Финляндия отбирает детей у русских
Фото предоставлено Йоханом Бекманом

Фото предоставлено Йоханом Бекманом

Больше года гражданка РФ пытается вернуть своих дочерей

Очередной случай отъема детей у русской семьи произошел в Финляндии. По информации, которую распространил правозащитник Йохан Бекман, гражданка России Светлана Роц добилась от финских властей права на встречу с одной из дочек – раз в месяц. Женщина добивалась этого решения почти год: сам случай изъятия детей произошел еще в прошлом году, в ноябре 2015 года после того, как одна из девочек рассказала кому-то, что мама хочет отправить ее на родину. Случай вопиющий, учитывая, что вся семья Светланы, включая и детей, и мужа, имеет российское гражданство.

Как сообщил Бехман, Светлана Роц, родилась в Ленинграде, вместе с гражданским мужем, также гражданином РФ, латвийцем по национальности, живет в Финляндии в городе Турку вот уже несколько лет. В данный момент Светлана полностью изолирована от младшей дочери, которой 5 лет, которая вообще не имеет финского гражданства, только российское. Основание изъятии девочки от матери – «мама может вывести ее в Россию». Старшая дочь, 13-летняя, также имеет только российское гражданство. Ей позволено общаться с матерью по телефону 15 минут два раза в неделю. После изъятия обеих девочек поместили в одну приемную семью, но недавно их разлучили. При этом младшая девочка полностью изолирована от общения с кем бы то ни было из родных. В надежде на помощь Светлана Роц обратилась к российским властям, да и куда обращаться женщине, при условии, что финского гражданства у детей нет. В настоящий момент, как сообщает Бекман, они живут в Финляндии по визе.

Это далеко не первый случай отъема детей у россиян в Финляндии. Последний инцидент произошел в сентябре. Власти отняли у жительницы Петрозаводска троих детей и отправили в приют. Проблема настолько острая, что после целой серии громких случаев с изъятием детей из русских семей президент России Владимир Путин заговорил о том, что нужно создать специальную комиссию по расследованию подобных случаев. Именно в Финляндии подобные случаи фиксируются чаще всего, иногда – на основе всего лишь анонимного звонка. Несмотря на возмущение российских властей и правозащитников, власти Финляндии дают понять: подобную практику они считают совершенно нормальной, а это значит, что детей продолжат отнимать. На обращение Путина также не было никакой реакции: комиссия так до сих пор и не создана.

Простое перечисление обстоятельств, при которых были отняты дети, поистине пугает. Например, для социальных служб основанием для изъятия детей может стать «чрезмерная любовь родителей» или «послеродовая депрессия». Одного мальчика отобрали у россиянки после того, как она поделилась с психологом, что ее сын расстался с девушкой и сильно переживал из-за этого. Вместо того, чтобы помочь мальчику, соцслужбы разлучили его с семьей и отправили его в детдом за 200 километров от дома. Самый громкий случай произошел 4 года назад. У россиянки Анастасии Завгородней отняли троих детишек в тот момент буквально перед родами очередного малыша, а вскоре отняли и новорожденного. Ей так и не удалось добиться права видеть своих детей.

Случай со Светланой Роц выделяется на этом фоне: финские власти обвиняют ее гражданского мужа в распространении наркотиков. Как рассказала Роц «Комсомольской Праве», двух дочек они воспитывали вместе с Имансом, но при этом не были расписаны: первую дочь Светлана родила от мужа, с которым давно разошлась, и он уехал из Финляндии. Два года назад, после обвинения Иманса в распространении наркотиков, его депортировали из страны, а детей у Светланы вскоре отняли.

Финские юристы в области защиты детей считают, что многие социальные работники Финляндии не знают законов своей отрасли. Некомпетентность, по мнению юристов, влияет на необоснованные решения об изъятии детей, отсюда – произвол, пишет финская газета «Турун Саномат». В интервью изданию финские юристы Оути Маннонен и Лени Иконен заявили, что социальные работники действуют на основании субъективного мнения. Особенно сотрудники более старшего возраста не знают законы в достаточной степени.

По мнению юристов, в законодательстве Финляндии в этой сфере в настоящий момент есть несколько ключевых проблем. Закон о защите детей, принятый в 2008 году, по сути, наделяет соцработников неограниченной властью. В итоге административные суды принимают окончательные решения об изъятии детей лишь на основании того, что социальная работница написала в документах.

При этом юристы считают, что вопросы о защите детей надо рассматривать, в обычных судах. «В обычных судах надо доказать свои требования. В административных судах семья должна доказать, что они невиновные, а сотрудники социальной защиты ничего не должны доказывать», - говорит Лени Иконен.

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