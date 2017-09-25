Федор Конюхов открыл мемориальную доску

В международный День Мира на территории музейно-храмового комплекса Федора Конюхова на Садовнической улице состоялось торжественное открытие мемориальной памятной доски русскому химику-органику, создателю научной школы и одному из основоположников органического катализа и нефтехимии, — Николаю Дмитриевичу Зелинскому.

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира и чествует людей, которые внесли свой неоценимый вклад в дело Мира.

Открывая церемонию, известный путешественник и исследователь Федор Конюхов отметил, что Николай Дмитриевич Зелинский решил одну из самых глобальных проблем войны — проблему химической атаки на население. Он изобрел первый в мире угольный противогаз!

«Зелинский был настоящим ученым, память о котором мы должны хранить в веках! Николай Дмитриевич отказался от Нобелевской премии, так же как и от патента на свое изобретение, посчитав невозможным наживаться на несчастье людей. Свои открытия он делал ради мира на нашей земле», — добавил Конюхов.

На Нобелевскую премию Николая Зелинского выдвинули в 1918 году. Но узнав о том, что вместе с ним одновременно номинирован и «отец химического оружия» Фриц Габер, создавший те самые отравляющие газы, защиту от которых он разрабатывал, Зелинский отказался номинироваться на премию.

В июне 1915 года заведующий Центральной химической лабораторией Министерства финансов Николай Зелинский разработал способ использования активированного древесного угля в качестве универсального поглотителя отравляющих газов.

Его противогаз показал наибольшую эффективность и надежность по сравнению с другими образцами средств защиты, в том числе зарубежными. Уже в середине 1916 года было налажено промышленное производство противогаза, а потом принято на вооружение российской армии. Кстати, в испытаниях первого противогаза в качестве наблюдателя участвовал император Николай II.

В том же году российский Генштаб в качестве жеста доброй воли безвозмездно передал союзникам образцы нового противогаза. Современные противогазы на 80−90% основаны на принципе Зелинского-Кумманта.

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