Исадская резня

Первое брато- и человекоубийство на заре человеческой истории совершил Каин. Об этом событии повествует книга Бытия. Имя перворожденного человека, из зависти убившего родного брата Авеля, стало нарицательным. Клеймо Каина получил князь Святополк, повелевший умертвить своих братьев Бориса и Глеба. В историю он вошел как Святополк Окаянный.

Ради захвата власти русские князья неоднократно прибегали к убийству и насилию, и это несмотря на то, что в конце X века Русь приняла христианство. А одна из главных заповедей даже не Нового, а Ветхого Завета гласит: «Не убий!»

Князья давали друг другу клятвы верности, совершали крестное целование и все же нарушали его. Междоусобица – одна из ключевых характеристик Древней Руси, на время она утихала, когда князья объединялись против общего врага, как это было в случае с волжскими булгарами или половцами, но иногда русские князья использовали врага в своих интересах.

Подобная история произошла в 1217 году в Рязанском княжестве и связана с именем князя Глеба Владимировича. Чтобы занять Рязанский стол, он не брезговал никакими методами. В 1207 году он оклеветал перед великим князем Владимирским Всеволодом Большое Гнездо своих двоюродных братьев, в результате чего они оказались пятилетнем заточении.

Через десять лет он совершил более страшное злодеяние. Не довольствуясь тем, что занимал главный город княжества – Рязань, он замыслил расширить свой домен за счет своих родственников и одновременно устранить их возможные посягательства на Рязань.

Глеб вступил в сговор со своим братом Константином, удельным князем Пронским, и созвал в своей резиденции в селе Исады (ныне в Спасском районе Рязанской области) княжеский съезд. Поводом для созыва съезда Глеб назвал подтверждение территорий и границ уделов княжества.

В Исадах, стоящей на правом берегу Оки, была удобная пристань, поэтому часть участников прибыла туда водным путем. Лаврентьевская летопись называет их имена: Изяслав, Кир Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб и Роман, и определяет дату события – 20 июля, в день памяти святого пророка Илии.

Князья прибыли вместе со своими боярами и двором, в большом шатре приглашающая сторона устроила пир. В соседнем шатре укрылись с оружием люди Глеба и Константина и половцы. Когда пир был в самом разгаре, в большом шатре появились убийцы.

Они, как повествует летопись, «начали сечь нещадно». В этой бойне принимали участие и сами Глеб с Константином, «взяв мечи, начали сечь князей и бояр их, и дружину их всю, и убили пять братьев, и шестого, брата родного князя Изяслава Владимировича». Вместе с рязанскими князьями были вырезаны все люди, прибывшие с ними на съезд.

Летописец говорит, что братоубийству князь Глеб Рязанский был научен сатаной и его имел своим подельником.

Чтобы закрепить свое положение, убийцы поехали в половецкие степи и вскоре привели в рязанские земли половецкую орду. Сразиться с ними предстояло великому князю Ингвару Игоревичу, тому самому, что был оклеветан Глебом и несколько лет провел в заключении. Он тоже был в числе приглашенных в Исады, но опоздал, т.к. «не пришло еще его время и спас его Бог от лютой смерти». Ингвар разбил войско Глеба и Константина с половецкими отрядами в 1217 году и при их повторном нападении в 1219 году уже с помощью брата Юрия.

Константин после долгих скитаний поступил на службу к Черниговскому князю, а Юрий, как сообщает Воскресенская летопись, после последней битвы с Ингваром Игоревичем сошел с ума, свои дни он окончил у половцев.

Сделка, которую Глеб и Константин заключили с лукавым, как этого и следовала ожидать, оказалась не в их пользу.

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