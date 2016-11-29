История одной аварии

На прошлой неделе стали известны подробности инцидента с палубным истребителем МиГ-29KР на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Напомним, 14 ноября со ссылкой на американские источники телеканал Fox News сообщил о крушении российского самолета в Средиземном море. Позже информацию подтвердило министерство обороны РФ.

Почти все российские СМИ выпустили новость под заголовком: «В Минобороны назвали причину аварии МиГ-29». Однако военное ведомство воздержалось от объяснения причины катастрофы, сухо доложив о технической неисправности и о том, что пилот успел катапультироваться. По версии Fox News 13 ноября палубный истребитель вылетел в направлении Сирии, но из-за технических неполадок развернулся и разбился при попытке сесть на авианосец.

Ход событий, изложенный Fox News, не давал полноценную картину происшествия. Наиболее разумно случившееся со ссылкой на источники прокомментировало издание «Газета.ру». Причиной аварии было внезапное отключение обоих двигателей, вероятно, из-за того, что перестало поступать топливо. Спустя несколько дней в неофициальном блоге под эгидой Центра анализа стратегий и технологий появился пост о том, что МиГ-29КР был в нормальном техническом состоянии.

«Наш блог из достоверного источника получил информацию об обстоятельствах потери российского корабельного истребителя Миг-29КР при совершении полетов в Средиземном море с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 13 ноября 2016 года. Вопреки распространявшимся ранее сведениям, самолет МиГ-29КР в своем последнем полете не имел каких-либо технических отказов (в том числе отказов двигателей) и был потерян по совершенной другой причине», – говорится в сообщении.

Всему виной «бардак»

Утром 13 ноября по выполнении поставленной задачи на авианосец должны были сесть три истребителя МиГ-29КР: «Посадка первого самолета была произведена успешно, однако при посадке второго истребителя был порван второй трос тормозного устройства (аэрофинишера), при этом порвавшийся второй трос спутался с третьим тросом, сделав невозможным и его использование».

Авторы блога утверждают, что второй МиГ-29КР смог успешно затормозиться на палубе, зацепившись за четвертый (резервный) трос. Однако дальнейшее использование аэрофинишера стало невозможным, и потому третьему истребителю было отказано в посадке, и пилот был вынужден «нарезать круги» в ожидании, когда аэрофинишер будет восстановлен.

«Из-за недостаточно высокой распорядительности палубная команда «Адмирала Кузнецова» не смогла исправить аэрофинишер в короткий срок (происходившее на палубе крейсера после аварии аэрофинишера описывается как «бардак»). В результате третий истребитель, барражируя в воздухе в зоне ожидания, выработал все топливо, и его пилот был вынужден катапультироваться», - говорится в блоге ЦАСТ.

Аналогичную версию о проблемах с аэрофинишером приводит «Газета.ру». «Первый истребитель произвел посадку без замечаний. Второй МиГ-29КР зацепился за второй трос аэрофинишера, порвал его и в конечном итоге зацепился только за резервный четвертый трос. Порванный второй трос запутался за третий и сделал невозможным использование его при посадке самолета».

Палуба «Адмирала Кузнецова» оснащена четырьмя тросами аэрофинишера. «Светлана-2». При посадке истребителя они приподнимаются на 12 сантиметров и тормозят шасси. Успешную посадку МиГ-29КР обеспечивает тормозной гак (крюк), который как раз и цепляет тросы аэрофинишера. Тем не менее, МиГи рвут тросы чаще, чем более тяжелые палубные Су-33.

Посадка на палубу «Адмирала Кузнецова» – это ювелирная работа: пилоту нужно посадить самолет на участок протяженностью 36 метров. При этом длина самолета составляет 17 метров, а «размах» крыльев – 11 метров. По сути, лётчику необходимо попасть в прямоугольник очень небольшого размера и потому на авианосец редко садятся с первой попытки.

Недопустимые ошибки

По мнению авторов блога под эгидой ЦАСТ, инцидент 13 ноября «наглядно демонстрирует сложность эксплуатации такой сложной авиационной системы, какой является авианесущий корабль, и что для успешной эксплуатации все элементы системы, включая палубную команду и авиационную боевую часть, должны функционировать с должной эффективностью и обученностью».

«Недостаток подготовки и организованности палубной команды авианосца может иметь самые тяжелые последствия, грозя потерями сверхдорогостоящей материальной части – в этом многократно убеждались ранее ВМС США, сделавшие соответствующие выводы, а теперь в этом начинает убеждаться и ВМФ России», – предупреждают авторы.

«Адмирал Кузнецов» – это флагман ВМФ России с 1991 года и любой его выход в море является поводом для гордости. В 2018 году крейсер пройдет модернизацию в центре судостроения «Звездочка» и с большой вероятностью Минобороны будет учитывать ноябрьский инцидент с МиГ-29КР. Учитывая, что военно-морская доктрина РФ предполагает возвращение утраченных позиций в Средиземном море, «Адмирал Кузнецов» станет (а по факту уже стал) кораблем управления средиземноморской эскадрой.

Интенсивность использования единственного авианосца может значительно возрасти. Очевидно, что техническому оснащению и уровню подготовки экипажа (а это почти две тысячи человек) необходимо уделять самое пристальное внимание. Понятие «бардак» по отношению к реакции на экстренную ситуацию недопустимо. Инцидент 13 ноября был тревожным звоночком и хорошо, что он произошел до модернизации.





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