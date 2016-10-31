Федор Конюхов: «С Божьей помощью и молитвой можно достичь седьмого неба»
Федор Конюхов / фото: «Русская Планета»

Федор Конюхов / фото: «Русская Планета»

«Русская Планета» вновь встретилась со своим давним другом путешественником Федором Конюховым

Мы вспомнили некоторые детали последнего масштабного кругосветного путешествия на воздушном шаре, Федор Филиппович рассказал о том, что помогало ему в этом труднейшем путешествии, дал совет, как преодолевать трудности и поделился планами на будущее.

- Из своего последнего очень трудного и смертельно опасного путешествия на воздушном шаре, Вы вынесли какой-либо универсальный рецепт, как можно выжить в критической ситуации? Это важно и нам, и нашим читателям.

- Любую экспедицию я начинаю готовить задолго до ее начала, предстоящий путь сначала нужно пройти мысленно, лишь потом телесно и физически. Когда я впервые поднялся на Эверест, для себя нового я ничего не открыл, все мне было знакомо, потому что еще до восхождения на него, я мысленно проделал весь этот путь.

Также и кругосветное путешествие на воздушном шаре «Мортон» мы готовили очень долго, маршрут я проложил задолго до полета, я следил за аналогичными полетами Ричарда Брэнсона, Стива Фоссета и Бертрана Пиккара. Воздухоплаванием как любитель я начал заниматься в Москве в 1999 году.

Почему я с первого раза облетел землю? Потому что я опирался на опыт Стива Фоссета, он много раз летал на воздушном шаре, и землю ему удалось облететь с шестой попытки. Я учел все его ошибки, включая и падение в Коралловое море, Фоссет уснул и упал в море. Для борьбы со сном Фоссет использовал систему йоги, а я тренировался по монашеской системе бодрствования.

Ее техника предельно проста, берешь в руку тяжелый ключ, а если засыпаешь, то ключ с грохотом падает. За те доли секунды, пока ключ летит, успеваешь выспаться. В воздухе секунды решают всё, если шар начнет падать, то эту махину остановить очень сложно. Поэтому к полету мы готовились задолго до него.

В подготовке полета участвовало много стран, ткань для шара поставили испанцы, горелки – итальянцы, сам шар собирался англичанами, голландцы сделали автопилот, американцы заправляли гелием, бельгийцы «вели» меня по всему маршруту.

Поэтому из кризисных ситуаций лучше выбираться сообща и с молитвой. С Божией помощью и молитвенной поддержкой близких и соотечественников можно преодолеть все трудности, облететь земной шар и достичь седьмого неба.

- «Русская планета» оперативно освещала вашу кругосветку, на специальной странице сайта люди писали Вам свои пожелания, письмо со словами поддержки от наших читателей сопровождало Вас в путешествии. Вы ощущали поддержку наших читателей и помощь святых?

- Господь сопровождал меня с самого начала путешествия. Когда шар накачали в Австралии, и он приподнялся над землей, оказалась что это такая махина, никто его в накачанном виде прежде не видел. Когда я залез в кабину, то почувствовал, присутствие Николая Чудотворца. И я не стал выходить, прощаться с родными, женой, детьми, внуками, а сразу пошел в небо.

Проблемы возникали часто, один раз взорвался баллон, потом сломалась печка, а когда я я возвращался в Австралию, и оставалось лишь пролететь над Индийским океаном, то мне Оскар, мой сын сообщил, а он был диспетчером, что впереди идет многокилометровый грозовой фронт. Он растянулся от Мадагаскара до островов Кергелен (группа островов в южной части Индийского океана – прим. Ред.), я мимо этих островов 6 раз на яхте проходил, там всегда шторма и ураганы. Сын сказал, чтобы я постарался перелететь через грозовые тучи, если идти за ними, а они движутся со скоростью 60 км/ч, то придется снижать скорость, топливо кончится, и упадешь в океан. А грозовые тучи идут на высоте 8-9 тысяч метров.

Мне пришлось подниматься, работало 6 горелок пропана, удалось поднялся до 10,5 тысячи метров, а выше не получается. Я выкинул парашют, выкинул все продукты и воду, которая уже превратилась в лед, а шар, чем выше поднимался, тем больше покрывался льдом и тяжелел. Если бы отказала хоть одна горелка, шар начал бы снижаться.

Я, огибая грозовой фронт, пошел к Антарктиде, в июне в южном полушарии зима, солнце мало светит и греет, поэтому гель плохо расширяется. Еле удалось подняться на 11,2 тысяч метров. А впереди грозовое небо со сверкающими молниями, а мен нельзя к ним приближаться, горелки работают на пропане, если попадет молния – сразу взрыв. Пришлось уходить к Антарктиде, я потерял время, поэтому, когда лег курсом на место посадки в Австралию, то стал молиться: «Дедушка Николай, я устал, веди меня». И я так пошел так точно, прямо на аэродром Нортхэм. Святитель Николай первоклассный штурман.

Сложности были на протяжении всего маршрута. Температура за бортом была минус 53 градуса, а в каюте было минус 20.

В кабине у меня была икона Божией Матери «Путеводительница», которую мне передал Александр Валерьевич Ручьев, у меня был крест-мощевик, в нем находились частички мощей 64 святых. И в этой сложной ситуации, когда с одной стороны была Антарктида, с другой, грозовой фронт с молниями, я молился, чтобы Господь спас не меня, а крест с мощами святых подвижников, чтобы он не упал на дно океана, чтобы эта святыня находилась у людей. Я прикрылся мощами святых как щитом.

Продолжение беседы читайте 5 ноября

Теги:
Места: Россия
Организации: Русская Планета
Не найдены и не наказаны Далее в рубрике Не найдены и не наказаныГод катастрофе над Синаем: почему до сих пор не названы исполнители ужасного теракта? Читайте в рубрике «Религия» Патриарх Кирилл: «Мы должны в десять раз работать лучше тех, кто разрушает человеческую личность»Участники фестиваля «Вера и Слово» вместе с Патриархом обсудили информационное пространство и православное присутствие в нем Патриарх Кирилл: «Мы должны в десять раз работать лучше тех, кто разрушает человеческую личность»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО