По ком гремит колокол Исаакия

Петр Толстой, правнук знаменитого русского писателя Льва Николаевича, сделал заявление, которое меня не просто покоробило, а стало прямо сказать неловко за такого потомка. Еще и наделенного государственной властью – Петр Олегович является вице-спикером Государственной думы. А сказал он следующее:

«Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек»,

Кто не знает – чертой оседлости называли ту территория, на которой в Российской империи разрешалось жить евреям . Вот эти самые евреи, по словам уважаемого депутата, которые участвовали в революционных событиях и задались целью разрушать храмы и топить в крови офицерство. Евреи.

Если продолжать логику многоуважаемого политика, как раз эти евреи наигравшись вдоволь с православными святынями построили атомные электростанции, победили в войне против фашизма и запустили первого человека в космос . Или это уже были не те, что «с наганами и за чертою оседлости».

Эта история, от которой несет антисемитизмом за версту, вдруг напомнила одно другое высказывание. Тоже депутата – Наталии Владимировны Поклонской. Хрупкая блондинка сравнила, приравняла, а после и сравняла – первого руководителя Советской республики, той которой человека в космос отправила, Владимира Ленина с нацистским фюрером Гитлером. Про евреев она ничего не говорила. Толстой сказал.

Правнук великого Льва Николаевича. Вице-спикер Государственной думы.

В либеральном сознании в общем-то принято не любить советскую власть и называть советский народ «шариковыми», удивляет, что теперь этот тренд подхвачен людьми не только выступающих с патриотических позиций, но людей государственных.

Или государевых?

Тут вроде бы небольшая грань, которая зияет кровавой пропастью: Есть люди, которые считают, что то что происходило до революциии – это их Россия, а во что после недоразумение, варварство, время когда им пришлось жить бок о бок с этим непонятным «народом», которые не слышали хруст французской булки.

А вот они слыхивали. И почитают Бунина, который из Парижу проклинал темный народ и его молодое государство.

Заметьте, что чем чаще мы говорим о согласии и примирении, тем меньшеостается этого согласия. На наших глазах выпествуется новая, гибельная идеология роялистов, которые взяли за основу ретро-режим образца 1914 года, а эти шутки ничем хорошим не заканчиваются.

Рядом, почти в нескольких стах километрах от границы, существует маленькая страна, которая день и ночь убивает мирное населения вооружившись альтернативной историей и альтернативными мифами. Мифический украинский бандеровец вполне по-настоящему убивает собратьев, потомков вот тех «с наганом»

Убивает и считает это правильным.

Чтобы у насне начали убивать, Владимир Путин сказал, что не следует спекулировать на события столетней давности. Путин жил в Германии. Он знает сторонников ретро-режимов.

Многие хмыкнут: «Салунные разговоры».

Не салунные. Вице-спикер Думы вам расскажет, кто храмы создавал, кто книги писал, а кто из-за черты оседлости приехал.

Сейчас многие кинулись защищать Петра Олеговича, мол, не то имел ввиду. Сам правнук отмалчивается. А надо бы и извиниться. Перед каждым. И наконец замолчать – и про черту оседлости, и про наганы, и про советскую республику, чтобы однажды утром не услышать: «Здоровеньки булы, хлопцы»

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