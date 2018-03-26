«Мы горим! Прощайте!»
«Мы горим! Прощайте!»

Количество погибших в ТЦ «Зимняя вишня» достигло 64 человек. Вину за трагедию пытаются списать на «детские шалости»

«В гибели потерпевших виноваты сами потерпевшие» — этот  принцип сегодня ненавязчиво пытаются сделать краеугольным камнем любого громкого происшествия. Уже сейчас мы слышим о том, что причиной возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стало вовсе не

  • бездействие коррумпированных служб, упорно игнорировавших потенциально опасную ситуацию в торговом центре
  • преступная вороватость долларовых миллиардеров, получавших доход от эксплуатации торгового центра, но сэкономивших на пожарной сигнализации и обустроивших детскую комнату с помощью легко возгораемых материалов
  • «профессионализм» сотрудников частного охранного предприятия, которые «несли боевую вахту» по обеспечению безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» и, оперативно сориентировавшись в критической ситуации, дружно покинули рабочие места.

«Кто-то из детей мог принести в игровую комнату зажигалку!» - поделился мнением вице-губернатор Владимир Чернов.

И прямо в эти самые минуты, когда в Telegram Следственного комитета России растет цифра погибших, и всем понятно, что 64 – это не предел, воображение начинает рисовать ту картину, которой мы были впечатлены весь минувший год.

Тогда, весной 2017-го, россияне искренне уверовали в то, что, хорошенько бухнув со своим дедушкой, Алеша Шимко, полез на четвереньках под колеса вполне себе приличной женщины, ехавшей со скорость 20 — нет! — 10 км в час и ничего, в общем-то, не нарушавшей.

«Вы не знаете, какими бывают семьи! Вы не знаете, в каком возрасте в России начинают пить дети!» - верещали «эксперты» с экранов телевизоров.

С высокой долей вероятности, в ближайших выпусках нам расскажут «захватывающую историю» о неблагополучном папе, который пришел со своим не менее неблагополучным сыном в детский развлекательный центр. Вдвоем, прыгая на батутах, они закурили.

И сколько не пытались их отговорить от этого опрометчивого поступка «вежливые и донельзя профессиональные устроители детского отдыха» в этот воскресный день, ни на какие уговоры покинуть детский торговый центр они не поддавались.

Уже сегодня, уверен, на федеральных каналах идут съемки передач, в ходе которых будет мягко педалироваться тема: «Дорогие россияне! Во всех ваших бедах виноваты… дорогие россияне».

Как начался пожар?

Источник возгорания находился на 4 этаже. Согласно опубликованной «Лайфом» схеме, здесь были расположены кафе и бар, фитнес-клуб, детский каток и так называемый «детский развлекательный центр», где, в общем-то, и полыхнуло.

Фото: Life.ru

В непосредственной близи находились и два кинотеатра, где в момент трагедии показывали мультик «Шерлок Гномс» и фильм «Лара Крофт».

Надо ли говорить, что в выходной день здесь было негде упасть камню?

Молодые пары пришли увидеть добротно снятый приключенческий боевик, а заботливые родители привели детей посмотреть рекламировавшийся тут и там мультик про веселые расследования миниатюрной копии гениального сыщика.

Приехали, проделав неблизкий и, увы, как оказалось, последний для многих путь, 12-летние ребята из поселка Трещевский Кемеровской области.

Спустя сутки после трагедии кажется, что наплевательское отношение к вопросам безопасности и банальное попустительство, порой страшнее террористических актов и, главное, как правило, приводят к большему количеству жертв!

Преступная халатность № 1. Устроители детской развлекательной комнаты были просто обязаны подумать о безопасности малышей и обустроить детскую комнату так, чтобы поджечь ее нельзя было не только спичками или зажигалкой, но и напалмом. Этого сделано не было. Судя по масштабам трагедии, материалы, из которых были сделаны батуты и другие приспособления для развлечений, были легковоспламеняющимися.

Преступная халатность № 2. Владельцы торгового центра должны были позаботиться о том, чтобы имеющаяся у здания проводка на 100% соответствовала возлагаемой на нее нагрузке. Еще не так давно в этих стенах функционировала кондитерская фабрика. Стоит ли говорить, что когда прежние владельцы продали помещение новым, и здание было перепрофилировано, нагрузка на электросеть многократно возросла? Была ли заменена старая проводка новой? На этот вопрос сейчас ищут ответ компетентные органы.  А вот какой ответ они найдут? Еще не ясно.

Преступная халатность № 3. Даже в этих предлагаемых обстоятельствах – «условно закуривший ребенок» или возгорание электропроводки, полыхнувшей в результате «нещадно-воскресной» эксплуатации всех этих милых устройств для веселого ребячьего времяпрепровождения, люди могли спастись. Но у детей и взрослых отняли шанс!

Преступная халатность № 4. Торгово-развлекательный центр с пафосно-романтичным названием фильма из уже далеких 80-х «Зимняя вишня», в общем-то, нельзя назвать торгово-развлекательным центром.

Это ошибка! Его нельзя называть даже стойлом, потому что заботливый владелец всегда позаботится о безопасности принадлежащего ему скота. Здесь же никто не захотел побеспокоиться от безопасности кемеровской ребятни и взрослых людей, посещавших центр ежедневно. 

  • Разбрызгиватели не включились
  • Про систему дымоудаления, которая спасла бы жизнь десяткам детей и взрослых, никто, вероятно, и не подумал.
  • Да что там?! Сигнализация и оповещение о пожаре не работали!

Кто-то «мудрый» не хотел повторения инцидента в ночном клубе «Хромая лошадь», когда люди гибли не только в результате отравления горевшими высокотоксичными веществами, но и в результате паники и давки.

Преступная халатность № 5. Вырваться, убежать, когда запахло гарью и дымом! Все это могли бы сделать погибшие дети, если бы двери кинотеатра не оказались блокированы. К слову, это ждет всех нас в любом кинотеатре, где зритель частенько оказывается в положении «назад нельзя, а там закрыто». С поистине идиотичной настойчивостью нас лишают права на спасение, блокируя двери так, что иной кинотеатр может стать бомбоубежищем или выдержать арт-обстрел в случае войны.

Сидите и смотрите, пока добрые служащие кинозала, запершие Вас в мире киноискусства, не соизволят Вам открыть двери. Не верите? Зайдите в любой кинотеатр и убедитесь, что в случае пожара, образовавшейся давки вам не выбраться из него, а увальни-охранники с шокерами и металлоискателями на боку будут единственными спасшимися людьми во всей этой печальной истории.

Преступная халатность № 6. А где они, собственно, были, пока дети умирали и писали своим близким: «Мы горим, прощайте!» - как делала это 13-летняя Маша, судьбу которой мы пытаемся выяснить сейчас.

Частные охранники, которые в эти моменты должны были координировать потоки пытающихся спасти людей, работать огнетушителями, коммутировать с пожарными расчетами… предпочли ретироваться.

Со стороны администрации, опять-таки, маниакально-традиционное  желание свалить вину на посетителей.

— К нам ходят ребята с пивом! – сообщили корреспонденту «Лайфа» представители торгового центра. – Кто-то из них мог покурить и бросить окурок…

Дорогие наши! Где?! На катке? В детском развлекательном центре? Где армия дармоедов в форме ЧОПа, которые должны следить за тем, чтобы общественные места были, согласно букве закона, свободны от курения и пьяного контингента с пивом? И главный вопрос – что делать?

Запретить частную охрану? Поставить вместо них по 10 полицейских на каждом этаже? Ежеутренне и ежевечерне вглядываясь в лица полицейских в московском метрополитене, я не уверен, что в экстремальной ситуации эти люди, основным критерием для принятия которых на службу является наличие среднего образования, смогут вести себя – случись что! – как-то иначе. Чай не «Альфа»! Хотя… про славную нашу «Афьфу» и «Дубровку» вообще лучше не вспоминать.

Пытаясь выбраться из «старательно подготовленной» для них западни, люди остались без помощи. Малыши из поселка Трещевский, которых нарядно одели мамы и папы, отпустив областной центр своих детей, не могли знать, что отправляют сыновей и дочерей в последний путь. Дети задохнулись ядовитым дымом, который выделял горящий пластик, и заживо сгорели в пламени огня. Попав-таки в кинозал на 4-м этаже, работники МЧС уже у входа увидели 7 детских трупов. Поиск погибших ни на секунду не прекращается и сейчас.

Пробившиеся к окнам в панике прыгали вниз и погибали.

Кому-то повезло больше.

Те, кому удалось попасть на крышу, около 40 минут взывали о помощи к пожарным расчетам. Где они были? В Сирии?

Сегодня, взирая на нашу более чем печальную реальность, мы находим спасение в суетливом поиске внешнего врага. Лучшие телеведущие страны устраивают показательные мордобои, впадая в демонстративные телевизионные истерики по поводу судеб детей из Донбасса. Одна история о происках «киевской хунты», предлагаемая нашему вниманию, становится страшнее другой.

Мы слушаем и смотрим про казни жен и распятие детей. Могут свести с ума истории про восьмилетнюю девочку, чье тело было изуверски накачано пенобетоном. Говорить об этом не только можно, но и нужно. Если, разумеется, все вышеперечисленное правда.

Но есть и другая правда. Внутрироссийская, так сказать. Она заключается в том, что прежде чем рвать горло и в прямом эфире размахивать кулаками за «наших детей на Украине», давайте позаботимся о наших детях в России. И прежде чем заливать народу в уши рассказы о новом оружии дальность, которого позволит нам обезопасить себя даже от экспансии с Марса, давайте посмотрим на опасности, которые представляет для нас чей-то не в меру «успешный бизнес».

Нередко этот бизнес построен на прочном тандеме мздоимства, попустительства и кумовства, что, в конечном итоге, приводит к массовым жертвам. Так было в клубе «Хромая лошадь» в 2009, когда погибло 153 человека, так есть сейчас, в Кемерово, когда цифра погибших с каждым часом растет.

Как стало известно органами Государственного пожарного надзора проверки вышеуказанного торгово-развлекательного центра, в котором вчера погибли 64 человека, проводились с завидной регулярностью. Нарушения были не выявлены. Это может говорить нам либо о том, что критерии соответствия нормам и правилам пожарной безопасности писаны не так и не теми людьми, либо о том, что молчаливое согласие Госпожарнадзора было выкуплено теми, кто не согласился платить за безопасность наших детей.

Деньги и связи, знакомства и разделенная пополам с «закурившим ребенком» вина, чье имя и фамилия вскоре, вполне возможно, будут названы, позволят этим людям либо избежать посадок, либо отделаться минимальным сроком.

Фото: © VK/ЧП РОССИЯ

Но помимо справедливости земной есть и высшая. И от огня, который ждет в аду, не отвертеться ни сэкономившим на безопасности детей бизнесменам, ни тем, кто бросил их в огненной ловушке.

Теги:
Прорыв– 2018 Далее в рубрике Прорыв– 2018Зрители фестиваля «Прорыв» первыми в России увидят двойное сальто на мотоцикле

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО