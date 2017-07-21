Гробы внутреннего туризма

Посреди разговоров о необходимости развивать внутренний туризм Госдума с изяществом слона в посудной лавке берет и голосует за две инициативы — с отдыхающих собирать «курортный сбор», а авиакомпаниям разрешить брать с пассажиров дополнительно деньги за багаж.

Нет, сформулировать, конечно, как всегда, можно по-разному. Можно и так: разрешить пассажирам не платить за багаж, если они летят без багажа. В идеальном мире после введения такого закона те, кто летят с багажом, платят столько же, сколько и раньше, а те, у кого только ручная кладь, платят меньше. Однако же когда вы последний раз видели, чтобы что-нибудь дешевело?

В нашем грешном мире авиакомпании не возглавляют бессеребреники и альтруисты, а возглавляют менеджеры, которым во чтобы то ни стало нужна прибыль, и побольше. Очень трудно поверить в то, что перелеты не вырастут в цене — а в особенности для тех, кто летит с багажом. Скорее всего платить за билет на самолет рядовому отдыхающему теперь придется больше. Мало того, по прилете он еще и должен будет заплатить курортный сбор — в первый год 50 рублей в день с одного отдыхающего, а потом — 100.

Вроде бы мелочь, но курорты наши и без того не назовешь дешевыми, а уж по соотношению цена-качество им все еще далеко до турецких и греческих (чтобы далеко не ходить за примером). Лучше, конечно, куда как лучше, чем было еще лет пятнадцать назад — но все же работать еще есть над чем, и это мягко говоря.

Похожим образом дело обстоит и с авиасообщением. Правда ли, что билеты на самолет у нас вещь доступная? Почему полететь на наш родной русский юг зачастую дороже, чем в Европу? А сервис? Может быть, наши авиакомпании выделяются качеством услуг, и на их фоне меркнут авиакомпании Залива? Заплатить за багаж отдельно и не платить за него, если у тебя его нет, — звучит неплохо, но сначала хотелось бы услышать ответы на все эти вопросы.

Когда при регистрации на рейс тебя заставляют заплатить полторы тысячи рублей за городской рюкзак с компьютером, который ты не хочешь по понятным причинам сдавать в багаж, — это воспринимается как изощренное издевательство, бред сивой кобылы, но и, конечно, как желание авиаперевозчика всеми правдами и неправдами — ну кисонька, ну еще капельку! — стрясти с тебя лишние полторы тысячи рублей. Между тем ситуация это не исключительная, и в нее попадали у нас многие. И раз так, людей не обманешь: они знают, что единственное чего хочет авиаперевозчик — это на них нажиться.

Кто должен разбираться с нашими заоблачными ценами на билеты? Депутаты? Федеральная антимонопольная служба? Министерство транспорта? Очевидно, во всяком случае, что невидимая рука рынка не работает. Она, эта рука, вообще слишком часто оказывается рукой напёрсточника или карточного шулера — и не заметишь, как тебя обдурили.

Трудно ожидать от людей, что они с одобрением воспримут идею о дополнительной плате за багаж, когда люди в принципе не понимают, почему билеты стоят так дорого. Трудно ожидать, что люди с радостью кинутся платить курортный сбор, когда они видят, что уровню сервиса, вообще говоря, далеко до турецкого, а цены в кафе и магазинах при этом вполне себе московские. И совсем уж трудно расчитывать на то, что людей восхитят две эти инициативы в паре. Да еще в разгар курортного сезона, когда люди считают отложенные деньги и пытаются понять, могут они позволить себе отдохнуть десять дней или все-таки только семь. Многие при этом вообще не могут себе позволить отдых — выезд на дачу на шашлыки в лучшем случае.

Зачем новый закон авиакомпаниям — понятно. А вот почему голосуют за него народные представители на Охотном ряду — не совсем. Во всяком случае — почему голосуют так запросто. Ведь можно было бы сказать: окей, авиаперевозчики выступили с такой инициативой, и она в принципе разумна, но давайте сначала разберемся, из чего вообще у нас складываются цены на билеты и проверим — а вдруг их, например, и без того завышают? Насколько эти цены соответствуют предоставляемому сервису? Вдруг и тут не все гладко? И вот тогда уже — разобравшись с этими вопросами — разрешить компаниям брать дополнительные деньги за багаж. Ну или не брать деньги за багаж с путешествующих налегке.

Это ведь вопрос формулировки. Формулировки, которая, увы, скорее всего будет истолкована не в пользу пассажира, а в пользу компании и ее менеджмента. Дума в этой — и в других подобных ситуациях — должна выступать на стороне пассажира, а не менеджеров с их и без того миллионными бонусами.

А развивать внутренний туризм, безусловно, надо. Вот только способствуют ли этому новые законы — большой вопрос.

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