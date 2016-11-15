Готовьтесь экономить

Готовиться к непростым временам и учиться экономить призвала россиян глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме перед членами правительства. «Мы ожидаем, что ближайшие три года внешние условия для нашей экономики останутся, к сожалению, непростыми, и внутренние условия будут непростыми, мы не ждем пока существенной перестройки экономики и увеличения ее потенциала», - заявила она.

По словам Набиуллиной, в ближайшее время темпы роста экспорта будут небольшими, цены на нефть расти вряд ли будут, ожидается отток капитала из страны – а для России с ориентированностью экономики на торговлю сырьем это крайне плохо. По мнению Набиуллиной, необходимо менять модель экономики, однако сделать это быстро – не получится. Поэтому на смену потребительского бума должно прийти разумное потребление. Проще говоря – меньше тратить и больше вкладывать.

Как считает Набиуллина, главные усилия Центробанка будут направлены на то, чтобы создать возможности бизнесу и населению инвестировать средства. Главный механизм – поддержание процентных ставок на высоком уровне: в таких условиях, уверена Набиуллина, не будет расти инфляция, что, в свою очередь, не позволит сбережениям людей обесцениваться, и в будущем приведет к экономической стабильности.

Вероятно, госпожа Набиуллина забыла, что речь идет о России, где граждане уже привыкли к резким скачкам национальной валюты и научены горьким опытом, что все сбережения за одну ночь могут превратиться в ничто. А вот во что люди готовы вкладывать и в чем видят стабильность – так это в основные потребности: жилье, автомобили, загородная недвижимость. Впрочем, если судить по последним цифрам падения рынка в сфере строительства и продаж автомобилей, и здесь все не так гладко. Известный факт: если люди перестают тратить деньги – экономика может отреагировать на это не лучшим образом.

Возможно, чтобы поддержать падающий спрос, Сбербанк решил простимулировать покупательскую способность граждан и устроил настоящий кредитный «дисконт». Как сообщила журналистам директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова, в банке решили снизить ставки по потребительским кредитам примерно на 7 процентных пунктов. Акция будет действовать почти два месяца - до конца января следующего года. Так, ставки по потребкредиту под поручительство физлиц составят 13,9% и 15,9% годовых соответственно, по потребительскому кредиту без обеспечения - 14,9% и 16,9%, по потребительскому займу на рефинансирование кредитов - 13,9%, 14,9% и 15,9%, цитирует слова директора ТАСС.

Однако самым действенным, и в то же время наименее реальным способом помочь населению в условиях растущей безработицы и ухудшения ситуации в экономике могла бы стать инициатива депутатов ЛДПР Виталия Пашина и Данила Шилкова запретить увольнять с работы сотрудников, на которых висит ипотека. Текст документа уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Этот закон даст дополнительные гарантии работникам, у которых имеются обязательства по договору об ипотеке. А поскольку подавляющее большинство ипотечников – это молодые пары, у которых есть маленькие дети, то закон станет реальной поддержкой.

«Учитывая сложную экономическую обстановку в нашей стране и массовые сокращения на предприятиях и организациях, целесообразно законодательно защитить данную категорию жителей и ограничить основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя», - считают депутаты.

Пока что о принятии такой инициативы можно лишь мечтать. Даже те нормы защиты некоторых групп населения, например, многодетных семей или матерей-одиночек, которые существуют, не всегда могут защитить от произвола работодателей. Все чаще компании стараются заключить с работником срочный договор с ограниченным сроком действия, а то и вовсе договор подряда, а то и вовсе не оформляют людей официально и уходят в тень. При этом инициативы властей по борьбе с подобными явлениями почему-то направлены против работников, а не против работодателей: например, недавние разговоры о лишении правом пользования бесплатной (согласно Конституции) медициной тех, кто официально не трудоустроен.

Похоже, рассчитывать граждане смогут только на себя. И надеяться на то, что капитализм в борьбе за прибылью все же решит пойти навстречу людям. Например, в конце октября Сбербанк и ВТБ24 объявили о снижении ставок по ипотеке: ожидается, что пересмотреть ставки смогут и коммерческие банки, чтобы не потерять клиентов.

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