«Мы горим! Прощайте!»

«В гибели потерпевших виноваты сами потерпевшие» — этот принцип сегодня ненавязчиво пытаются сделать краеугольным камнем любого громкого происшествия. Уже сейчас мы слышим о том, что причиной возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стало вовсе не

бездействие коррумпированных служб, упорно игнорировавших потенциально опасную ситуацию в торговом центре

преступная вороватость долларовых миллиардеров, получавших доход от эксплуатации торгового центра, но сэкономивших на пожарной сигнализации и обустроивших детскую комнату с помощью легко возгораемых материалов

«профессионализм» сотрудников частного охранного предприятия, которые «несли боевую вахту» по обеспечению безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» и, оперативно сориентировавшись в критической ситуации, дружно покинули рабочие места.

«Кто-то из детей мог принести в игровую комнату зажигалку!» - поделился мнением вице-губернатор Владимир Чернов.

И прямо в эти самые минуты, когда в Telegram Следственного комитета России растет цифра погибших, и всем понятно, что 64 – это не предел, воображение начинает рисовать ту картину, которой мы были впечатлены весь минувший год.

Тогда, весной 2017-го, россияне искренне уверовали в то, что, хорошенько бухнув со своим дедушкой, Алеша Шимко, полез на четвереньках под колеса вполне себе приличной женщины, ехавшей со скорость 20 — нет! — 10 км в час и ничего, в общем-то, не нарушавшей.

«Вы не знаете, какими бывают семьи! Вы не знаете, в каком возрасте в России начинают пить дети!» - верещали «эксперты» с экранов телевизоров.

С высокой долей вероятности, в ближайших выпусках нам расскажут «захватывающую историю» о неблагополучном папе, который пришел со своим не менее неблагополучным сыном в детский развлекательный центр. Вдвоем, прыгая на батутах, они закурили.

И сколько не пытались их отговорить от этого опрометчивого поступка «вежливые и донельзя профессиональные устроители детского отдыха» в этот воскресный день, ни на какие уговоры покинуть детский торговый центр они не поддавались.

Уже сегодня, уверен, на федеральных каналах идут съемки передач, в ходе которых будет мягко педалироваться тема: «Дорогие россияне! Во всех ваших бедах виноваты… дорогие россияне».

Как начался пожар?

Источник возгорания находился на 4 этаже. Согласно опубликованной «Лайфом» схеме, здесь были расположены кафе и бар, фитнес-клуб, детский каток и так называемый «детский развлекательный центр», где, в общем-то, и полыхнуло.

Фото: Life.ru

В непосредственной близи находились и два кинотеатра, где в момент трагедии показывали мультик «Шерлок Гномс» и фильм «Лара Крофт».

Надо ли говорить, что в выходной день здесь было негде упасть камню?

Молодые пары пришли увидеть добротно снятый приключенческий боевик, а заботливые родители привели детей посмотреть рекламировавшийся тут и там мультик про веселые расследования миниатюрной копии гениального сыщика.

Приехали, проделав неблизкий и, увы, как оказалось, последний для многих путь, 12-летние ребята из поселка Трещевский Кемеровской области.

Спустя сутки после трагедии кажется, что наплевательское отношение к вопросам безопасности и банальное попустительство, порой страшнее террористических актов и, главное, как правило, приводят к большему количеству жертв!

Преступная халатность № 1. Устроители детской развлекательной комнаты были просто обязаны подумать о безопасности малышей и обустроить детскую комнату так, чтобы поджечь ее нельзя было не только спичками или зажигалкой, но и напалмом. Этого сделано не было. Судя по масштабам трагедии, материалы, из которых были сделаны батуты и другие приспособления для развлечений, были легковоспламеняющимися.

Преступная халатность № 2. Владельцы торгового центра должны были позаботиться о том, чтобы имеющаяся у здания проводка на 100% соответствовала возлагаемой на нее нагрузке. Еще не так давно в этих стенах функционировала кондитерская фабрика. Стоит ли говорить, что когда прежние владельцы продали помещение новым, и здание было перепрофилировано, нагрузка на электросеть многократно возросла? Была ли заменена старая проводка новой? На этот вопрос сейчас ищут ответ компетентные органы. А вот какой ответ они найдут? Еще не ясно.

Преступная халатность № 3. Даже в этих предлагаемых обстоятельствах – «условно закуривший ребенок» или возгорание электропроводки, полыхнувшей в результате «нещадно-воскресной» эксплуатации всех этих милых устройств для веселого ребячьего времяпрепровождения, люди могли спастись. Но у детей и взрослых отняли шанс!

Преступная халатность № 4. Торгово-развлекательный центр с пафосно-романтичным названием фильма из уже далеких 80-х «Зимняя вишня», в общем-то, нельзя назвать торгово-развлекательным центром.

Это ошибка! Его нельзя называть даже стойлом, потому что заботливый владелец всегда позаботится о безопасности принадлежащего ему скота. Здесь же никто не захотел побеспокоиться от безопасности кемеровской ребятни и взрослых людей, посещавших центр ежедневно.

Разбрызгиватели не включились

Про систему дымоудаления, которая спасла бы жизнь десяткам детей и взрослых, никто, вероятно, и не подумал.

Да что там?! Сигнализация и оповещение о пожаре не работали!

Кто-то «мудрый» не хотел повторения инцидента в ночном клубе «Хромая лошадь», когда люди гибли не только в результате отравления горевшими высокотоксичными веществами, но и в результате паники и давки.

Преступная халатность № 5. Вырваться, убежать, когда запахло гарью и дымом! Все это могли бы сделать погибшие дети, если бы двери кинотеатра не оказались блокированы. К слову, это ждет всех нас в любом кинотеатре, где зритель частенько оказывается в положении «назад нельзя, а там закрыто». С поистине идиотичной настойчивостью нас лишают права на спасение, блокируя двери так, что иной кинотеатр может стать бомбоубежищем или выдержать арт-обстрел в случае войны.

Сидите и смотрите, пока добрые служащие кинозала, запершие Вас в мире киноискусства, не соизволят Вам открыть двери. Не верите? Зайдите в любой кинотеатр и убедитесь, что в случае пожара, образовавшейся давки вам не выбраться из него, а увальни-охранники с шокерами и металлоискателями на боку будут единственными спасшимися людьми во всей этой печальной истории.

Преступная халатность № 6. А где они, собственно, были, пока дети умирали и писали своим близким: «Мы горим, прощайте!» - как делала это 13-летняя Маша, судьбу которой мы пытаемся выяснить сейчас.

Частные охранники, которые в эти моменты должны были координировать потоки пытающихся спасти людей, работать огнетушителями, коммутировать с пожарными расчетами… предпочли ретироваться.

Со стороны администрации, опять-таки, маниакально-традиционное желание свалить вину на посетителей.

— К нам ходят ребята с пивом! – сообщили корреспонденту «Лайфа» представители торгового центра. – Кто-то из них мог покурить и бросить окурок…

Дорогие наши! Где?! На катке? В детском развлекательном центре? Где армия дармоедов в форме ЧОПа, которые должны следить за тем, чтобы общественные места были, согласно букве закона, свободны от курения и пьяного контингента с пивом? И главный вопрос – что делать?

Запретить частную охрану? Поставить вместо них по 10 полицейских на каждом этаже? Ежеутренне и ежевечерне вглядываясь в лица полицейских в московском метрополитене, я не уверен, что в экстремальной ситуации эти люди, основным критерием для принятия которых на службу является наличие среднего образования, смогут вести себя – случись что! – как-то иначе. Чай не «Альфа»! Хотя… про славную нашу «Афьфу» и «Дубровку» вообще лучше не вспоминать.

Пытаясь выбраться из «старательно подготовленной» для них западни, люди остались без помощи. Малыши из поселка Трещевский, которых нарядно одели мамы и папы, отпустив областной центр своих детей, не могли знать, что отправляют сыновей и дочерей в последний путь. Дети задохнулись ядовитым дымом, который выделял горящий пластик, и заживо сгорели в пламени огня. Попав-таки в кинозал на 4-м этаже, работники МЧС уже у входа увидели 7 детских трупов. Поиск погибших ни на секунду не прекращается и сейчас.

Пробившиеся к окнам в панике прыгали вниз и погибали.

Кому-то повезло больше.

Те, кому удалось попасть на крышу, около 40 минут взывали о помощи к пожарным расчетам. Где они были? В Сирии?

Сегодня, взирая на нашу более чем печальную реальность, мы находим спасение в суетливом поиске внешнего врага. Лучшие телеведущие страны устраивают показательные мордобои, впадая в демонстративные телевизионные истерики по поводу судеб детей из Донбасса. Одна история о происках «киевской хунты», предлагаемая нашему вниманию, становится страшнее другой.

Мы слушаем и смотрим про казни жен и распятие детей. Могут свести с ума истории про восьмилетнюю девочку, чье тело было изуверски накачано пенобетоном. Говорить об этом не только можно, но и нужно. Если, разумеется, все вышеперечисленное правда.

Но есть и другая правда. Внутрироссийская, так сказать. Она заключается в том, что прежде чем рвать горло и в прямом эфире размахивать кулаками за «наших детей на Украине», давайте позаботимся о наших детях в России. И прежде чем заливать народу в уши рассказы о новом оружии дальность, которого позволит нам обезопасить себя даже от экспансии с Марса, давайте посмотрим на опасности, которые представляет для нас чей-то не в меру «успешный бизнес».

Нередко этот бизнес построен на прочном тандеме мздоимства, попустительства и кумовства, что, в конечном итоге, приводит к массовым жертвам. Так было в клубе «Хромая лошадь» в 2009, когда погибло 153 человека, так есть сейчас, в Кемерово, когда цифра погибших с каждым часом растет.

Как стало известно органами Государственного пожарного надзора проверки вышеуказанного торгово-развлекательного центра, в котором вчера погибли 64 человека, проводились с завидной регулярностью. Нарушения были не выявлены. Это может говорить нам либо о том, что критерии соответствия нормам и правилам пожарной безопасности писаны не так и не теми людьми, либо о том, что молчаливое согласие Госпожарнадзора было выкуплено теми, кто не согласился платить за безопасность наших детей.

Деньги и связи, знакомства и разделенная пополам с «закурившим ребенком» вина, чье имя и фамилия вскоре, вполне возможно, будут названы, позволят этим людям либо избежать посадок, либо отделаться минимальным сроком.

Фото: © VK/ЧП РОССИЯ

Но помимо справедливости земной есть и высшая. И от огня, который ждет в аду, не отвертеться ни сэкономившим на безопасности детей бизнесменам, ни тем, кто бросил их в огненной ловушке.

Далее в рубрике