Игры без разума

Российские ток шоу периодически шокирует нас, показывая выходки участников. Словесная перепалка, атмосфера скандала и презрительное отношение к собеседнику, которые царят при обсуждении вполне серьезных тем, уже давно никого не удивляют. В диспуты тех, кого принято называть экспертами, непременно нужно добавлять эмоций – подбрасывать дровишек, чтобы горело ярче. На ТВ отлично понимают, что интеллектуальная и безэмоциональная дискуссия зрителю будет безразлична

Не секрет, что формат ток шоу предполагает некое отрежиссированное действо. Участники ведут себя автономно и не заучивают речи, но следуют определенному сценарию и правилам. Появление на ТВ для них – это возможность заявить о себе, обрести некую популярность. Чтобы продолжать пользоваться каналом для самопиара, участники в процессе даже самых ожесточенных диспутов не переходят установленные границы. А если и переходят, то только по предварительной договоренности.

Культура дискуссии

Но порой гости ток шоу в эмоциональном порыве сбрасывают «оковы», демонстрируя ту часть своей личности, которую бы постеснялись показать в иной ситуации. Очередная запись программы ТВЦ «Право голоса» оказалась сорвана из-за потасовки. 22 ноября телеканал опубликовал в YouTube видео инцидента, который начинается на 24-й минуте с неосторожных слов польского журналиста Томаша Мацейчука об уровне жизни в России.

Пытаясь перекричать завсегдатая подобных ток шоу политолога Сергея Михеева, хорошо говорящий по-русски иностранец сказал: «Украинцы — они тоже хотят жить как нормальные люди, а не в г**не, а не в г**не как русские». Ведущий передачи Роман Бабаян переспросил поляка: «Я сейчас правильно услышал, что мы живем в г**не?». Получив положительный ответ, он бросил в Мацейчука стопку бумаг с фразой «Да это вы в г**не живете!».

Мгновенно рядом с зарубежным гостем появился Михеев с криком: «Ты, баран, пошел вон отсюда!». Затем к «дискуссии» подключились политолог Сергей Марков и бывший одесский депутат Игорь Марков, который в итоге исподтишка ударил Мацейчука по виску. Российские эксперты требовали от 26-летнего поляка покинуть студию, но тот не сдавался.

Примечательно, что сам Бабаян, который должен был выполнять функцию модератора и следить за тем, чтобы установленные режиссерами границы соблюдались, покинул поле брани и не пытался утихомирить разбушевавшихся гостей. Получив от одессита Маркова, занимавшийся боксом Мацейчук пригрозил, что может жать сдачи и колгота вокруг него исчезла.

В Facebook политолог Сергей Марков поддержал решение однофамильца проучить поляка, которого он назвал «ультранационалистом» и «русофобом». «Я всегда удивляюсь, зачем на наше ТВ тащат в таких количествах украинских и польских русофобов? Ну, какая с ними может быть дискуссия? Свобода слова у нас уже зашкаливает для этих наглых персонажей. Вы можете себе представить, чтобы на польском ТВ российский участник заявил, что «в Польше они все живут в г...е». А мы на российском ТВ должны давать им прайм тайм поливать Россию грязью?».

С одной стороны, праведный гнев Маркова понять можно. Мацейчук оскорбил Россию и русских, и требование покинуть студию было полностью оправданным. Однако на съемки политических ток шоу продюсеры постоянно зовут, как выразился Марков, «русофобов». В передаче «Право голоса» от 22 ноября принимал участие известный российскому телезрителю украинский эксперт Юрий Ковтун, которого, кстати, в 2016 года побили на съемках как минимум два раза.

Мацейчук несколько раз мелькал на экранах федерального ТВ в качестве оппонента пророссийскому лагерю. Если внимательно изучить записи поляка в соцсетях, то станет понятно, что особой любви к России он никогда не питал. С мая 2014 года он был волонтером в зоне АТО и с воодушевлением отзывался о том пути, на который встала Украина после Майдана. С осени 2016 года Мацейчук работает в России в качестве репортера польских СМИ и регулярно получает приглашения от федеральных каналов.

«Мальчики для битья»

Почему польского «русофоба» зовут на российское ТВ, зная о его взглядах? Дискуссия в ток шоу, как это принято, строится на противостоянии экспертов, представляющих две разные точки зрения. Особенность российских передач состоит в том, что условно пророссийский взгляд на проблему является априори правильным. Ведущий не скрывает симпатий к участникам, которые защищают политику российского руководства.

Журналист задает сторонникам «неправильной» точки зрения компрометирующие вопросы, оказывает на них психологическое давление, всячески высмеивает их аргументы. Функции модератора на российских политических ток шоу ограничиваются утихомириванием чересчур эмоциональных спикеров. Ни о какой объективности и нейтральности речь даже не идет.

Противники пророссийского лагеря играют роль «мальчиков для битья», причем иногда, как мы видим, в буквальным смысле этого слова. Зрители у телеэкранов наблюдают за псевдо-дискуссией, слышат альтернативную точку зрения, которая к концу передачи не выдерживает напора абсолютно верных доводов отечественных интеллектуалов и самого ведущего. А уж если эти проклятые русофобы получают по зубам, то тут градус восторга от торжества справедливости просто зашкаливает!

Судя по отзывам в соцсетях, именно такие чувства испытали россияне, посмотревшие как ударили Мацейчука в студии ТВЦ. Собственно именно для этого российскому ТВ и нужны персонажи, готовые терпеть оскорбления и насилие. Однако польский журналист – случай особый. Если избиение Ковтуна больше напоминало инсценировку, то инцидент с Мацейчуком – явный экспромт его самого, Бабаяна и участников передачи. Эдакая ирония судьбы.

Украина – это дно, а в России – хорошо

Случившееся на записи «Право голоса» вскрыло еще одну проблему политических ток шоу РФ. Обратите внимание, как часто на подобных передачах обсуждаются внешнеполитические вопросы и жизнь в других государствах и как редко – проблемы, по-настоящему волнующие обывателя: тарифы ЖКХ, цены на продукты, падение уровня жизни, о котором сказал Мацейчук, непомерные ставки по кредитам, деградация экономики, развитие малого и среднего бизнеса.

Участники «Права голоса» от 22 ноября уже в трехсотый, наверное, раз обсуждали Украину. Речь шла о третьей годовщине начала Евромайдана. Опять дискуссия сосредоточилась на том, как плохо стали жить украинцы и какие они дураки, что поверили в европейское будущее. Тема Украины на федеральных каналах с конца 2013 года настолько перетерта, что, казалось бы, ничего нового уже не скажешь. Но на российском ТВ продолжают «бомбить» и находят способы вложить в головы россиян понимание того, что Украина – это дно, а значит, а значит, в России живется лучше.

Надо признать, что в оскорбительной фразе Мацейчука был здравый смысл: Почему вы в России постоянно говорите о проблемах других народов, тогда как у себя дома происходит тоже самое, если не хуже? Поляк имел в виду не столько Украину (где люди действительно значительно беднее, чем в России), сколько вступившую в ЕС Восточную Европу. При всех огромных минусах евроинтеграции статистика, измеряющая уровень жизни, свидетельствует в пользу бывших стран соцблока.

Минимальная зарплата в России в 7,5 тысячи рублей, растущие выплаты по ЖКХ и чудовищный рост цен не могут считаться нормой при стагнирующих доходах. Однако на повестке дня российского ТВ стоят совсем другие вопросы, обсуждение которых отвлекает внимание общества от того кошмара, что творится у них под носом. Эту простую и важную для российского общества мысль в неприемлемой форме выразил гражданин другого государства. Поляк не имел на это морального права, но почему российских политологов жизнь на Украине беспокоит больше, чем внутренние проблемы России?

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