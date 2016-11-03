Федор Конюхов: «Поеду искать Ноев ковчег»

Федор Конюхов и письмо с пожеланиями от редакции «Русской Планеты», с которым он облетел Землю на воздушном шаре «Мортон» / фото: «Русская Планета»

Начало читайте на «Русской Планете» 1 ноября 2016г.

- Помимо молитвы, что Вам помогало не сойти с дистанции и продолжать трудное путешествие?

- Когда я летел, то думал, если не долечу, иностранцы скажут «русский не смог долететь», поэтому всегда себя настраивал, что долететь надо обязательно. И когда я приземлился, известный австралийский путешественник и бизнесмен Дик Смит, мы с ним знакомы 1990 года, подбежал ко мне первым, обнял и стал кричать: «Если православные это могут делать, то я хочу стать православным».

Он выразил готовность принять православие, «Федор перекрести меня, я протестант, ты меня покрести в вашу православную веру», - сказал он мне. Я снял с себя крестик и надел ему на шею. Дик Смит ждет меня, когда я приеду в Австралию, чтобы покрестить его. Он поверил, что Господь и те святые, к которым я обращался, могут помочь.

- Экстремальные и сложные путешествия как-то укрепляют веру?

- Они подтверждают веру. Без веры и без помощи святых, к которым обращаешься, такие путешествия сложны. Чтобы до Бога дотянуться, надо не только тянуться, надо вытянуться, чтобы достучаться, надо долго стучаться. В сто дверей постучи, откроют только в сто первой.

- Во время своих путешествий, Вы многократно подвергались смертельной опасности. Вы чего-нибудь боитесь в этой жизни?

- Боюсь. Не смерти боюсь, боюсь предстать пред Господом Богом, надо ведь будет отчитываться за всю свою жизнь. Я вешаю скворечники, их у меня 380. А почему я вешаю? Детство было голодное, мы ходили с рогатками, стреляли воробьев и жарили их на костре. У нас в деревне никогда не били ласточек, а один раз я случайно подстрелил ласточку. Спустя много лет, в 1997 году, когда на яхте я попал в шторм и перевернулся, то, в последние мгновения своей жизни, я увидел ласточку. Обычно говорят, что в предсмертные моменты видишь близких людей, но я увидел, ни папу, ни маму, ни жену, ни детей, а ласточку, которую убил в детстве.

Но я не погиб, я выжил, и вот с тех пор устанавливаю скворечники. У себя на поле я тоже живу в большом скворечнике, он площадью 2 квадратных метра, он стоит на столбах, я там пишу книги. Поэтому, за каждый свой поступок человек будет держать ответ перед Богом.

- Вы покоряли три стихии, небо, сушу и воду. Где было сложнее всего?

- Нет, я ничего не покоряю, с детства я хотел увидеть нашу планету свысока. Когда Юрий Гагарин полетел в космос, мне было 10 лет и естественно я, как и многие мальчишки, хотел стать космонавтом. Сейчас я готовлю полет в стратосферу на воздушном шаре, увижу землю с более высокой точки. Заодно побьем индийский рекорд, в 2005 году индиец поднялся на высоту 21 километр 27 метров, мы планируем подняться на 25 километров.

- Расскажите поподробнее о готовящемся полете в стратосферу.

- Уже достигнута договоренность и подписан протокол о намерениях с Доном Камероном по созданию теплового аэростата. Англичане создадут шар объемом 100 тысяч кубов. Он в 5 раз больше шара, на котором я совершил кругосветку. В этом шаре могут поместиться два самолета Boeing 747. Это будет самый большой тепловой аэростат, когда-либо созданный за всю историю воздухоплавания. Полета на шаре не будет, будет подъем на максимальную высоту, по времени это займет несколько часов.

Ткань для шара поступит из Франции. На высоте 25 километров температура ночью будет минус 97 градусов, а днем плюс 150. Итальянцы разработали горелки, способные поднять на 30 километров, но пока нет возможности построить шар объемом 150 тысяч кубов, температура на такой высоте доходит до 200 градусов, ткань не выдержит, начнет плавиться.

- Кроме полета в стратосферу, какие у Вас творческие планы?

- Я мечтаю пройти на яхте по тем странам, где есть русские общины, чтобы мы зашли в Сидней, встретились с русскими православными, зашли в порты Новой Зеландии, Чили, других страны Америки, южной Африки, Японии, посетили Сингапур, Тайвань. Русские есть во всех странах, и наше путешествие способствовало бы укреплению связей русского мира. Можно было бы вести прямую трансляцию таких встреч, и на основе кинохроники этого путешествия создать фильм.

Яхту мы хотим назвать «Святой Феодор Ушаков», она будет 75 метров длину. Помимо команды на такую яхту можно взять порядка 20 человек пассажиров, ученых, журналистов, священников, на ней мы поставим церковь. Яхта будет рассчитана на все ураганы, она будет развивать скорость в 42 узла.

Я хочу поехать искать Ноев ковчег, и в этом мне готовы помочь курды, они мне подскажут местонахождение ковчега. Нужно $70 тысяч.

Хочу написать масштабную картину казнь Иоанна Крестителя, 3 холста, по 3х3 метра каждый холст. У меня уже готовы эскизы.

Хочу построить храм в виде корабля, уже и проект есть, Патриарх Кирилл подписал его.

В январе будущего года, примерно 12-го числа, в Рыбинске мы будем бить мировой рекорд японца Мичио Канда, в воздухе будем держаться 54 часа. Приглашаю «Русскую планету» поддержать и осветить это событие.

«Русская Планета» с радостью приняла предложение Федора Филипповича. В январе ждите от нас репортажей с места старта воздушного шара.

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