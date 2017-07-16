Госдума «реабилитирует» уклонистов

Госдума приняла законопроект, который сокращает до 10 лет запрет для уклонистов на работу на госслужбе. Ранее граждане, которые не прошли службу по призыву без законных на то оснований, не имели права занимать любые должности в государственных ведомствах, включая гражданские и силовые. Таким образом, нижняя палата парламента облегчила жизнь уклонистам. В причинах такого решения разбиралась «Русская Планета».

Излишне строгая мера

Запрет на принятие на госслужбу уклонистов — инициатива Минобороны РФ, которое в конце 2013 года согласовало эту меру со всеми ведомствами. Санкция в отношении граждан, непрошедших службу по призыву, вступила в силу с 1 января 2014 года. На практике молодых людей, у которых есть нерешенный вопрос с военкоматом, перестали принимать не только на госслужбу, но и во все государственные компании.

Новый закон ограничивает бессрочный запрет десятью годами. Для тех, кто нарушил Федеральный закон о воинской обязанности до 2014 года, санкция будет действовать до 2024 года соответственно.

Отметим, что продвинутый в 2013 году Минобороны тотальный запрет на госслужбу представляется мерой неоправданно жесткой. Граждане фактически лишаются возможности не только развивать карьеру, но и служить своему государству, пусть он и нарушил один из его ФЗ.

Формальная цель санкции заключалась в борьбе с уклонистами. Однако их число последние пять лет было невелико. Например, в 2012 году общее число уклонистов составило 9 тысяч человек, а в 2013 году оно снизилось на 20%. В 2014 году выполнение воинского долга избегали 6 тысяч человек. При этом в результате каждой призывной кампании (весенняя и осенняя) в войска отправляются 130-160 тысяч человек. В этом году весенний призыв привлек в армию 142 тысячи человек, а доля уклонистов составила 0,2%.

Из данной статистики можно сделать вывод о том, что никакой серьезной проблемы с уклонистами в России до 1 января 2014 года не существовало, хотя минувшие три года значительно облегчили работу военкоматов. «Что касается граждан, не явившихся в военкоматы, то их количество с каждым годом существенно уменьшается», — говорится в сообщении Минобороны от 15 июля 2017 года.

Какой тогда был смысл вводить бессрочный запрет на госслужбу? Скорее всего, столь излишне строгую меру можно объяснить тем, что Минобороны не было оказано сопротивление со стороны какого-либо ведомства и Кремля. Не секрет, что все министерства РФ тем или иным образом продвигают популистские и выгодные для себя инициативы. Так, Минобороны находится в извечном конфликте с Минфином из-за военных расходов, и в итоге Гособоронзаказ подвергается секвестру. Наверное, в случае с законом об уклонистах у военных просто не оказалось противников.

В нарушении Конституции

Нынешнее смягчение закона, который бесполезен с точки зрения борьбы с непрохождением военной службы, к сожалению, не вызвано здравым смыслом наших депутатов. Введенный с 1 января 2014 года запрет вызвал недоумение Конституционного суда. Еще в конце октября 2014 года инстанция опубликовала постановление, в котором усомнилась в правомерности закона.

Примечательно, что с просьбой к КС пояснить новеллу Госдумы обратился парламент Чечни. До осеннего призыва 2014 года молодые чеченцы не проходили срочную службу (эхо двух чеченских войн — Прим. РП). Тем самым запрет лишал огромное количество жителей республики возможности работать в государственных и муниципальных учреждениях и силовых ведомствах. С учетом уровня безработицы в ЧР, данную меру иначе как губительной не назовешь.

Конституционный суд обратил внимание на то, что в России госдолжности могут занимать граждане с судимостью. Срок дисквалификации по административному делу составляет три года, по уголовному — пять лет. «Ограничение для них (уклонистов — РП) оказывается более суровым, нежели аналогичные меры, применяемые к правонарушителям. Даже лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, вправе претендовать на должности госслужбы после снятия судимости или ее погашения», — поясняли в КС.

В Госдуме признают, что сократили срок действия санкции для уклонистов из-за протеста Конституционного суда. «Мы сделали то, что нам сказал изменить Конституционный суд», — цитирует ТАСС первого зампредседателя думского комитета по обороне Андрея Красова. «Естественно, раз мы вводим данный запрет, прописывается и алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает данный гражданин», — добавил депутат.

На данный момент отсутствует информация о том, смогут ли отбывшие 10-летнее «наказание» уклонисты «реабилитироваться» и получить военный билет. До 2014 года не отслужившие молодые люди получали в 27 лет «корочку» с формулировкой «Военную службу по призыву не проходил». На протяжении трех лет уклонистам выдают справку о непрохождении службы без законных на то оснований.

Проблема не в призывниках

Призывная система в России функционирует наряду с постепенным развитием службы по контракту. Первоначальные планы президента и Минобороны по созданию профессиональной армии успехом не увенчались. Сегодня доля контрактников лишь незначительно превышает количество срочников (55-60%). Однако такое положение дел не оказывает негативное влияние на боеспособность и боеготовность российских ВС.

Минобороны удалось значительно повысить авторитет военной службы, и не исключено, что количество уклонистов к 2017 году исчезло бы само собой, без драконовского закона. Нынешние уклонисты — это молодые люди, которые либо боятся служить, либо по тем или иным причинам не видят смысла отдавать воинский долг. В этом контексте имеет смысл коснуться вопроса об эффективности работы военкоматов.

Примерно с 2010 года военные комиссариаты не испытывают проблем с набором в войска. Высокая мотивация молодежи скорее расслабила военкомов. Как писала ранее РП, выпускники вузов и колледжей часто стремятся как можно быстрее отслужить, чтобы потом спокойно устраивать жизнь на гражданке или связать свою судьбу с армией.

Однако военкоматы нередко отказываются отправлять в войска молодых людей в период призывной кампании. Молодые люди оказываются в подвешенном состоянии: они не могут устроиться на работу и пребывают в томительном ожидании, когда их наконец-то заберут в ВС. По приблизительным подсчетам данная проблема затрагивает 15-20% призывников. Неудивительно, что в такой ситуации молодые люди начинают искать нелегальные способы попасть в войска, либо уклониться от прохождения службы.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» накладывает обоюдные обязательства, как на призывников, так и на военкоматы. Молодой человек должен становиться на воинский учет и своевременно сообщать личную информацию. При этом военкоматы долины создавать все необходимые условия для отправки призывника в войска. Как отмечают юристы, на практике обязанности существуют только у подлежащего призыву гражданина.

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