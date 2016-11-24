Грипп: сезон охоты открыт

Медики предупреждают: эпидемиологическая ситуация с гриппом в этом году рискует стать одной из самых тяжелых за последние годы. Более того: кроме обычного гриппа, России вновь угрожает штамм птичьего гриппа. Как отличить опасное заболевание от простуды и можно ли уберечься от гриппа?

Россия официально вступила в эпидсезон по гриппу. Об этом вчера сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, с каждым днем количество зарегистрированных случаев гриппа по всей стране увеличивается.

При этом в некоторых районах ситуация хуже, чем в среднем по России. По сообщению Роспотребнадзора, отмечено незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению в девяти субъектах РФ: Республике Коми, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Удмуртской Республике, Пермском крае, Новосибирской области, Хабаровском крае, Сахалинской области, Чукотском Автономном округе.

Птичий грипп пока выявлен лишь в одном регионе: в Калмыкии зарегистрирован единичный случай у человека. Также главный санитарный врач предупредила и о появлении новых форм вируса. «Существуют риски появления новых высокопатогенных штаммов вируса гриппа, к которым мы считаем необходимым подготовиться максимально, чтобы не допустить их широкого распространения и нанесения ущерба здоровью населения ни одного государства», - сказала она.

Несмотря на недоверие населения к прививкам против гриппа, именно они, как считают медики, помогли снизить заболеваемость гриппом в России почти в 10 раз за последние 10 лет. По данным Роспотребнадзора, в этом году удалось вакцинировать почти 37% населения. Это много, по сравнению с прошлыми годами. Вакцины, используемые для профилактических прививок – отечественные. При этом есть разные виды: для детей, для беременных женщин, а также для пожилых людей, так что риски осложнений минимальны.

Однако, несмотря на рост охвата населения профилактическими прививками, ситуация с гриппом в этом году может быть достаточно тяжелой. А значит, не лишним будет вспомнить основные правила защиты от опасного вируса и расстаться с некоторыми предубеждениями.

О прививках в этом году говорить уже поздно: на формирование иммунитета организму требуется около 2 недель. При этом врачи всего мира считают вакцинацию самым надежным способом уберечься от гриппа. Но и традиционными средствами предупредить заболевание вполне можно. Главная преграда на пути вируса – крепкий иммунитет. Поэтому врачи всегда советуют включать в рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Это клюква, брусника, цитрусовые, а также лук и чеснок.

На пользу иммунитету пойдут также прогулки на открытом воздухе – и не нужно бояться простудиться, главное – одеться потеплее. Да, зимой, когда на улице холодно, а солнце заходит уже в 4 часа дня, гулять порой нет никакого желания. Но можно отложить прогулку на выходные, либо хотя бы почаще проветривать свое жилье. Вирус гриппа очень боится свежего и прохладного воздуха.

А вот больших скоплений людей стоит всячески избегать. При современном образе жизни россиян – это, пожалуй, самая сложная задача. Общественный транспорт, коллеги на работе, офис, устроенный по принципу оупен-спейс – и вот, вчера на вас кашлянул сосед в метро или девушка на ресепшне, а завтра уже вы делаете ровно то же самое.

Чтобы этого не случилось, следует чаще мыть руки, использовать оросители для носовых пазух – с обычной морской водой вполне подойдут. А также пользоваться медицинской маской в общественных местах. Правда, маски стоит носить очередь тем, кто заболел и не хочет заразить окружающих, но, к сожалению, никто из активно чихающих или кашляющих в транспорте масок не носит, поэтому надеваем маску сами и защищаемся, как можем. Пусть даже в таком случае маски менее эффективны, но хоть какая-то защита.

К сожалению, современные реалии таковы, что люди, несмотря на температуру, чихание и кашель, продолжают ходить на работу, по дороге заражая всех вокруг себя опасным вирусом, ведь за больничные меньше платят, да и в условиях кризиса многие боятся остаться без работы, если будут болеть. Единственный способ – обязать работодателей более ответственно относиться к ситуации. «Мы в прошлом году говорили о том, что крупные работодатели ставят рамки для измерения температуры или другим образом проверяют работников на наличие или отсутствие повышенной температуры. Это тоже своего рода фильтр», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В отличие от простуды, грипп «косит» сразу, и температура при нем намного выше. Если вы все-таки заболели – вызывайте врача и не ходите на работу. И свое здоровье убережете, и не устроите «подарок» десяткам людей, которых вы можете заразить по дороге на работу. При своевременном и правильном лечении риск осложнений сводится к минимуму. Общие средства, которые помогают при обычных вирусных простудных заболеваниях и при гриппе – это обильное теплое питье, регулярное проветривание и хороший сон. Главное – помнить, что лекарства от гриппа как такового нет, а антибиотики уж точно не помогут, поскольку действуют на бактерии, а грипп – это вирус.

Все прочие средства, рекламируемые как противогриппозные, лишь облегчают симптомы, а саму болезнь не лечат. Но главное, что может уберечь от гриппа – это образ жизни. Свежий воздух, спорт, полноценное питание, гигиена и психическое здоровье. Сложно устроить в современных условиях жизни, скажете вы? Что ж, болезнь, да еще и с осложнениями 1-2 раза за сезон, сделают эти самые условия и саму вашу жизнь куда более невыносимыми.

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