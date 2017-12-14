Город проклятых

Масштабов гуманитарной катастрофы достигает ситуация в Каменске-Шахтинском, городке с населением в 90 000 человек, где градообразующий машиностроительный завод прибрали к рукам и разорили «эффективные менеджеры» из Незалежной.

Бывшая казачья станица могла бы вполне стать местом действия какого-нибудь постапокалиптического триллера, снятого по романам Герберта Уэллса.

Каменск-Шахтинский состоит из объединенных одним контуром экс-поселков городского типа Лиховского и Заводского. В Лиховском все относительно благополучно. А когда оказываешься на территории микрорайона «Заводской» невольно смотришь на небо, пытаясь отыскать на нем следы бомбардировщика, который оставил вот эти гигантские воронки на Земле.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На поверку выясняется, что возникли они вовсе не в результате атаки запрещенной в России преступной группировки «Исламское государство». Такого невообразимого эффекта в мирное время сумели достичь местные коммунальщики, пытавшиеся «реанимировать» пришедшие за годы эксплуатации в безнадежное состояние коммуникации района, жители которого буквально погибают из-за отсутствия отопления и воды. Но – как это часто бывает в тех уголках России, которые не находятся в объективе камер федеральных каналов и куда не ступает нога Президента – не «бойцы ЖКХ» одолели безнадегу, а безнадега одолела «бойцов ЖКХ»…

Вспомним классику! У каждой разрухи есть своя причина:

«Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха» — говорил профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.

В чем же причина возникшей в Каменске-Шахтинском катастрофы? Этот вопрос мы задали администрации города, но ответа на него так и не получили. А вот Дмитрий Николаевский, пресс-секретарь местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, за поддержкой к которому обратились местные жители, прокомментировать ситуацию согласился.

Русская Планета (РП): Дмитрий Александрович, с чем связана коммунальная катастрофа в Каменск-Шахтинском?

Дмитрий Николаевский (ДН): Долгие годы муниципалитет практически ничего не вкладывал в инфраструктуру города. И вот результат! Перебои с отоплением и практически отсутствие водоснабжения. На митинге 2 декабря и на встрече с министром ЖКХ Ростовской области - Андреем Майером (6 декабря) жители потребовали отставки главы администрации Олега Каюдина и главы города (жителя микрорайона Заводского) Алексея Черненко.

Митинг в Каменск-Шахтинском, 2 декабря 2017 года. Фото: соцсети

РП: Насколько я знаю, КПРФ поддержала этот митинг?

ДН: КПРФ не просто поддержала митинг, а явилась его организатором, чтобы обратить внимание властей на ту катастрофическую ситуацию в ЖКХ, которая сложилась в микрорайоне Заводском.

РП: В какой момент градус кипения людского гнева привел их на митинг?

ДН: Особенно критичной ситуация стала в микрорайоне последние 3 года, когда — по странному стечению обстоятельств! — всенародные выборы мэра-главы администрации были заменены системой конкурса. По сути, происходит назначение главы администрации губернатором.

Олег Каюдин, глава администрации Каменска-Шахтинского. Фото: gazetapik.ru

ДН: Глава администрации — Олег Каюдин — не каменчанин и ежедневно приезжает на работу из другого города (Белой Калитвы). Белая Калитва находится в 60 километрах от Каменск-Шахтинского.

РП: Путь неблизкий…

ДН: Да, но чтобы глава успевал на работу, был изменен график работы администрации. Ранее люди работали с 8 до 17, теперь с 9 до 18 часов.

РП: Скорректированный график работы, однако, не помог главе одолеть коммунальные проблемы?

ДН: Глава администрации не знает проблем города. В подразделениях администрации, связанных с ЖКХ, наблюдается кадровая чехарда и непрофессионализм чиновников. Вместо того чтобы заниматься «выбиванием денег» в области на работы по предупреждению аварий и порывов, глава осуществляет кадровые перестановки и реорганизации структур ЖКХ администрации города.

РП: Если ли выход из ситуации? Как спасать людей?

ДН: Люди видят выход во введении в микрорайоне Заводском режима чрезвычайной ситуации, но власти этого боятся. Ведь чиновники из кресел в этом случае полетят. Гарантировано! Я вижу ситуацию так: нужно вернуть прямые, всеобщие и тайные выборы мэра-главы, а также изменить систему выборов в городскую Думу. Я про переход от одномандатной системы к смешанной.

РП: Что это даст?

ДН: Изменение системы позволит власти быть ближе к народу. Например, сейчас в Гордуме из 20 депутатских мандатов,19 у Единой России и только 1 КПРФ. Сами понимаете, что 1 в поле не воин. Даже поднять многие злободневные вопросы - не реально. Вот и приплыли!

Вернемся к митингу. Пожертвовав выходным, на него собрались 300 каменчан, пригласившие и главу города Алексея Черненко, и его заместителя Константина Фетисова, и главу администрации Олега Каюдина.

Но никто из чиновников до народного собрания, увы, не «снизошел». Ни Каюдину, ни Черненко, ни Фетисову, не захотелось тратить время на разговоры с людьми в свой законный выходной. Оно и понятно! Кто же придет подписывать себе «смертный приговор», понимая, что люди собираются требовать подписания резолюции о введении в городе режима чрезвычайной ситуации, когда у самого чинуши в доме тепло и уютно.

Ведь за «вынесение сора из избы» и признание «доверенного участка работы» не соответствующим «стандартам глянцевой телевизионной реальности» может не погладить «крепкая рука из Кремля», которая наказывает сурово, но не всегда пребывает в курсе того, что происходит на местах.

Во многом проливает свет на сложившуюся ситуацию выступивший 2 декабря на митинге 42-летний житель города Каменск-Шахтинский Алексей Старостин, отец которого дважды избирался председателем поселка Заводской.

Алексей Старостин (АС): При Советской власти такого бардака не было. Был градообразующий Каменский машиностроительный завод, который содержал всю коммуналку, строил жилье, пятиэтажки росли, как грибы! Каждый год появлялись 1-2 пятиэтажных дома. Водоснабжение, канализация, отопление ремонтировалось Каменским машиностроительным заводом, который держал на балансе и школу, и детсады, и поликлинику, и садоводческое товарищество.

Что сейчас? Садоводы без воды. Жители города без воды. Отопление? Вообще непонятно что! Новая котельная – дырявые теплотрассы! Как проектировали? Я не знаю. Как инженер, я не могу найти ответ на этот вопрос! Это дурдом! Из-за сломанной канализации на улице Крылова нечистоты текут прямо к больнице. Улица Заводская – к электричке невозможно пройти!

Как нам жить дальше?! Что делать? Кто виноват? Украинские «эффективные менеджеры», которые купили завод и разорили его? Или наши кремлевские министры-капиталисты, которые допустили то, что завод продали. Или мы с вами виноваты – те, кто прохлопал советскую власть, кто прохлопал завод, кто выбрал это бездарное руководство, которое пришло к власти? Пока мы научимся требовать у капиталистов достойного уровня жизни, мы умрем, как динозавры. Умер завод – умрет и поселок!

Преувеличивает ли Алексей Старостин? Расследование «Русской Планеты» показало, что новые владельцы завода не стали отдавать городу старую котельную, которая перешла в их собственность. Потребовалась новая.

Ее отстроили, но на новые трубы «ресурсов»… уже не хватило. В чьих карманах они осели? Вопрос, на который предстоит дать ответ СК РФ. В итоге паром разносит старые и износившиеся трубы, которые никто не ремонтирует, а жители микрорайона «Заводской» ждут своей участи в изоляции, оказавшись в своеобразном «проклятом гетто», оторванном он второй части города. «Оторванном» вовсе не в переносном смысле. В прямом!

Ведь мост, который отделяет район от второй части города, пришел в негодность лет эдак 8 назад. И ремонтировать его, мягко говоря, местные власти не спешат. Случилось чудо! Одна из жительниц города пробилась на прием в Администрацию Президента РФ, где ее проблему обещали решить…

Вот только чьими руками эта проблема будет решаться? Города? Района? Области? «На местах» еще не разобрались. И аварийный мост стоит, как стоял.

Русские долго терпят, и порой реакция на их проблемы и обиды является не столь бурной и громкой, как, например, у отличившихся на этой неделе ингушей, способных, судя по всему, эффективно постоять за себя.

Но историческая правда, в частности, события 100-летней давности, произошедшие в октябре 2017 года, свидетельствует об одном: когда представители русского народа выходят на митинг их нужно не только слушать, но и, порой, слышать.

А если этого не делать, то в какой-то момент пружина терпения лопается, и количество… «депутатов от КПРФ», одетых в матросские тельняшки, возрастает в геометрической прогрессии, уводя с авансцены в небытие тех «небожителей» (и резидентов Порошенко, и наших граждан), которым плевать на людские обиды и проблемы.

Когда это случится, мало не покажется никому. Ни украинскому капиталисту, прибравшему к рукам российский градообразующий завод, а затем (вполне закономерно, кстати) начхавшему на проблемы горожан, ни отмалчивающимся по углам чиновникам, которые «пилили» бюджет.

И, судя по всему, это скоро случится! На момент написания данной статьи температура воздуха в расположенной южнее наших «широт» Ростовской области пребывала в «эшелоне» +7-9º.

Что будет, когда ударят холода? Городская администрация уже бодро рапортовала в область по схеме: «К отопительному сезону готовы?» - «Всегда готовы!».

Но люди понимают, что в сложившихся предлагаемых обстоятельствах теплом обеспечить город может не получиться чисто технически. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что в домах многих каменчан, проживающих в микрорайоне «Заводской», нет ни воды, ни элементарного тепла, хотя городская котельная, якобы, запущена еще в октябре – два месяца назад!

Страдают пожилые люди, женщины, дети. Они уже не знают, к кому можно обратиться со своей проблемой!

Перспективы развития ситуации четко и прозрачно обрисованы в группе «Народный Контроль. Каменск-Шахтинский», где люди пообещали при наступлении холодов выйти, взявшись за руки, на трассу М-4 и перекрыть ее.

Но и там, на трассе, далеко не все идеально!

Даже дороги в «город проклятых» рушатся прямо под колесами автомобилей. Мистика! В начале декабря на 944-м километре трассы М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским Ростовской области обрушилась часть дорожного полотна. Лишь счастливая случайность не привела к жертвам.

Фото: gazetapik.ru

Однако, осознав, что такой ход жителей «Заводского» будет куда более действенным, чем просто собрание нескольких сотен обиженных на местную власть человек, и, представив себе репортеров федеральных каналов, которые выхватывают объективами километровые пробки непрерывно гудящих автомобилей, руководство области «зашевелилось».

Разруливать ситуацию и встречаться с обиженными «заводчанами» примчался заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, до 2015 года занимавший в регионе должность министра ЖКХ. После его выступления почему-то сразу же понимаешь, почему глава государства так активно выгонял нынешней осенью руководителей регионов.

— Для меня было неожиданностью, когда мне принесли информацию по водоснабжению и теплоснабжению из печати… Я с сожалением хочу констатировать факт, что такого, априори, быть недолжно. Такая ситуация для меня не объяснима. Я сразу же отправил министра сюда, чтобы он начал разбираться в ситуации… Уважаемые горожане, я очень-очень недоволен тем, что у вас произошло.

Мы тоже очень недовольны, Сергей Борисович. Ну, разве не чудо? Вице-губернатор в канун наступление холодов узнает о том, что жители одного из городов области терпят бедствие из печати. Не зря работаем, «журналюги»!

Но когда же в домах появится вода и тепло? Не будут ли замерзать дети, женщины и старики по вине бездарных местных властей и украинского буржуя? Дай ответ, губернатор, сошедший со страниц произведений Салтыкова-Щедрина! Не дает ответа.

«Русская Планета» берет ситуацию под контроль и будет внимательно следить за развитием событий в Каменске-Шахтинском.

А что творится в Вашем городе? Расскажите нам! В рамках федерального проекта «Город проклятых» мы напишем статью о проблемах ЖКХ, открыв нашим читателям глаза на подлинную, «неглянцевую» Россию.

Пишите нам: info@rusplt.ru

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