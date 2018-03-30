Фабрика фейков

Освещение в СМИ и соцсетях пожара в Кемерово вновь продемонстрировали колоссальное значение так называемого «информационного оружия». С первых часов известные блогеры и ряд изданий стали распространять ничем неподтвержденные данные о сотнях погибших в ТЦ «Зимняя вишня».

Позже выяснилось, что одним из организаторов этой провокации стал «свидомый» пранкер Евгений Вольнов (подлинное имя — Никита Кувиков). 27 марта бежавший в Россию экс-сотрудник ВСУ Александр Мединский рассказал, что вброс украинского шутника о переполненных моргах — операция спецслужб Украины.

Круг подозреваемых вроде бы замкнулся, но дело в том, что на текущий момент нет никаких официальных заявлений по поводу Вольнова, «руки» СБУ или ГУР Минобороны Украины. Российские медиа, наверное, сами того не осознавая, родили очередную полуправду.

Реальную картину информационной истерии о трупах, которые не помещаются в моргах Кемерово, еще предстоит выяснить. Как минимум часть распространителей фейков могла действовать автономно, просто пытаясь набрать миллионы просмотров. В то же время нельзя исключать, что производство дезинформации носило управляемый характер. (Наиболее яркий пример в недавней истории — это слухи о массовых издевательствах над «мирными протестующими» на Майдане).

Сейчас можно утверждать лишь одно — каждый из блогеров и журналистов, сообщивший о явно заоблачном количестве погибших в Кемерово, стал соучастником преступления против своего народа. При этом маловероятно, что эти люди понесут ответственность за обман россиян.

В связи с опасностью повторения подобных алармистских информационных вбросов «Русская Планета» подготовила небольшую «методичку» для наших читателей. Приведенные ниже рекомендации должны помочь обывателю, если не находить правду, то хотя бы отличать очевидный суррогат от того, что называется настоящей журналистской работой.

Происхождение фейков

Чаще всего дезинформация распространяется после различных ЧП. Это могут стихийные бедствия (наводнение в Крымске в 2012 году), химически атаки (инцидент в Восточной Гуте в 2013 году с неустановленным до сих пор числом жертв), террористические акты (нападение на школу в Беслане в 2004 году), боестолкновения (удары по «группе Вагнера» в 2018 году) и пожары.

В моменты, когда происходят трагедии, эмоции людей обострены до предела, — наступает самый удобный момент для вбросов о несметном количестве жертв, молчании федеральных СМИ и бездействии властей. Сценарий распространения фейков каждый раз повторяется. Правда, далеко не всегда мы наблюдаем срежиссированную акцию. Как правило, нелепость становится достоянием общественности по вине паники, а не отнюдь по злому умыслу.

Источники фейков

Народ в России тотально не доверяет власти. Это хроническое недоверие обостряется в период ЧП. В такие минуты россиянам свойственно больше верить в плохие новости. В народном сознании тут же всплывает картина сытого довольного жизнью чиновника, которого все беды обходят стороной. По этой причине первоисточниками фейков иногда становятся сами очевидцы происшествия или излишне впечатлительные волонтеры.

Слухи и свидетельства с мест трагедий любят подхватывать оппозиционные блогеры, активисты и СМИ. Для них работа на «снос режима» является профессиональной обязанностью. Нередко они пользуются непроверенной информацией из соцсетей — фотографиями и кадрами с невыясненным происхождением, чатами и комментариями интернет-пользователей.

Социальные медиа — основной источник и поле распространения дезинформации. Какой-нибудь пользователь Facebook написал короткую фразу заглавными буквами с многочисленными восклицательными знаками, выложил некую фотографию с десятками трупов и понеслось…

В период ликвидации катастрофы в Крымске в Сети творилась невероятная истерика. В частности, сообщалось о том, что тела погибших якобы перевозились в рефрижераторах сети «Магнит» (хотя человеческое тело не могло в них поместиться по своим габаритам). Все морги, по словам неких «очевидцев», были переполнены (знакомый фейк, не правда ли?). Потом появилась информация, что погибших жителей Крымска закапывали на каких-то пустырях с целью скрыть истинное число жертв (в Кемерово были сообщения о якобы сотнях выкопанных могилах на городских кладбищах).

Бывают и откровенно спланированные акции по дезинформации населения. Примером являются точечные вбросы, поступающие в распоряжении СМИ, влиятельных журналистов и блогеров. Так, в феврале 2018 года известные военные корреспонденты (Семен Пегов, Александр Коц) и ряд СМИ в одно и то же время получили аудиофайлы, где якобы бойцы «группы Вагнера» рассказывают о гибели в Сирии свыше 200 сослуживцев. Пегов опубликовал эти данные и потом извинился перед читателями, Коц проигнорировал информацию, которую он не мог проверить по другим источникам.

Кому верить?

Информацию, близкую к достоверной (или, если угодно, к правде), могут сообщать только органы власти, причем относящиеся к исполнительной ветви. В случае с ТЦ «Зимняя вишня» единственным источником проверенной информации был МЧС. Пожарные работали на месте катастрофы, и потому только они могли подсчитать число жертв и пропавших без вести. Если происходит теракт, то стоит ориентироваться исключительно на данные ФСБ и НАК.

Распространителями официальной информации являются федеральные информационные агентства и телеканалы. Когда происходит крупное ЧП (речь не идет о болтовне на общественно-политические темы), то доверять стоит именно этим СМИ.

Очень часто в адрес властей звучит упрек в желании скрыть число погибших. В какой-то мере эта претензия оправдана. Однако стоит понимать, что огромный общественный резонанс ЧП вынуждает государство становиться максимально открытым. Если в инциденте с «группой Вагнера» потери было относительно легко скрыть, то с кемеровским торговым центром никакие уловки не могли сработать. Трагедия происходила на глазах людей, и попытки замолчать правду были равносильны самоубийству.

Конечно, ни одно ведомство и СМИ не застраховано от ошибок. Но способность допускать неточности как можно реже и потом признавать факт фейка являются показателями профессионализма. Умный человек всегда учится на ошибках и не наступает на одни и те же грабли.

Далее в рубрике