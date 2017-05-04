Фрилансеров привяжут к Родине

В России снова решили озаботиться положением граждан, работающих на самих себя. Из Совета Федерации поступило предложение покупать патенты тем, кто не работает официально и не делает отчисления и взносы, а если патента нет – то лишать этих людей права выезжать за пределы Российской Федерации.

С таким предложением выступил сенатор, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, самозанятые граждане или те, у кого есть статус индивидуального предпринимателя, пользуются всеми социальными благами – медициной по полису ОМС, например, а социальных взносов не делают. Но, поскольку идея лишить фрилансеров медицинского обслуживания поддержки не нашла, то во властных кабинетах задумались об иных способах вывода людей из «тени».

Вариант у тех, кто работает сам на себя, один: покупать патент (его стоимость может быть около 20 тысяч рублей в год) и платить социальные взносы на свое пенсионное обеспечение. В противном случае – прощай, пенсия – платить будут только социальную, около 7 тысяч рублей - и право выехать за рубеж.

По мнению сенатора, объявленных ранее президентом двухлетних налоговых каникул должно вполне хватить, чтобы определиться с официальным трудоустройством. Путин предложил освободить фрилансеров от выплат налогов и взносов с целью более плавного перехода к нормальному ритму работы.

С одной стороны, мы все читаем новости и видим все эти заголовки в духе «у безработной украли из сумочки 1 миллион рублей». Мотивы государства понятны: борьба с неофициальным трудоустройством, побуждение людей работать «в белую», наполнение казны налогами, а социальных фондов – средствами для оказания социальных льгот. Курс на вывод самозанятых из тени был взят давно. Только вот вместо того, чтобы наказывать тех, кто действительно виноват в том, что граждане предпочитают отсиживаться «в тени», решили наказать, как водится, самих граждан.

Кто же все эти люди, которые, согласно статистике, в 60% случаев не платят никаких налогов от своей деятельности? Вряд ли это безработные москвички на Кайенах с парочкой лишнего миллиона-другого в сумочке на заднем сиденье. Скорее всего, это и правда женщина – только вот не на Кайене, а сидящая дома с детьми, например. Либо вынужденная подрабатывать, чтобы помочь мужу прокормить семью, поскольку он один не справляется. Или какой-нибудь вчерашний студент-программист или дизайнер, рисующий сайты из дома по ночам. И теперь отдохнуть от работы все они смогут максимум на курортах Крыма. При том, что самозанятость по большинству профессий особо уж большого дохода не приносит, позволяя лишь покрыть основные потребности да на море раз в год съездить. А вместо Крыма можно два раза в Турцию слетать, знаем-знаем.

Правда в том, что граждане были бы рады работать официально, коли бы была такая возможность. Часто трудовые книжки им не оформляет сам работодатель под разными предлогами, чтобы уйти от уплаты налогов. Потому что все хотят официальную работу, льготы, пенсию в старости, в конце концов. Правда еще и в том, что в эту самую пенсию, кажется, уже никто не верит, потому и стремятся люди работать вне системы и копить на нее самостоятельно, кто во что горазд.

Запретами дела не решить, уверен глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. «Обстановка сегодня сложилась другая, и решать вопрос необходимо путем создания рабочих мест через развитие малого и среднего предпринимательства, введение дополнительных стимулирующих механизмов для трудоустройства в бюджетной сфере, снижение налоговой нагрузки на работодателя, освобождение от уплаты подоходного налога тех, кто получает менее 20000 рублей в месяц, и введение дифференцированной шкалы налогообложения», - заявил он.

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