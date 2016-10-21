Индексации капут!

В России заморозят индексацию материнского капитала до 2020 года. Соответствующий законопроект, как ни странно, инициатива министерства труда и его одобрило правительство РФ. «Материнский капитал, в отличие от выплат, по которым предусмотрен переход на фактическую инфляцию, не является ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг», - поясняет Минтруд.

Кроме того, законопроект устанавливает единый порядок индексации разовых и ежемесячных социальных выплат с 2018 года. Индексация будет проводиться по фактической инфляции, которая отражает реальный рост цен, но нередко приравнивается к номинальному значению. Новелла также коснется единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и единовременного пособия женщинам на ранних сроках беременности.

Индексация ниже инфляции

Приостановка индексации маткапитала - первая после думских выборов непопулярная мера правительства. С большой вероятностью законопроект Минтруда успешно пройдет чтения в парламенте. У возглавляемой премьер-министром Дмитрием Медведевым «Единой России» 3/4 мандатов. Это означает, что любые инициативы кабмина обречены на успешное утверждение во всех чтениях. Что критически важно для исполнительной власти в условиях экономического кризиса.

В октябре 2014 года министр экономического развития Алексей Улюкаев призвал Медведева отменить материнский капитал. Причина проста: государство будет экономить около 300 миллиардов рублей в год. Помимо этого, Улюкаев считает, что маткапитал «сдвигает календарь рождений» и не увеличивает показатели деторождения.

В 2015 году вокруг необходимости сохранения маткапитала развернулась острая дискуссия. В итоге 30 декабря 2015 года был принят законопроект, продливший действие программы на два года - до 31 декабря 2018 года. Судя по утвержденной накануне правительством меры по индексации, на маткапитал можно все-таки рассчитывать до 2020 года.

Материнский (семейный) капитал - форма государственной поддержки, появившаяся в 2007 году. На финансовую помощь имеют право граждане РФ, родившие или усыновившие второго, третьего и последующего ребенка. Каждый год правительство индексировало маткапитал, но не всегда в соответствии с уровнем официальной инфляции. Как правило, индексация проводилась ниже инфляции.

Ежегодный рост размера материнского капитала отражает ситуацию с «подорожанием жизни» в России. В 2007 года размер маткапитала увеличился с 250 тысяч до 453 тысяч рублей в 2016 году. Для обывателя такая картина означает, что за неполные десять лет цены только на жизненноважные товары и услуги подскочили в два раза.

В то же время среднедушевые доходы населения, если верить Росстату, выросли с 12,490 рублей (2007) до 30,9 тысячи рублей (август 2016). Однако сейчас статисты фиксируют снижение реальных доходов. По итогам августа в годовом выражении они упали на 8,3%. Таким образом заморозка индексации маткапитала однозначно ухудшит финансовое положение российских семей.

Не лучшие времена

Не стоит сбрасывать со счетов экономический смысл материнского капитала. Предлагая отменить индексацию, Минтруд указывает, что семьи тратят государственную помощь в основном на выплату ипотеки, а не на потребление товаров и услуг. Дескать, именно поэтому подгонять маткапитал под инфляцию не имеет смысла.

Такой аргумент для Улюкаева и его коллеги из Минфина Антона Силуанова - прекрасный повод вновь обратиться к Медведеву и попросить заблокировать инициативу Минтруда. Из-за снижения реальных доходов семей банковский сектор рискует недополучить часть доходов. Это в свою очередь неизбежно отразится на переживающем не лучшие времена строительном рынке.

Очевидно, что последние два-три года правительство выбирает из двух зол меньшее. Однако воюющим друг с другом экономическому и социальному блокам необходимо учитывать, что любой шаг в урезании государственной финансовой поддержки может оказывать негативный экономический эффект и экономия, за которую часто ратует правительство, не всегда обоснована даже в краткосрочной перспективе.

Материнский капитал - едва ли не единственная ощутимая форма поддержки семьи со стороны государства. Колоссальное значение она имеет для жителей регионов, особенно небольших городов и поселков, превратившись в фактор сдерживания миграции в крупные города. На 453 тысячи рублей в провинции - это стоимость добротного дома с несколькими сотками в придачу. А семья, проживающая в областном центре, имеет возможность взять ипотеку на квартиру в строящемся доме эконом-класса на окраине.

Материнский капитал не решает всех проблем семейной политики, однако после его появления поползли вверх показатели рождаемости. В 2015 году рождаемость превысила смертность в 44 регионах, а естественный прирост населения составил более 30 тысяч человек. Это скромные показатели и они свидетельствуют о том, что демографическая проблема решена. Чувство неуверенности в завтрашнем дне, которую нередко провоцирует правительство, не может способствовать кардинальному изменению ситуации.

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