Герои нашего времени
Герои нашего времени

В Москве подведены итоги проекта «Герои нашего времени» 

13 декабря в Доме Смирнова в Москве состоялась III церемония награждения лауреатов Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Герои нашего времени»

В 2017 году номинантами премии стали работники 17 предприятий. Всего же на конкурс было подано почти 100 заявок, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

По словам организатора премии, директора «ЛокоТех» Юрия Дегтярева, за три года своего существования  проект стал по-настоящему Всероссийским и приобрел широкий резонанс.

Главная цель — показать, что успешность человека определяется не его должностью и не деньгами, которыми он управляет, а тем, насколько этот человек меняет жизнь вокруг себя к лучшему. 

«Мы рассчитываем, что в следующем году к нам присоединятся и другие предприятия и мы уверены, что число героев будет только расти», - отметил он в своем приветственном слове.  

«Мы хотим изменить отношение общества к социально – значимым и великодушным поступкам. Мы хотим напомнить, что рабочие специальности – важны и интересны, а люди, которые их выбирают - достойны уважения.

Каждый день эти люди выполняют сложную, ответственную и опасную работу, а после тяжелых смен и рабочих часов они находят силы на то, чтобы стать волонтерами, помогать одиноким пенсионерам, участвовать в спасательных работах, сдавать кровь и делать то, что меняет жизнь окружающих к лучшему.

Негромко, не напоказ, но ежедневно. И наш Всероссийский проект был создан именно для того, чтобы рассказать о таких людях по всей стране» 

Церемонию поддержали российские актеры Иван Кокорин и Станислав Дужников,  актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, стилист и ведущий Влад Лисовец и др.  

Все номинанты, а это -   18 человек, работают на промышленных предприятиях в разных регионах страны: от Дальнего Востока до Калининградской области и многие из них прибыли в Москву впервые в жизни.

Народное голосование в 6 основных номинациях проходило с 27 ноября по 3 декабря,  а заявки  стали приниматься с 17 октября этого года.

Победителем в первой номинации «Быть человеком», - за подвиг, совершаемый в течение всей жизни, стал электросварщик ОАО «Трансмаш» Рушан Невмятуллин.

В течение нескольких десятилетий он регулярно сдает кровь, тем самым помогая спасать жизни жителей Саратовкой области. Носит звания «Почетный донор СССР» и почетный донор России.

В номинации «Спасательный круг», за спасение жизни победила инженер сервисного локомотивного депо Амурское «ЛокоТех-Сервис» Ирина Фунтусова.

Девушка спасла двух человек.  Увидев пожар в соседской квартире, она выбила дверь и вынесла из огня пожилую женщину, которая не могла ходить, а затем и мужчину, потерявшего сознание от дыма.

За мужество, проявленное при спасении людей на пожаре, она удостоена почетной грамоты пожарной охраны Нового Урала. Скромная Ирина призналась, что в принципе, о данном поступке, который она совершила несколько лет назад, она никому, кроме мужа и не рассказывала. И именно он стал активным организатором того, чтобы она оказалась на этом конкурсе и чтобы о ней узнала вся страна. 

В номинации «Отвага. Мужество. Честь» за подвиг во время боевых действий, победителем стал бригадир тепловозного цеха Астраханского ТРЗ Евгений Болдычев.

В 18 дет Евгений вместе с 10 бойцами, находившимися под его командованием, попал в плен. Он провел там 17 дней, но не выдал ни товарищей, ни военные сведения.

Он спас двух человек из горящего БМП, участвовал в оцеплении при захвате террористами школы в Беслане и в спецоперации по поимке боевиков ответственных за убийство Ахмата Кадырова.

Евгений награжден  Орденом мужества, медалями «За службу Росси», «За отвагу» 1 и 2 степени  и «За службу на Кавказе»

Бригада Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода стала номинантам «От сердца к сердцу», которую присуждают за волонтерскую деятельность и благотворительность. По словам  бригадира, Станислава Подберезского у них очень дружный коллектив и его инициативу быть волонтерами поддержали все 18 человек.

«Это стало нашим первым маленьким шагом к добру», — рассказал он на церемонии награждения».

«Хочу поблагодарить людей, с которых мы брали пример, когда стали заниматься благотворительной деятельностью и помогать детям: Чулпан Хаматову, Константина Хабенского. Два года назад я предложил своим коллегам помочь детскому дому и отдать детям всю заработанную премию. С этого все и началось…»

Механик АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» Валерий Коротеев был отмечен в номинации за военно-патриотическую работу «Всегда в сердце»

Уроки мужества в образовательных учреждениях Новосибирска и новосибирской области Валерий Николаевич  проводит с 2011 года. На них он подробно рассказывает школьникам и студентам  о профессии  военного  в России. Об истории, традициях российской армии и о многом другом.

В номинации «Оберегая планету», за экологическую деятельность – награду получил инженер АО «НИИ Феррит-Домен» Алексей Курочкин.

Вот уже три года Алексей организовывает поездки волонтеров в Ленинградскую область для высадки саженцев хвойных деревьев. В благородное дело, начатое и организованное им, сейчас вовлечено более 200 человек. И это уже дало ощутимый результат - на десятках гектаров высажено более тысячи саженцев.

«Командой героев» за наибольшее число поданных заявок стала Группа компаний «ЛокоТех».

Инициатор проекта — группа компаний «ЛокоТех», структура, которая объединяет 60 000 специалистов, работающих в железнодорожной отрасли. «Каждый год мы принимаем заявки со всех уголков России и выбираем героев — представителей рабочих профессий, для того, чтобы пригласить их в Москву на торжественную церемонию награждения», - добавляет Юрий Дегтярев.

 «Мы хотим, чтобы каждый подвиг, совершенный героями, по достоинству оценили коллеги, а еще — чтобы о них узнало как можно больше людей»

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События: общество
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