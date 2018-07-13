Город-сказка, город-мечта
Город-сказка, город-мечта

Составлен рейтинг самых дорогих городов мира. Какое место заняли Москва и Санкт-Петербург?

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг «UBS AG» опубликовал итоги масштабного исследования стоимости жизни в городах мира. Социологи составили рейтинг самых дорогих столиц мира.

Топ-5 самых дорогих городов возглавили швейцарские Цюрих и Женева, за ними следуют Осло, Копенгаген и Нью-Йорк.

При этом самая дорогая еда из числа представленных в исследовании городов оказалась в Женеве и Цюрихе.

Расходы на содержание жилья будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке: плата за коммунальные услуги и сервис там достигает 4 тысячи долларов в месяц, тогда как в Москве содержание квадратов для счастливых обитателей квартир в премиум и бизнес-сегменте укладывается в 1,6 тысяч долларов, так же, как во Франкфурте или Брюсселе.

В Топ-3 по показателю самой дорогой одежды попали Москва и Милан.

Если же говорить о туризме, то по дороговизне временного проживания в списке лидирует Нью-Йорк, за ним следуют Сеул, Париж, Дубаи и Франкфурт (от 800 долларов в сутки на двоих). В эту сумму включено пребывание в отличной гостинице, два приёма пищи в ресторане, бутылка вина, такси и ряд других мелочей.

Посещение Санкт-Петербурга, Милана или Сиднея обойдётся примерно в 670 долларов на двоих, Москвы или Афин — в 608 долларов.

Санкт-Петербург в общем рейтинге цен занял 51-е место, Москва — 54-е. Всего в рейтинг попали 77 городов со всего мира, отмечает Interfax.

Теги:
Места: Москва
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