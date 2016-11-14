Федор Конюхов и «Небесная келья» из будущего
фото: Сергей Анашкевич, aquatek-filips.livjournal.com

фото: Сергей Анашкевич, aquatek-filips.livjournal.com

В преддверии прилета в Москву из Австралии гондолы воздушного шара «Мортон» мы расскажем подробнее об этом чуде современной инженерии

Уже завтра, 15 ноября,  международная транспортная компания DHL доставит в Москву из Австралии удивительный, если не сказать уникальный артефакт – гондолу, в которой летом уходящего года свой рекордный перелет вокруг земного шара совершил прославленный путешественник Федор Конюхов.

Что же это за подлинное чудо инженерии, которое помогло отцу Федору не просто выжить в сверхэкстремальных условиях на высоте 10 километров, но и побить рекорд предшественника – американца Стива Фоссета, который в далеком 2002-м году так и не смог долететь от Австралии до Австралии, приводнившись невдалеке от заветного финиша.

Бесспорно, за минувшие 14 лет инженерные и навигационные технологии шагнули значительно. И «небесная келья» Федора Конюхова, которые все желающие уже совсем скоро смогут увидеть своими глазами в Москве, представляет собой поистине уникальную по возможностям жизнеобеспечения конструкцию. Будучи при этом предельно компактной (габартиты 2х2,2х1,6м) и при этом легкой (сооружена из сверхпрочного углепластика).

Последнее обстоятельство немаловажно хотя бы в силу того, что большая часть кругосветного маршрута проходила над водами трех мировых океанов и – на случай нештатной ситуации – гондола эта должна была бы стать полноценной спасательной шлюпкой с возможностью автономного существования в ней на протяжении до семи дней.

Пусть отец Федор, по собственному признанию, летел к финишу с молитвой на устах и молитвенной поддержкой соотечественников, но инженеры-разработчики конечно же помнили крылатую истину – на Бога надейся, а сам не плошай. Штурманское место в гондоле выглядит, конечно, впечатляюще: центральный пульт управления заполнен дисплеями, датчиками, тумблерами – великим множеством непонятных для дилетанта «примочек». Но! Ничего лишнего для безопасного и быстрого полета гигантского воздушного шара «Мортон».

фото: Сергей Анашкевич, aquatek-filips.livjournal.com

Причем некоторые предустановленные в общую систему управления приборы оказались без преувеличения жизненно необходимы. Молись, не молись, как не крепись, но хотя бы четыре часа сна в сутки нужны. И на время, пока отец Федор во сне набирался сил, его шар несся на огромной высоте на автопилоте – системе автоматической регуляции горелок. От последних же в гондолу подавалось и тепло – увы, но одного лишь пусть и самого теплого комбинезона маловато будет на высотах, где за бортом температуры стоят на уровне -50..-60 °С

А ведь герметичной кабину не сделаешь! Полет на воздушном шаре – хоть на километровой, хоть на десятикилометровой высоте - требует постоянного «ручного» контроля работы горелок. Полностью на технику – пусть самую совершенную – тут положиться нельзя. А значит вопрос жизнеобеспечения неизбежно становится во главу угла – не просто не замерзнуть и не задохнуться в крайне разряженной атмосфере, но и не потерять работоспособность.

фото: Сергей Анашкевич, aquatek-filips.livjournal.com

И система эта, как смог убедиться мир, оказалась на высоте – ни единого сбоя: отец Федор в полете был согрет «климат-контролем» и уверенно дышал не «чистым», а сбалансированным водой кислородом. А дополнительные системы страховки позволяли ему по необходимости через люк выбираться на поверхность гондолы для контроля за газовыми горелками.

Итак, отцу Федору в своей «небесной келье» было пусть и не просто, но вполне комфортно. Да и письмо со словами поддержки от редакции «Русской Планеты»  дарило ему лишние градусы тепла.

Но каково было его родным и близким на земле, каково было миллионам «болельщиков» за новый рекорд Федора! О том, что его полет на высокотехнологичной гондоле и с Божьей помощью проходит как надо, мы – на Земле – знали благодаря великолепной системе мониторинга движения воздушного шара. Она, в свою очередь, обеспечивалась установленным на аппарат телеметрическим модулем «ОКО», разработанным специалистами «Русского технического общества».

фото: Сергей Анашкевич, aquatek-filips.livjournal.com

Модуль этот представляет собой куб со стороной 17 см., оснащенный бортовым компьютером, фиксирующем основные параметры полета, погодные условия, атмосферное давление, GPS/Глонасс-координаты, скорость перемещения гондолы, уровень освещённости, уровень радиации – всего свыше двадцати параметров.

И все же! Самый сложный и совершенный прибор в этом роскошном технологическом ансамбле – сам человек! Сам Федор Конюхов – и его воля к победе, к первенству, к преодолению самых невозможных испытаний. Последнее не опишешь формулами высоких технологий. Да и надо ли?

Теги:
Места: Россия
События: наука
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