети – в том числе с тяжелыми диагнозами, ДЦП и ВИЧ – находятся в Центре помощи семье и детям. По словам чиновников, никто из детей не хочет домой к родителям, они жаловались на побои, однако, как считает Москалькова, в данной ситуации предстоит разобраться тщательно. Сказывается стресс, обилие незнакомых людей – все это достаточно экстремальные условия. Если же побои были – необходимо найти этому подтверждения не только со слов малышей.

Дело о побоях – не единственное уголовное в этой истории. Против сотрудников опеки, которые проводили изъятие детей, возбудили дело по статье халатность за то, что они не смогли вовремя выявить угрозу для здоровья детей. Сколько вреда детям причинили сами сотрудники опеки – похоже, никого не волнует. Изъятие проходило очень грубо, была раскрыта тайна усыновления - некоторые из детей даже не знали, что они приемные. Был озвучен также диагноз у некоторых детей, причем с указанием имен и фамилий, и тут уже «добавила» и пресса, раструбив эти данные по всей стране: несмотря на то, что ВИЧ давно превратился в хроническую болезнь, поддерживаемую терапией, и не столь заразен, как многие полагают, отношение к детям со стороны окружающих после обнародования диагноза может измениться.

Напомним, что десятерых детей изъяли у семьи Дель в начале января после того, как воспитатели в детском саду заметили у одного из мальчиков на теле синяки и ссадины, и он рассказал, что его избил папа. Всего в семье - 13 детей: восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный. Дель брали в семью больных детей, в том числе с диагнозом ВИЧ. После инцидента с семьей были разорваны договоры об опеке, Светлана и Михаил своей вины не признают и намерены судиться.

Устами чиновников государство озвучивает курс на семейные ценности, поддержку детства, материнства, помощь многодетным семьям, снижение количества детей в детдомах. Эту линию подтвердил и президент в ходе последней большой пресс-конференции, дав поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью. По иронии судьбы, сразу же после этого грянул скандал с изъятием 10 детей у зеленоградской семьи.

Если послушать логику чиновников, то выходит, что изъятие детей - крайняя мера, которая должна применяться в самом последнем случае, а до этого – с семьями надо работать, в особенности с многодетными, а также с теми, где есть приемные дети. Эта история, казалось бы, наглядно показывает, что соцработники, боясь вмешательств, «проморгали» ситуацию, когда детям действительно понадобилась помощь. Однако если посмотреть на хронику новостей, как и за что отбирают детей у родителей в России, выяснится, что все совсем наоборот. Боясь получить от вышестоящего начальства либо же просто стараясь выполнить некий план, многие соцработники предпочитают сперва изымать детей, и лишь затем думать о сохранении семьи. Ведь если подтвердится, что дети были отняты незаконно и нарушениями – чиновники, как правило, выходят сухими из воды: вернули детей – и ладно. Но если окажется, что семья и правда была проблемной – то проблем не избежать.

К сожалению, российские реалии сегодня таковы, что буквально на одной лестничной клетке могут жить семья алкоголиков, где дети растут как трава, и у которых детей не отнимают, и семья, которая может лишиться детей из-за отсутствия апельсинов в холодильнике. Эти две крайности – лишь следствие несовершенства законодательства, в котором от чего-то не нашлось места собственно детям. Потому что пока что именно они страдают сильнее всего – независимо от расклада.

Далее в рубрике