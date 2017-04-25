Гитлер и пропаганда

Нацизм и создатель этой бесчеловечной идеологии — неисчерпаемые источники вдохновения для современной пропаганды. Если вам не нравится какой-то человек, просто сравните его с Адольфом Гитлером и дело в шляпе. Иногда за это можно получать деньги.

Такой нехитрый подход можно наблюдать среди представителей, как либерального, так и патриотического лагерей. Оба — не чураются использовать броские пропагандистские клише, чтобы привлечь внимание аудитории. Чаще всего пропагандисты сопоставляют какие-либо актуальные события с тем, что происходило в нацисткой Германии, или указывают на черту какого-либо современного политика, которая якобы была свойственна Гитлеру.

Нередко подобные записи в соцсетях или СМИ сопровождаются «остроумным» комментарием вроде «Найдите отличия». Дескать, если у читателя есть хоть грамм мозга, то параллели должны показаться ему очевидными. Несогласного с клише человека в комментариях, как правило, поднимают на смех. Ведь оракул не может ошибаться.

Так, в сентябре 2013 года телеведущий Дмитрий Киселев в своей программе сравнил восхваляющие Навального тексты в СМИ с одами, которые в 1930-е годы немецкие журналисты пели Гитлеру. На прошлой неделе фактическое сравнение Навального с фюрером вновь вошло в тренд благодаря появившемуся в Сети вирусному фильму.

Либеральный лагерь тоже недавно отличился. В середине марта Верховный суд РФ запретил деятельность известной каждому россиянину религиозной организации «Свидетели Иеговы». На этот счет можно было бы написать пост о несоблюдении принципа свободы вероисповедания и неадекватной судебной системе РФ. Было бы логично детально разобрать вероучение сектантов и продемонстрировать, что оно якобы не несет никакого вреда.

Но, видимо, такие аргументы показались главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову слишком ушлыми, и 20 апреля он рубанул в своем блоге с плеча: «С 1933 по 1945 годы свидетели Иеговы (известные в Германии как «Бибельфоршер» — Исследователи Библии) были запрещены в нацистской Германии. Свидетели Иеговы отказывались признавать Гитлера фюрером, произносить нацистское приветствие, служить в нацистской армии».

Вот так из уст одного из патриархов российской журналистики (без иронии) мы узнали подлинную причину запрета «Свидетелей Иеговы» в России. Зачем копаться в том, чем занимались сектанты в России и чем Верховный суд мотивировал свое решение? Истина, как говорится, на поверхности.

Украинские парадоксы

В анналы современной пропаганды наверняка войдет освещение ситуации на Украине после госпереворота. На поприще обвинений в нацизме отличились оба «братских» народа. Российская пропаганда мгновенно повесила на новый украинский режим ярлык «пронацистского» и «по сути, нацистского». Для очернения Порошенко наши пропагандисты стали припоминать его еврейское происхождение и одновременно, как бы это ни казалось странным, указывать на его сходство с Гитлером.

Украинские журналисты тоже не отставали и, наверное, переплюнули россиян, объявив нашего президента Путлером. Политика РФ якобы один в один напоминает действия нацисткой Германии 1930-е годы: сначала Судетская область в Чехословакии (проводится параллель с Донбассом), а потом — Австрия, Польша и, наконец, Западная Европа. Совпадение?

Русофобия в украинской медиа-среде достигла немыслимых масштабов. Все внутренние проблемы и даже выходки радикалов, включая открытых нацистов, списываются на «руку Кремля». Нейтральное отношение к России стало восприниматься как проявление симпатии к агрессору и сепаратизм. В таких условиях любой выпад в адрес Москвы, каким бы безумным он ни был, воспринимается как норма.

Самое гнусное в информационной войне между РФ и Украиной заключается в том, что стрелы пропаганды направлены не только против властей. Российские соцсети заполнены демотиваторами о том, что украинцы — глупый жалкий народ, который поддерживал Гитлера в период ВОВ: «Ну что, хохлы, доскакались?», «Как вам там без газа, незалежные нацики?», «Как поживают ваши херои из УПА?» (УПА — организация запрещена в РФ). Наиболее отмороженные называют Украину «Уриной», и убеждают, что желтый цвет флага соседнего государства символизирует мочу.

Украинские пропагандисты ничуть не уступают российским коллегам в тупости и упоротости, широко распространяя мемы о том, что русские — это нация рабов, которая боготворит правителя-нациста, живет в нищете и не способна к самоорганизации. Российскую Федерацию коверкают до «рфии», Россию — до «фашистской рашки». Фигура Путина в представлении украинских пропагандистов символизирует все зло, которое только есть на планете, то есть Гитлера (Путлера).

При этом оба пропагандистских лагеря обходят стороной тот факт, что Порошенко и Путин, пусть и редко, но встречаются друг с другом и не брезгуют жать руки. По-прежнему велика доля российского бизнеса на Украине, да и сам Петя Вальцман держит фабрику конфет в Липецке. Как же это можно объяснить? Не «зрада» ли это? Уж не разыгрывают ли оба лидера на публику политический спектакль? И почему Россия, которая такая могучая и так печется о Донбассе, не может добиться от Киева прекращения постоянных обстрелов?

Нелепые промахи

Факторы, которые не вписываются в пропагандистские клише, демонстрируют сложную и противоречивую природу двусторонних отношений, игнорируются. Чтобы объяснить аудитории суть происходящего, требуется сорвать привычные шаблоны о том, что кто-то нацист и каратель, а кто-то проводник Русского мира и надежда Донбасса.

Журналистика отличается от пропаганды тем, что старается ничего не утверждать и приводит разные точки зрения, абстрагируясь от эмоций и однозначных оценок. На любое событие или любую персону можно посмотреть с бесчисленного количества сторон. Можно сообщить полуправду, и это сойдет за журналистику, а можно отбросить все контраргументы и в стиле советской нафталиновой прессы рассказать аудитории, кто друг, а кто — враг, что является белым, а что — черным.

В начале апреля «Русская Планета» писала о необходимости сделать российскую пропаганду более эффективной. В пример приводилось поражение, которое потерпела власть в Интернете при освещении несанкционированного митинга Навального и ситуации с компроматом ФБК на Дмитрия Медведева. Казалось бы, перемены в машине госпропаганды назрели, так как следующей мишенью оппозиционера может стать президент.

Однако никаких серьезных подвижек мы не увидели. Чтобы очернить Навального госпропагандисты решили сравнить его с Гитлером. Дескать, кто не понял, тот поймет.

Почему режим допускает столь нелепые промахи (если, конечно, он не пытается таким образом пиарить Навального)?

Вероятно, проблема заключается в том, что официальная пропаганда, как правило, действует по отмашке сверху. Если Медведев и Путин молчат по какой-либо щепетильной теме, то ни одно федеральное СМИ не будет рисковать, предоставив аудитории собственное объяснение. Инертность властей и отсутствие креатива делают пропаганду неповоротливой и ушлой. Отсюда и глупейшая попытка очернить Навального сравнением с Гитлером.

Как бы ни был силен государственный медиа-сектор, примитивные и дешевые пропагандистские приемы в итоге пойдут режиму во вред, а не на пользу. Нельзя держать аудиторию за идиотов. Зритель чувствует, где параллели явно притянуты за уши, а где автор искренен и серьезен. На данный момент Навальный переигрывает в аргументации государственных пропагандистов, зарабатывая очки на их бездарности. В ситуации с Украиной — пока нулевая ничья.

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