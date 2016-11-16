Федор Конюхов: «В людях не исчезла романтика и это здорово»

Утром в минувший вторник стандартный грузовой ангар почтовой компании DHL на время превратился в настоящее «светское» место – журналисты ведущих СМИ пришли посмотреть на доставленное из Австралии чудо инженерии.

Чудо - без преувеличений и сарказма. Кубическая гондола воздушного шара «Мортон» - та самая, на которой Федор Конюхов в июле нынешнего года совершил в одиночку свой рекордный перелет вокруг земного шара. Одиннадцать с небольшим суток в гондоле размером 2х1.8 метров – и час пребывания в столь тесном пространстве станет испытанием для избалованного большими пространствами современника.

Но сам по себе характер столь непростого мероприятия диктовал понятные ограничения: прикрепляемая к шару конструкция не может быть слишком тяжелой. Весь процесс создания гондолы представил из собой напряженную интеллектуальную борьбу инженеров за баланс функциональности и жизнеобеспечения с законами физики, которые ни одна Госдума не перепишет.

Но справились! Сконструированную из легкого углепластика и плотно напичканную авионикой гондолу, которая позволила Федору Конюхову не просто выжить в столь экстремальном полете, но и побить рекорд Стивена Фоссетта, можно было изучить как снаружи, так и изнутри. Но не сразу – сперва сам герой дня Федор Филиппович с сыном Оскаром ответили на вопросы собравшихся журналистов. Казалось бы, сказано о состоявшемся рекорде за минувшие месяцы было много, но интересны были и чисто «бытовые» - что снилось, о чем мечталось, как отдыхалось после полета.

Не получилось тут из Федора Конюхова «звезды» - никаких уникальных откровений о снах и увиденных в них предсказаниях. Какие сны, когда нужно было максимальное время быть начеку, контролируя высоту полета шара – многотонной махины (даже при суперлегкой гондоле), которая – того и гляди – рухнет в океан, стоит лишь пилоту на пару моментов забыться.

Потому и не снилось Федору ничего. Спал путешественник урывками – по 20-30 минут, не более 4 часов в сутки. Это, кстати, со слов самого Конюхова. У «мониторящей» с Земли его полет команды и вовсе было ощущение, что путешественник все 11 суток в воздухе не спал совсем.

-Когда бы мы ни позвонили Федору и не отправили ему сообщение – он всегда нам быстро отвечал, живо и в ясном уме реагировал на передаваемые с Земли данные, – рассказал журналистам сын Федора Конюхова Оскар, возглавлявший Центр управления полетом шара.

Федор Конюхов / фото: Роман Михеев, "Русская Планета"

Сам же путешественник напомнил собравшимся, что помимо своего любимого хобби он занимается еще и делом как минимум никак не менее серьезным – служит Церкви.

-Я очень много общаюсь со своими прихожанами, общаюсь с ними допоздна, - рассказал он. – Вот так бывает: до полуночи общаемся, потом спать ложусь часа на два. Просыпаюсь, начинаю молиться.

Но такого же экстрима для собственного сына Оскара заботливый отец Федор все же не пожелал бы. На скорее риторический вопрос одной из журналисток, не было ли желания у Конюхова взять с собой в полет сына, путешественник ответил категорически.

-Нет, это все же мой сын и я о нем, понятно, беспокоюсь, - признался Федор. – И многое из того, что испытал в своих путешествиях я, ни в коем случае не пожелал бы испытать ему. А если бы Оскар сам предложил составить мне компанию в полете – конечно же попытался бы его отговорить.

Федор Конюхов / фото: Роман Михеев, "Русская Планета"

Как признался Федор Конюхов в интервью «Русской Планете», прошедшая встреча с журналистами, активно интересовавшимися конструкцией привезенной в Москву гондолы, его здорово воодушевила.

-Вот уже 4 месяца прошло с тех пор, как я приземлился, а интерес к моему полету не уменьшается. Люди интересуются полетом, интересуются гондолой и меня это очень радует. Значит, в людях есть романтика, без которой невозможны подвиги

-Как невозможны они, заметим, и без развитого чувства интуиции. Какое место она занимала в Вашем полете?

-Я сам человек православный и, более того, имеющий священный сан. И потому для меня интуиция – это, прежде всего, то, что дает мне вера в Господа Бога и те молитвы святым, которые я творил в полете. Помолюсь – и просто чувствую, как правильно поступить.

Конечно же я не буду умалять и какой-то свой мирской опыт в путешествиях, в том числе и опыт управления воздушным шаром. Интуиция – это всегда вера в то, что ты делаешь.

Федор Конюхов / фото: Александр Пешехонов, "Русская Планета"

К слову, привезенная из Австралии «Небесная келья» (так сам Федор не раз именовал гондолу шара) никуда не денется – уже в скором времени она станет музейным экспонатом и сегодня сразу несколько популярных площадок в Москве готовятся разместить у себя этот уникальный экспонат. «Русская Планета» непременно сообщит своим читателям о месте, где каждый желающий сможет на минуту почувствовать себя настоящим Героем. Пока же можно оставить пожелания Федору в его скорых новых свершениях на нашем сайте.

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