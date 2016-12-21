Как Facebook правит миром

В последнее время социальная сеть Facebook все чаще попадает в ленты новостей. Свежий скандал связан с удалением поста официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором была размещена фотография убитого в Турции посла России Андрея Карлова. Аккаунт Захаровой, по ее словам, был при этом заблокирован на несколько минут, а после пост с фотографией был удален администрацией – с пометкой «из-за нарушения этических норм». Захарова назвала инцидент не цензурой, но актом информационной диверсии, а также высказала предположение, что администраторы Facebook, возможно, ИГИЛовцы (сторонники запрещенной в РФ террористической организации).

«Компания Фейсбук принесла извинения и восстановила в моем аккаунте фотографию убитого в результате теракта Посла России в Турции А. Карлова. Друзья, спасибо вам за поддержку!» — написала позже Захарова на своей странице.

О том, что Facebook в наше время обладает огромным влиянием на формирование общественного мнения, никто не сомневается. Более того – именно эту социальную сеть считают главным фактором победы Дональда Трампа на выборах. Кандидат в президенты, на столе которого, по словам его секретарши, нет даже компьютера, победил на выборах именно благодаря с Facebook. Такие выводы сделали журналисты швейцарского издания Das Magazin, проведя собственное расследование. Если верить статье, понимание роли так называемых «Big Data» - «больших данных» - позволило команде Трампа добиться победы своего кандидата, причем с куда меньшими затратами на кампанию, чем у Хиллари Клинтон.

Если вкратце, то анализ «больших данных» позволил сперва составить портрет типичного американского избирателя, а затем манипулировать общественным мнением, используя психологические особенности людей. Для этих целей Трамп нанял сотрудников частной фирмы по анализу таких данных и поручил ей вести предвыборную кампанию в социальных сетях, используя таргетированную рекламу на основе психологического портрета избирателя.

Михаил Козинский, главный герой публикации – специалист по Big Data, а также ведущий эксперт по психометрии – составлении психологического портрета на основе анализа большого массива данных. Big Data называют все, что пользователь делает в интернете: учитывается каждый лайк, каждый переход по ссылке, сколько времени пользователь провел на том или ином сайте, что и где купил, и так далее. Раньше эти данные интересовали разве что рекламщиков, чтобы предлагать персонализированную рекламу на основе запросов. Но, как оказалось, всем этим огромным массивам информации может быть и иное применение.

Изучением Big Data Козинский вместе с коллегами занимался на протяжении нескольких лет. Он убедительно доказал, что достаточно проанализировать всего 68 лайков в Facebook, чтобы определить с высокой долей вероятности, за какую партию голосует пользователь и какой он ориентации. Созданная Козинским модель анализа позволяла узнать больше, буквально всю жизнь пользователя: курит ли он, в разводе ли его родители, и так далее. И, что самое интересное, на основе анализа можно было не только описать прошлое и настоящее, но и спрогнозировать поведение пользователя в будущем.

Козинский понимал, что это исследование может обернуться как большим благом, так и огромной катастрофой – в зависимости от того, кто эту технологию использует. В 2014 году к нему обратилась международная компания «Лаборатория стратегических коммуникаций» с предложением о сотрудничестве. А затем ученый обнаружил, что его методы используются в больших политических играх: так был организован британский Brexit, а затем – и победа Трампа на выборах в США, вопреки всем прогнозам.

Несмотря на то, что, по оценке экспертов, выводы, сделанные в статье, несколько притянуты за уши, журналистское медиа-сообщество уже назвало материал «статьей года». Ведь ни для кого не секрет, насколько влиятельными стали в последние годы соцсети. Акции в США OccupyWalstreet, цепь революций на Ближнем Востоке, Евромайдан, Brexit, а теперь и победа Трампа на выборах – все это случилось во многом благодаря Facebook.

Совпадение или нет, но на волне разговоров о победе Трампа именно благодаря социальным сетям, основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал на своей странице пост, в котором анонсировал запуск проверки новостей на достоверность.

«Мы упрощаем систему подачи жалоб на недостоверные новости, и, если пользователи отправят жалобы на одну и ту же запись, независимые организации займутся проверкой ее достоверности. Если третья сторона подтвердит, что новость является выдуманной, над записью появится соответствующий значок и она будет реже появляться в новостной ленте. Пользователи все еще смогут читать и пересылать подобную запись, но будут также осведомлены о ее достоверности», - сообщил Цукерберг.

Решать, что фейк, а что нет, будет искусственный интеллект. Помимо этого, компания заключила договоры с четырьмя компаниями, занимающихся фактчекингом - Snopes, Politifact, ABC News и FactCheck.org. Также в планах Facebook бороться с несоответствием заголовка и содержания статьи: этой уловкой часто пользуются, чтобы собирать трафик.

Подобные нововведения вызвали разные оценки со стороны экспертов. Часть считает, что контент можно и нужно модерировать, другие полагают, что введение подобных мер не поможет, и компании придется создавать некое подобие комиссии по фейкам – а так и до цензуры недалеко. До сих пор политика Facebook в плане безопасности информации вызывала множество критики в свой адрес. Достаточно заглянуть в русскоязычный сегмент социальной сети: практически каждый мало-мальски известный человек – публицист, журналист, общественный деятель – успел побывать в бане за посты. Много шума наделала история, когда Facebook всех подряд банил (и банит до сих пор) за слово «хохол», обходя своим вниманием не менее обидные ругательства – «русня», «рашка» и так далее.

Постоянной критике подвергается сеть и за выборочное предоставление новостей в ленту читателя, составленное, как многие ранее думали, вовсе не на запросах пользователя, а подобранные небольшой группой редакторов. Весной этого года сайт Gizmodo провел расследование и привел интервью бывших сотрудников социальной сети, которые подробно рассказали о том, как производятся манипуляции контентом. Перчинку в скандал добавил тот факт, что, по признанию анонимного бывшего сотрудница Facebook, соцсеть намеренно игнорировала новости, касающиеся кандидатов от республиканцев и лично Дональда Трампа. Разумеется, топ-менеджеры Facebook поспешили выступить с опровержением - дескать, к отбору новостей причастен лишь робот, а редакторы лишь проверяют контент на предмет недопущения повторов, но осадочек-то остался.

Страшно даже не то, что Facebook формирует картинку зрения для каждого отдельно взятого пользователя. Соцсеть окружает вас коконом, через который благодаря хитроумным алгоритмам и кропотливой работе редакторов все труднее пробиться самым разным новостям и противоположным точкам зрения. Контент в вашем личном пузыре становится дистиллятом из однородных лайков и оценок. Современный читатель наиболее комфортно чувствует себя в знакомой идеологической среде, выбирает СМИ под свои запросы, и совершенно не желает знать, что происходит по другую сторону баррикад. Люди больше не хотят знать правду – они хотят потреблять контент, который устраивал бы их с идеологической точки зрения. А чаще Facebook и вовсе заменяет собой СМИ, являясь, по сути, самым крупным средством массовой информации на планете с миллиардной аудиторией.

К чему удивляться, что инцидент с артобстрелом администрации Луганска был полностью проигнорирован нашей активно мыслящей и галдящей в соцсети общественности? Нет, они вовсе не «нелюди»: просто в их картине мира, заботливо составленной сетью, жертвам авианалета не нашлось места. Именно так мы перестаем слышать друг друга. А когда разные слои общества друг друга не слышат и не понимают – значит, жди гражданских конфликтов. Нежелание слышать и видеть другую, неудобную для собственных установок часть правды – отличительная черта освещения новостей и событий последнего времени, будь то война в Сирии или события в Донбассе. Отныне каждый живет в своей параллельной реальности. И спасибо за это нужно говорить вовсе не официальным рупорам пропаганды – телевидению и проправительственным газетам – а самой что ни на есть «демократичной» и «продвинутой» социальной сети в мире под названием Facebook и лично Марку Цукербергу. Учитывая все растущий объем претензий к соцсети, ей недолго осталось править миром.

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