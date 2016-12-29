Ивантеевка. Коммунальный бунт

Несколько недель назад к автору этой статьи обратилась группа активистов из Московской области, желающих найти справедливость. Эти люди уже не один год обивают пороги различных инстанций, но нигде не могут получить ответы на элементарные вопросы, касающиеся того, на основании чего жители платят за услуги ЖКХ.

Камнем преткновения стала оплата услуг ЖКХ и законность установки «общедомовых приборов учета» (ОДПУ) в по адресу Московская область, Ивантеевка, Центральный проезд, дом №1.

Осложняется вопрос тем, что в доме расположены объекты муниципальной собственности: музей, библиотека и арендаторы. Управляющей компанией дома является ООО «УРЭП №3», ни у УРЭП, но сама Ивантеевская теплосеть не дают жильцам ответа на вопрос: «существует ли договор у администрации города Ивантеевка с предприятием Ивантеевская теплосеть на перечисленные выше помещения»?

Жители дома хотят простейших вещей: установки отдельных от муниципальной собственности приборов учета, чтобы параллельно не отапливать библиотеку, музей и арендные площади. Однако проходит год за годом, а не удается даже выяснить, планировала ли вообще администрация отапливать их сама.

Когда терпению жильцов стал приходить предел, самые отчаянные случайно спустились в подвал, и выяснилось, что ОДПУ там вообще нет и непонятно, на основании чего производились начисления за отопление и производился дальнейший перерасчет. Судя по всему, прибор также «случайно» оказался в ремонте.

Собственники жилья небезосновательно подозревают, что они отапливают не только свои квартиры, но и чужие нежилые помещения. Их по непонятным причинам не допускают к снятию данных с приборов, их интересует, как Администрация платит за отопление, если существует один ОДПУ на все помещения. И, конечно же, жильцов волнует, почему УРЭП №3 не предоставляет расшифровки по снятию данных с ОДПУ, хотя общее собрание собственников обязало ее это делать. Почему, несмотря на многолетнее отсутствие теплоизоляции, о чем имеется акт ГЖИ, все равно производился перерасчет на следующий год с начислением дополнительных сумм, хотя тепло не доходило до квартир.

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