Главные люди

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фото: kp.ru

фото: kp.ru

Более миллиона россиян приняли участие в интернет-флешмобе «Спасибо, Учитель!»

В современном мире образование является решающим фактором, определяющим успешность не только отдельных людей, но целых государств. Рост населения на фоне сокращения природных ресурсов, обостренная конкуренция между ведущими странами – все это превращает технологическое отставание в приговор.

Профессия учителя всегда была одной из наиболее значимых для развития общества: что может быть главнее воспитания новых поколений? Теперь же ее значение и вовсе невозможно переоценить, и речь в данном случае идет не только о школьных педагогах, но и обо всех людях, участвующих в передаче знаний и навыков детям и подросткам. Это и спортивные тренеры, и опытные рабочие на предприятиях, и университетские преподаватели, словом, все те, кто словом и примером приучает молодежь к созидательному труду, к развитию себя и окружающего мира.

Важной миссией истинного педагога является помощь в профессиональном самоопределении подростков. Увы, сегодня высшее образование получают, за небольшим исключением, все, однако в стране наблюдается серьезный кадровый перекос - перепроизводство «белых воротничков». Многие выпускники поступают в любой, первый попавшийся вуз, мало задумываясь о своем предназначении и считая предназначением высшего образования получение не знаний, а заветной «корочки».

5 октября отмечается День учителя. В этом году к празднику приурочен интернет-флешмоб «СпасибоУчитель», запущенный при поддержке благотворительного фонда «Система».

В рамках интернет-флешмоба пользователям предлагалось вспомнить о своих учителях, сопроводив пост хештегом #спасибоучитель. На момент 4 октября к акции присоединились более миллиона интернет-пользователей популярных социальных сетей – Вконтакте, Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter.

Кроме того, организаторы акции представили в шести российских городах (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Уфе) ретроспективные тематические фотовыставки, посвященные учительской профессии. Большая часть представляемых снимков относится к советской эпохе, когда труд учителя являлся общественным служением. В Москве такая выставка открылась на территории ЦПКИО им. Горького.

Как рассказала «Русской Планете» руководитель благотворительного фонда «Система» Елена Чернышкова, акция «Спасибо, Учитель» включает в себя целый ряд мероприятий.

«Во-первых, в шести городах России одновременно открываются фотовыставки, носящие название «Система знаний». Они посвящены великим традициям российского учительства, той эпохе, когда быть учителем, преподавателем университета или ученым было престижно и почетно. Были подобраны лучшие фотографии из коллекции галереи братьев Люмьер, которые переносят зрителя в то время, когда учителям отводилась особая роль в жизни общества. Для того, чтобы наша страна оставалась великой, для того, чтобы наша молодежь получала знания от достойных людей и становилась достойными гражданами очень важно эти традиции возродить», отметила Чернышкова.

По ее мнению, сегодня среди учителей не так много людей, любящих свою профессию: «Быть учителем непросто, и мы хотим, чтобы русские традиции учительства и наставничества были возрождены, чтобы престиж этой профессии стал высоким, и самые достойные выпускники российских вузов находили бы свое призвание в преподавательской деятельности. Мы специально пишем слово «учитель» с большой буквы, так как понимаем его в широком смысле – это могут быть и родители, и спортивные тренеры, и преподаватели. Мы надеемся, что молодые люди, которые увидят нашу выставку, задумаются о роли учителя и проведут эту традицию в будущее».

На данный момент в социальных сетях к акции присоединилось более миллиона человек, и она еще продлится две недели, устроители ожидают, что участников будет еще больше, тем более, что 5 октября отмечается День учителя.

«Наш фонд занимается образовательными программами, поддержкой талантливых ребят, в частности, мы готовим кадровый резерв для российских инженерных высокотехнологичных отраслей. Для нас очень важно, чтобы талантливые люди оставались в России, для этого нужны хорошие учителя. Акция «Спасибо, Учитель» призвана обратить внимание общества на эти проблемы», - рассказала Елена Чернышкова.

Отвечая на вопрос РП о своих наиболее важных учителях, Чернышкова рассказала, что самое большое влияние на формирование нее как личности оказали родители, и, кроме того, тетя, преподавательница немецкого языка: «Была ситуация, когда родители были вынуждены уехать на два года в Африку, а я со своей сестрой-двойняшкой остались на попечении нашей тети, Нины Петровны Генераловой, которая жила в Волгоградской области. Она была преподавателем немецкого языка в местной школе, и благодаря ей я уже в те годы научилась говорить по-немецки. То, как она нас воспитывала, любила – эти воспоминания остались со мной на всю жизнь».

«Русская Планета» пообщалась с двукратным олимпийским чемпионом, депутатом ГД РФ Сергеем Чепиковым в рамках церемонии открытия выставки, прославленный биатлонист поддержал акцию «Спасибо, Учитель!».

«Учитель – это очень важная профессия, именно учитель прививает определенное мировоззрение, взгляды на жизнь, во многом формирует характер человека. Я очень хорошо помню своего классного руководителя, Попову Валентину Филипповну из школы номер 18 города Бийска, помню, что в чем-то она даже заменяла мне родителей», - рассказал спортсмен о своих первых и наиболее значимых учителях.

«Прекрасно помню и моего первого учителя физкультуры, Валерия Ивановича, именно он привил мне любовь к спорту. Благодаря его рекомендациям я перепробовал множество секций, и когда остановился на биатлоне, со мной начал работать мой тренер Чумичев Иван Александрович, мы регулярно с ним переписываемся, я недавно был у него в гостях. Работать учителями люди идут по призванию, и конечно, статус учителя должен быть иным. Мне очень нравится позиция нового министра образования Ольгой Васильевой, мы недавно общались, и она отдельно отметила важность работы по повышению статуса учительской профессии, чтобы учитель был не обыкновенным служащим, а выполнял общественно важную миссию», - добавил Чепиков.

Напомним, что принять участие в флешмобе «Спасибо, Учитель!» очень просто – для этого необходимо написать в социальной сети (Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter) небольшой текст со словами благодарности, обращенными к своему любимому педагогу, сопроводив текст хештегом #спасибоучитель.

Присоединяйтесь!

Теги:
Места: Россия
Организации: Минобразования
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