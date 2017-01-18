Гигиена: смело стреляй!
фото: boombob.ru

фото: boombob.ru

В школах может появится курсы профилактики заболеваний

В Госдуме решили по-своему бороться с эпидемиями инфекционных заболеваний. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести обязательные курсы личной и общественной гигиены. Заложенные в школьную программу навыки оказались недостаточными – в начале декабря 2017 года в российской столице оказался превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как будут защищать детей от гриппа – в материале РП.

Первый зампред комитета по делаем общественных объединений Иван Сухарев направил свои предложения министру образования РФ Ольге Васильевой. Согласно им, в России может появится обязательные курсы личной и общественной гигиены, рассказывающий учащимся младших и средних классов о строгом соблюдении правил личной гигиены и неприятных последствиях ее отсутствия.

Депутат пояснил РП, что гигиена не только залог здоровья, но и выработка стиля жизни или типового поведения, которое нужно заложить сызмальства. По его словам, «взрослые» болезни, как раз вытекают из незнания элементарных правил. Дополнительного финансирование по словам депутата не потребуется – время можно поделить с уроками физкультуры и ОБЖ.

В программе начальной школы, в пояснительной записке учителям дается следующая установка: «Органической частью всей учебно-воспитательной работы школы и, в частности, курса естествознания является воспитание у детей санитарно-гигиенических навыков. Эта работа проводится школой (совместно с семьей) систематически в течение всех четырех лет обучения. Организуется регулярный контроль за соблюдением учащимися санитарно-гигиенических правил».

В настоящий момент представление о гигиене прививаются школьникам посредством наглядных пособий, дидактических примеров в учебниках по русскому языку и литературе, а также в рамках ознакомления с программой по биологии. Кроме того, свою роль играют различные развлекательные передачи («Спокойной ночи, малыши», «Улица Сезам» и т.д.) и мультфильмы, выполняющие также обучающую и воспитательную функции.

В депутатском письме указано, что в « первых четырех классах элементарные сведения по гигиене даются учащимся на уроках русского языка так же, как это имеет место в отношении сообщения детям элементарных сведений о природе. В Пятом классе такие сведения приносятся на уроках естествознания, которое изучается в нем в качестве самостоятельного предмета, что к сожалению, не гарантирует, их исполнительность»

Далее приведено положение, в котором в частности казано, «При изучении русского языка можно предложить тексты для чтения, переписки и диктанты отрывков, дающих детям элементарные сведения по гигиене. То же самое надо сказать и в отношении преподавания арифметики, при обучении которой можно давать учащимся задачи гигиенического содержания»

«К сожалению мы видим, что хоть учителя и стараются привить правила гигиены различными способами, но целенаправленной политики в данных вопросах нет. Это все приводит к тому, что в учебных заведениях начинают свирепствовать болезни, а детишки вместо того, чтобы набираться знаниями уходят на больничный. Выделение отдельных курсов не стало бы панацеей, но все-таки смогла во многом переломить ситуацию», пояснил РП депутат.

Последствия игнорирования изучения таких важных навыков приводят к эпидемиям. А качестве примера Иван Сухарев указал на вспышку гриппа осенью прошлого и зимой нынешнего года. Кроме Москвы, по сообщению Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечалось еще в 19 субъектах Российской Федерации: Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Тюменской, Новосибирской, Томской областях, Республике Коми, Удмуртской республике, Республике Саха (Якутия), Пермском, Хабаровском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе

Управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский напомнил, что по данным исследования, проведенного в 2015 г. в Нижнем Новгороде, степень распространенности инфекционных заболеваний среди школьников в возрасте от 7 до 10 лет составляет более 82 % (учащихся 2-й и 3-й ступеней обучения этот показатель равен 40 %).

«Сама по себе данная инициатива, безусловно, заслуживает поддержки. Однако следует помнить о том, что наличие у ребенка знаний о нормах гигиены не означает их автоматического выполнения. Также следует понимать, что без должного внимания к данному вопросу со стороны родителей любые усилия педагогов дадут минимальный результат», - отметил юрист.

Теги:
Места: Россия
События: грипп
Организации: Дума, ЛДПР
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