Федор Конюхов: «С Божьей помощью и молитвой можно достичь седьмого неба»

Мы вспомнили некоторые детали последнего масштабного кругосветного путешествия на воздушном шаре, Федор Филиппович рассказал о том, что помогало ему в этом труднейшем путешествии, дал совет, как преодолевать трудности и поделился планами на будущее.

- Из своего последнего очень трудного и смертельно опасного путешествия на воздушном шаре, Вы вынесли какой-либо универсальный рецепт, как можно выжить в критической ситуации? Это важно и нам, и нашим читателям.

- Любую экспедицию я начинаю готовить задолго до ее начала, предстоящий путь сначала нужно пройти мысленно, лишь потом телесно и физически. Когда я впервые поднялся на Эверест, для себя нового я ничего не открыл, все мне было знакомо, потому что еще до восхождения на него, я мысленно проделал весь этот путь.

Также и кругосветное путешествие на воздушном шаре «Мортон» мы готовили очень долго, маршрут я проложил задолго до полета, я следил за аналогичными полетами Ричарда Брэнсона, Стива Фоссета и Бертрана Пиккара. Воздухоплаванием как любитель я начал заниматься в Москве в 1999 году.

Почему я с первого раза облетел землю? Потому что я опирался на опыт Стива Фоссета, он много раз летал на воздушном шаре, и землю ему удалось облететь с шестой попытки. Я учел все его ошибки, включая и падение в Коралловое море, Фоссет уснул и упал в море. Для борьбы со сном Фоссет использовал систему йоги, а я тренировался по монашеской системе бодрствования.

Ее техника предельно проста, берешь в руку тяжелый ключ, а если засыпаешь, то ключ с грохотом падает. За те доли секунды, пока ключ летит, успеваешь выспаться. В воздухе секунды решают всё, если шар начнет падать, то эту махину остановить очень сложно. Поэтому к полету мы готовились задолго до него.

В подготовке полета участвовало много стран, ткань для шара поставили испанцы, горелки – итальянцы, сам шар собирался англичанами, голландцы сделали автопилот, американцы заправляли гелием, бельгийцы «вели» меня по всему маршруту.

Поэтому из кризисных ситуаций лучше выбираться сообща и с молитвой. С Божией помощью и молитвенной поддержкой близких и соотечественников можно преодолеть все трудности, облететь земной шар и достичь седьмого неба.

- «Русская планета» оперативно освещала вашу кругосветку, на специальной странице сайта люди писали Вам свои пожелания, письмо со словами поддержки от наших читателей сопровождало Вас в путешествии. Вы ощущали поддержку наших читателей и помощь святых?

- Господь сопровождал меня с самого начала путешествия. Когда шар накачали в Австралии, и он приподнялся над землей, оказалась что это такая махина, никто его в накачанном виде прежде не видел. Когда я залез в кабину, то почувствовал, присутствие Николая Чудотворца. И я не стал выходить, прощаться с родными, женой, детьми, внуками, а сразу пошел в небо.

Проблемы возникали часто, один раз взорвался баллон, потом сломалась печка, а когда я я возвращался в Австралию, и оставалось лишь пролететь над Индийским океаном, то мне Оскар, мой сын сообщил, а он был диспетчером, что впереди идет многокилометровый грозовой фронт. Он растянулся от Мадагаскара до островов Кергелен (группа островов в южной части Индийского океана – прим. Ред.), я мимо этих островов 6 раз на яхте проходил, там всегда шторма и ураганы. Сын сказал, чтобы я постарался перелететь через грозовые тучи, если идти за ними, а они движутся со скоростью 60 км/ч, то придется снижать скорость, топливо кончится, и упадешь в океан. А грозовые тучи идут на высоте 8-9 тысяч метров.

Мне пришлось подниматься, работало 6 горелок пропана, удалось поднялся до 10,5 тысячи метров, а выше не получается. Я выкинул парашют, выкинул все продукты и воду, которая уже превратилась в лед, а шар, чем выше поднимался, тем больше покрывался льдом и тяжелел. Если бы отказала хоть одна горелка, шар начал бы снижаться.

Я, огибая грозовой фронт, пошел к Антарктиде, в июне в южном полушарии зима, солнце мало светит и греет, поэтому гель плохо расширяется. Еле удалось подняться на 11,2 тысяч метров. А впереди грозовое небо со сверкающими молниями, а мен нельзя к ним приближаться, горелки работают на пропане, если попадет молния – сразу взрыв. Пришлось уходить к Антарктиде, я потерял время, поэтому, когда лег курсом на место посадки в Австралию, то стал молиться: «Дедушка Николай, я устал, веди меня». И я так пошел так точно, прямо на аэродром Нортхэм. Святитель Николай первоклассный штурман.

Сложности были на протяжении всего маршрута. Температура за бортом была минус 53 градуса, а в каюте было минус 20.

В кабине у меня была икона Божией Матери «Путеводительница», которую мне передал Александр Валерьевич Ручьев, у меня был крест-мощевик, в нем находились частички мощей 64 святых. И в этой сложной ситуации, когда с одной стороны была Антарктида, с другой, грозовой фронт с молниями, я молился, чтобы Господь спас не меня, а крест с мощами святых подвижников, чтобы он не упал на дно океана, чтобы эта святыня находилась у людей. Я прикрылся мощами святых как щитом.

Продолжение беседы читайте 5 ноября

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Религия»