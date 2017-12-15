Физтех-Союз как социальный лифт

В начале декабря в Физтехпарке состоялось ежегодное расширенное собрание членов Физтех-Союза. Повестка мероприятия затронула отчет о проделанной работе, представление новых проектов, перевыборы руководящего состава и прием новых членов.

В кулуарах перед заседанием выпускники Физтеха приветствовали друг друга с нескрываемой радостью. Собрание членов Физтех-Союза – это возможность встретиться с друзьями и единомышленниками, обсудить новые идеи для взаимодействия с альма-матер, принять важные решения по поддержке стратегических проектов развития инфраструктуры и территории вокруг Физтеха.

Первым с сообщением о результатах работы Физтех-Союза выступил исполнительный директор Алексей Штерн (выпускник ФИВТ МФТИ, 2014). Он условно разделил направления работы на два пояса: образовательный пояс и пояс бизнеса и предпринимательства. Среди актуальных образовательных проектов Физтех-Союза программа «Наука в регионы» – создание системы Физтех-школ через выездные школы по естественнонаучным дисциплинам на базе МФТИ и при участии Физтех-лицея. Также усилиями Физтех-Союза привлечено финансирование на организацию 10-го юбилейного международного турнира физиков на базе МФТИ и на создание выездных школ по проектному обучению.

Алексей Штерн

Направление бизнеса и предпринимательства представлено множеством регулярных совместных мероприятий для студентов и выпускников с участием в том числе членов правления Физтех-Союза. Это Менторский клуб Физтех-Союза, Винный клуб Энотека IQ, Акселератор Физтех-Старт, лекции выпускников-предпринимателей, #1 Startup Networking day, Хакатон Global changers, Кубок Преактум, пилотный проект обмена опытом предпринимателей и студентов – Реверс-менторство.

К успехам уходящего года Алексей Штерн также отнес новые партнерства Физтех-Союза с Фондом «Будущие лидеры», Иннопрактикой, Рыбаков Фондом и Lomonosov mentors club.

Затем Алексей Штерн передал слово председателю правления Физтех-Союза Юрию Алашееву (выпускник ФАЛТ МФТИ 1995 года, председатель Совета директоров группы компаний «Агама», директор Центра стратегического развития МФТИ). В этом году Юрий Алашеев покидает пост по истечению срока полномочий, однако продолжает оставаться одним из главных активистов Физтех-Союза. В речи он обратил внимание участников собрания на то, как Физтех-Союз из инициативы нескольких выпускников эволюционировал в сильное объединение, работающее на благо Физтеха. «Опыт работы над созданием Физтех-Союза лично для меня очень воодушевляющий и вдохновляющий. Считается, что в нашем обществе царит атмосфера недоверия. Но в Физтех-Союзе нам удается объединить прежде незнакомых между собой успешных выпускников для совместной работы над глобальными проектами развития МФТИ. Отдельное спасибо хочется в этой связи сказать ректору МФТИ Николаю Кудрявцеву, который изначально поддержал идею создания Физтех-Союза. Ведь объединиться вокруг МФТИ без поддержки МФТИ невозможно», – заключил Алашеев.

Юрий Алашеев, Дмитрий Чихачёв и Андрей Иващенко

По итогам собрания новым председателем правления Физтех-Союза был избран Дмитрий Чихачёв (выпускник ФМХФ МФТИ 1994 года, управляющий партнер венчурного фонда Runa Capital). Он представил участникам заседания свое видение дальнейшего становления организации. К новым принципам работы Физтех-Союза Дмитрий Чихачёв отнес:

- движение от хозяйственных вопросов к человеческому капиталу, вектор на развитие лидерских и предпринимательских качеств в сообществе, вовлечение выдающихся лидеров и динамичных компаний в орбиту Физтеха;

- смещение фокуса от элитарности к массовости – вовлечение большего числа студентов и выпускников, организацию системы поддержки малых проектов и инициатив ресурсами и связями лидеров Физтех-Союза;

- движение от локального к глобальному – расширение ресурсной базы Физтеха и Физтех-Союза в России и за рубежом. Выстраивание горизонтальных связей для приобретения передового опыта. Сетевой эффект от включения в глобальную экономику знаний.

«Мы хотим, чтобы студенты, аспиранты и выпускники рассматривали Физтех-Союз, как социальный лифт, которым он по сути и является, ведь здесь сконцентрирована элита выпускников МФТИ с колоссальными возможностями ресурсной и менторской поддержки. В этой связи мы предполагаем пересмотреть принципы вступления в Физтех-Союз и, вероятно, добавим новые опции участия. Неизменными останутся лишь два принципа для участия в Физтех-Союзе: не менее двух рекомендаций от действующих членов, а также наличие своего дела, инициативы, которая будет служить на благо Физтеха», – сказал Дмитрий Чихачёв.

Далее своими идеями на будущее поделились участники Физтех-Союза.

О перспективах создания на базе Физтехпарка крупнейшего инновационного кластера рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьёв (выпускник ФАКИ МФТИ 1997 года, основатель группы компаний «Мортон»). По его словам, инициатива создания кластера была одобрена Агентством стратегических инициатив в ноябре 2012 года, а в 2015 году здесь уже был построен и открыт первый объект – IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30,7 тыс. квадратных метров. Всего же здесь планируется построить больше 650 тыс. квадратных метров площадей для размещения Научно-внедренческого центра (R&D-центр), Научно-выставочного комплекса, бизнес-парка, апартаментов, рекреационной зоны и досуговой инфраструктуры.

Александр Ручьёв, президент ГК «Основа»

На правах принимающей стороны Александр Ручьёв также провел для участников общего собрания экскурсию по Физтехпарку, в ходе которой показал действующий коворкинг, офисы стартапов, помещения якорных резидентов, зоны общего пользования – столовую, фитнес-центр и конференц-зал.

Сергей Белоусов (выпускник ФОПФ МФТИ 1995 года, основатель и генеральный директор компании Acronis, основатель и старший партнер венчурного фонда Runa Capital, основатель компании Parallels) призвал актив рассмотреть Физтехпарк как площадку для серийной организации digital и IT-конференций, стартап-соревнований и культурных событий. «Это большое заблуждение, что Физтехпарк и Физтех находятся далеко от центра Москвы, а ехать в МФТИ и Долгопрудный долго и неудобно, и поэтому тут не может быть жизни. Я считаю, что мы недооцениваем потенциал этого места, кстати говоря, уже год, как и ехать стало быстро и близко со строительством эстакад через железную дорогу и новой дороги в Шереметьево/Питер. Стэнфорд, Кембридж, Гарвард, Оксфорд – это все удобные, уютные и популярные места для мероприятий и культуры. Физтех – это центр знаний всей России – тут может быть ничем не хуже. Физтехпарк – отличная площадка для проведения значимых и модных профессиональных мероприятий. Мы вполне можем догнать по этим показателям крупнейшие точки для организации конференций в Москве», – сказал Сергей Белоусов и добавил, что для создания притягательной атмосферы возле Физтеха было бы полезно иногда проводить здесь не только научно-ИТ-шные но и культурные мероприятия, выставки: «Без культуры и искусства не может быть создания новых технологических продуктов».

Сергей Белоусов

Дмитрий Аксёнов (выпускник ФАКИ МФТИ 1989 года, председатель Совета директоров RDI Group) рассказал о своем опыте организации олимпиады «Выходи решать» – аналога формата «Тотального диктанта», но по физике, математике и информатике на основе программы восьмого класса. Первая такая олимпиада состоялась по его инициативе в 2017 году и привлекла более 35 000 участников. В 2018 году проведение «Выходи решать» запланировано на апрель. Цель проекта – популяризация научно-технического образования как среди школьников, так и среди людей, принимающих решения.

«Я большой фанат Физтех-Союза. Реализовать верхнюю часть пирамиды Маслоу не всегда просто, даже когда ты успешен в бизнесе. И Физтех-Союз – это как раз то место, где это может получиться. Здесь я встретил людей, которые работают без скрытой повестки, реально болеют за дело. Рекомендую всем вступить в Физтех-Союз», – сказал Дмитрий Аксёнов.

Дмитрий Аксёнов

С кратким сообщением о кейсах венчурного фонда Phystech Ventures и приглашением присоединиться к числу его инвесторов выступил Пётр Лукьянов. О новом инвестиционном фонде Kvazar.VC рассказал Николай Борисенко. Цель фонда – проинвестировать в компании, организованные молодыми физтехами и передавать им опыт в управлении бизнесом от более старших и опытных выпускников.

С сообщением об эндаументе МФТИ выступил Дмитрий Быкадоров. В частности, он оповестил всех о начале очередной фандрайзинговой кампании Фонда целевого капитала МФТИ. Старт кампании положил ректор МФТИ Николай Кудрявцев, пополнив фонд на один миллион рублей из личных средств. На данный момент объем фонда уже более 240 миллионов рублей.

В заключении заседания с инициативой создать на базе Физтехпарка предпринимательскую экосистему и в частности акселератор для проектов выступил Сергей Дашков (выпускник ФФХБ МФТИ 1993 года, SDC-Ahmad Tea).

По итогам общего собрания был подписан протокол встречи, а также принято решение об организации отдельной встречи Правления для детальной проработки новых инициатив Физтех-Союза.

«Физтех-Союз не стоит на месте и развивается. Наш огромный потенциал для роста – это выпускники, обладающие обширными связями и компетенциями и готовые применять их на благо альма-матер. Мы планируем искать и вовлекать таких лидеров, а также всячески оказывать им содействие. Если у вас есть идея, как сделать Физтех лучше, и вы готовы участвовать в её реализации, приходите к нам, попробуем реализовать вместе,» – сказал в финале исполнительный директор Физтех-Союза Алексей Штерн.

Читайте в рубрике «Репортаж»