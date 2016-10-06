Исламу привьют либерализм

Немецкое правительство с подачи Ангелы Меркель решило запустить проект адаптации ислама к современным ценностям германского общества. Инициаторы масштабной программы, правящее объединение «Христианско-демократического» и «Христианско-социального» союзов, анонсировали проект на первую половину 2017 года в преддверии грядущих парламентских выборов, сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники в объединении.

Основная идея проекта – объединить ислам и современные европейские ценности, на которых базируется немецкое общество. Ценности, само собой, сплошь либеральные: толерантность, уважение к секс-меньшинствам, свобода и права человека. Захотят ли сами мусульмане разделить эти ценности? Проекты, предусматривающие интеграцию мигрантов и создание неких новых адаптаций ислама существуют в Германии не первый год, и даже не первое десятилетие. Эта проблема крайне актуальна, тем более, что предыдущие попытки интегрировать ислам на немецкой почве провалились.

Открытое общество сможет дать отпор своим противникам, уверен Вольфганг Шойбле, политик, министр финансов ФРГ. «Если мы хотим сохранить свой образ жизни, то сейчас еще важнее, чтобы мы интегрировали приезжающих к нам, а они себя тоже. Чтобы они стали частью и опорой нашего общества, которому нужны иммигранты». По мнению политика, по-прежнему подавляющее большинство в Германии хотят, чтобы иммигранты стали частью общества. Но надо, чтобы чувствовалось, что и сами приезжающие в Германию желали бы этого.

«Мы хотели и хотим именно по причине столь разнообразного происхождения мусульман в Германии способствовать развитию германского ислама, развитию чувства собственного достоинства у живущих здесь мусульман как у мусульман Германии, в рамках свободного, открытого, плюрального и толерантного порядка, с их хорошим смешением государственного религиозного нейтралитета, нейтралитета благожелательного, с обозримостью религий в этом государстве, по нашей конституции», - считает Шойбле.

Наивные, наивные немцы. Неужели они всерьез думают, что политика открытых дверей и распахнутых объятий не возымеет никакого эффекта на прибывающие в страну толпы мусульман? Не секрет, что под видом беженцев на европейский континент проникают террористы и радикальные исламисты.

Причем в некоторых случаях террор начинается сразу же по прибытии на немецкие земли. Например, в центрах по приему беженцев исламисты оказывают давление на беженцев-христиан. По данным, опубликованным в немецких СИМ, в одном из таких центров 14 человек под угрозой смерти были вынуждены принять ислам. По мнению писателя Томаса Капильски, высказанному немецкому журналу Cicero, немцы, как и весь Запад в целом, наивны в том, что полагают, будто весь мир – «такой же безобидный, толерантный, простой и веселый, как и они сами».

Между тем со сложившейся проблемой действительно давно пора что-то делать. Перенаселенность Европы беженцами уже привела к серии резонансных терактов. При этом самая крупная мусульманская община проживает именно в Германии. Еще шесть лет назад их было почти 4,8 миллиона человек (почти 6% населения), с тех пор эти цифры выросли в разы, подсчитать точное количество мусульман на данный момент весьма сложно, ибо людской поток слишком велик и плохо контролируется властями ЕС.

По оценкам экспертов, даже если войны в странах Ближнего Востока прекратятся, количество мигрантов, стремящихся перебраться в Европу, сильно меньше не станет. Причина тому – демография. Страны задыхаются от перенаселения, людям не хватает земли и воды. Так что к беженцам из зон боевых действий добавятся так называемые климатические беженцы.

Вариантов остается немного. Либо не пускать, либо ассимилировать. Однако в нынешних условиях ассимиляция невозможна, считает исламовед Роман Силантьев. По его мнению, интегрироваться можно лишь в общество, которое имеет некоторые преимущества перед тем обществом, в котором вырос человек. Пока что такое очевидное преимущество – лишь одно: экономическое, поскольку чаще всего мигранты приезжают в Европу в поисках лучшей жизни.

«Но для ассимиляции необходимо иметь еще и идеологию, которая была бы сопоставима по своей силе. Что может сегодня предложить мусульманам западное общество? Ничего», - считает Силантьев. По его словам, еще во времена Британской империи многие мусульмане, приезжая в Англию, ассимилировались, поскольку у империи была достаточно мощная идеология. Сейчас такой идеологии нет и близко, полагает исламовед.

«Кто-то скажет: Британская империя уничтожала всех подряд, выжигала целые народы огнем и мечом. Но эта идеология по крайней мере была понятна. Когда это пытаются заменить толерантностью, либерализмом, уважением к гомосексуалистам – это вызывает сперва удивление, а затем и раздражение», - добавляет Силантьев. Современная идеология, по его словам, даже менее популярна среди мигрантов-мусульман, чем фашизм в начале века.

«Да, это была человеконенавистническая идеология – мы всех убьем и будем править миром. Большинство мусульман, само собой, ее не разделили бы никогда. Так вот, та, идеология, что есть сейчас, она даже с фашизмом не сопоставима по своей непривлекательности, достаточно взглянуть на статистику и сравнить количество симпатизирующих фашизму мусульман в начале XX века с теми, кто готов принять нынешнюю либеральную идеологию. По сути, это даже не идеология: ее просто нет».

Причина тому – деградация современного западного общества. Как считает политолог, в нем нет никаких признаков оздоровления - в отличие, кстати, от российского. «Если ты слабый, у тебя плохая демография, молодежь ни к чему не стремится – не надо удивляться, что это порождает проблемы», - добавляет Силантьев.

Единственный шанс на изменение ситуации – смена власти и приход к руководству страны сил, которые смогут решить проблему мигрантов жестко и выгнать всех этих людей из Германии. Однако эти методы пойдут вразрез с принятыми в современной Европе – без жесткого контроля, ущемления прав человека не обойтись. Даже в исламских странах, говорит Силантьев, властями оказывается давление на мусульман с целью недопущения распространения радикальных идей в мечетях.

Так происходит, например, в Таджикистане или Узбекистане. Именно поэтому позитивных рецептов для Германии – например, интеграции через создание проекта немецкого либерального ислама, увы нет, считает Силантьев. Стремление реализовать этот проект можно связать лишь с необходимостью хоть как-то успокоить людей на фоне растущего недовольства мигрантами, которые с каждым днем совершают все больше изнасилований, краж, убийств и других правонарушений.

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