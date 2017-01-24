Хрустальный компас для Героя

Легендарное одиночное кругосветное путешествие, которое Федор Конюхов совершил летом прошлого года на воздушном шаре «Мортон» выдвинуто на соискание национально премии «Хрустальный компас», которая ежегодно вручается при поддержке Русского географического общества.

«Русская Планета» во всех подробностях освещала все этапы этого удивительного путешествия, когда всемирно прославленный путешественник и, к слову, протоиерей Русской православной церкви решил бросить дерзкий вызов самому себе и непредсказуемой стихии. В интервью нашему изданию сам Федор Филиппович подробно рассказывал, что лишь вера в Бога, постоянная молитва, а также теплые слова напутствия в коллективном письме редакции «Русской Планеты» помогли ему преодолеть сверхэкстремальные условия полета благополучно и за рекордные 11 суток. Его предшественнику, американцу Стиву Фоссету на преодоление ровно такой же маршрут потребовалось две недели.

В ходе своей кругосветки, совершенной в июле 2016 года, Федор Конюхов преодолел 35 тысяч километров на средней скорости порядка 130 км/ч., поставив сразу четыре мировых рекорда, которые, по мнению ряда экспертов из сферы экстремального туризма, вряд ли будут так же разом преодолены в ближайшие годы, если не десятилетия. Хотя бы потому, что и столь хорошо подготовленных людей, имеющих за плечами соизмеримый с конюховским опыт выживания в экстремальных ситуациях. А это и Антарктика, и покорение главных горных вершин (включая Гималаи), и пересечение Тихого океана в одиночку на весельной лодке.

По рассказам самого Конюхова, с опытом выживания в экстремальных условиях он приобрел и такое необычное качество, как способность почти не спать, при этом полноценно отдыхая. Вот и в своем путешествии из Австралии в Австралию он спал «урывками» по 30-45 минут, что в немалой степени также стало залогом успешного завершения путешествия, ведь при суперминусовых температурах главным врагом воздухоплавателя становится обледенение поверхностей; кроме того, в ночное время критически важной была задача контроля работы газовых горелок. Лишний час беспокойного сна – шар мог элементарно потерять управление и приводниться, поставив досадную преждевременную точку в путешествии и перечеркнув труд десятков людей, готовящих полет.

Федору же не просто удалось успешно завершить свой одиночный опасный перелет на воздушном шаре за рекордный срок и с первой попытки, но и сделать это с триумфом – новость об удачном приземлении русского путешественника и невероятные подробности самого «турне» уверенно заняла «топы» ведущих мировых информационных агентств.

фото: konyukhov.ru

Потому и нынешнюю новость о выдвижении отца Федора Конюхова на соискание престижной премии не назовешь неожиданной – было бы куда более странно, если бы ее организаторы не учли одно из ярчайших событий в мире путешествий за минувший год. Краснодарское региональное отделение Русского географического общества совместно с корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани» соответствующую заявку в оргкомитет Премии представили.

Наряду с другими проектами, кругосветный перелет Федора Конюхова на воздушном шаре «Мортон» оценит компетентное жюри под председательством Почетного президента Русского географического общества, академика, лауреата Нобелевской премии мира Владимира Котлякова. Вместе с ним лучшие достижения путешественников отметят Артур Чилингаров, Юрий Воробьев, Николай Дроздов, Александр Беляев, Александр Чибилев, Александр Фролов, Олег Аксютин, Виктор Савиных, Анастасия Чернобровина, и другие. Торжественная церемония награждения вручения статуэток состоится в мае.

К слову о решении инициативной группы выдвинуть Федора Конюхова на престижную премию в офисе путешественника узнали от «Русской Планеты». «Для нас это новость, но приятная. Будем ждать решения Жюри», - сказал в комментарии нашему изданию сын путешественника Оскар Конюхов, руководивший штабом кругосветного перелета.

В свою очередь, редакция «Русской Планеты» желает прославленному русскому путешественнику получить несомненно заслуженную престижную награду. Как и переданное в тот рекордный полет письмо с пожеланиями журналистов нашего издания, она серьезно поддержит Федора Конюхова в новом грядущем воздушном путешествии – на сей раз, в стратосферу. Подготовка к этому захватывающему и опасному полету уже началась, сам подъем на прежде недосягаемые воздухоплавателями высоты состоится ближе к осени нынешнего года. Но уже сейчас читатели «Русской Планеты» могут оставить свои добрые напутствия Федору Конюхову на нашем сайте.

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