Гондола кругосветного полета доставлена в мастерскую Федора Конюхова

Как стало известно «Русской Планете», гондола воздушного шара «Мортон», на которой прославленный путешественник Федор Конюхов за чуть более чем 11 суток облетел вокруг земного шара, нашла свое временное пристанище в его мастерской на Садовнической улице.

Пристанище это именно временное, так как, как пояснил нашему изданию сын путешественника Оскар, места в небольшой мастерской, где Федор Филиппович, будучи еще и протоиереем Русской Православной Церкви, принимает прихожан, очень мало. На веранде же уже находится весельная лодка «Тургояк», на которой Конюхов 2013-2014 в одиночку переплыл Тихий океан.

Габариты гондолы не столь велики – 2х2х1,6 м. и все же каждый желающий сможет лично своими глазами увидеть настоящее чудо инженерии на территории одного из московских технопарков. Внутреннее убранство и приборная панель дойдут до зрителя в полном комплекте – таким образом, любой желающий сможет на несколько мгновений представить себя на месте прославленного путешественника и, быть может, почувствовать то, что может чувствовать человек в одиночку и в диком холоде перелететь вокруг земного шара.

Ярко-желтая «коробка», полушутливо именованная «небесной кельей» представляет собой настояшее чудо современной авиационной инженерии – полноценный авиалайнер в миниатюре. Иного, впрочем, и быть не могло, поскольку не напичканный всем необходимым аппарат просто не смог бы получить необходимые разрешения на полет. Впрочем, это тот нечастный случай, когда бюрократия выступила в союзе с безопасностью. Ведь полет в негерметичной кабине на высоте 10 километров под огромным и сложно управляемым шаром – мероприятие, обязывающее пилота и его наземную команду к самому внимательному отношению к любой детали.

Пусть отец Федор, по собственному признанию, летел к финишу с молитвой на устах и молитвенной поддержкой соотечественников, но инженеры-разработчики конечно же помнили крылатую истину – на Бога надейся, а сам не плошай. Штурманское место в гондоле выглядит, конечно, впечатляюще: центральный пульт управления заполнен дисплеями, датчиками, тумблерами – великим множеством непонятных для дилетанта «примочек». Но! Ничего лишнего для безопасного и быстрого полета гигантского воздушного шара «Мортон».

Но каково было его родным и близким на земле, каково было миллионам «болельщиков» за новый рекорд Федора! О том, что его полет на высокотехнологичной гондоле и с Божьей помощью проходит как надо, мы – на Земле – знали благодаря великолепной системе мониторинга движения воздушного шара. Она, в свою очередь, обеспечивалась установленным на аппарат телеметрическим модулем «ОКО», разработанным специалистами «Русского технического общества».

Модуль этот представляет собой куб со стороной 17 см., оснащенный бортовым компьютером, фиксирующем основные параметры полета, погодные условия, атмосферное давление, GPS/Глонасс-координаты, скорость перемещения гондолы, уровень освещённости, уровень радиации – всего свыше двадцати параметров.

В своей гондоле Федор Конюхов передвигался со средней скоростью в 300 км/ч, а помимо высокотехнологичной начинки преодолевать трудности экстремального путешествия герою помогало письмо от редакции «Русской Планеты» - официального «почтальона добрых пожеланий». И пока отец Федор готовится к новым испытаниям, читатели «Русской Планеты» уже сейчас могут оставить ему свои добрые напутствия.

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