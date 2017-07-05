По европротоколу и без ГИБДД

С большой вероятностью в России будут внедрены так называемые европейские правила оформления ДТП. По данным газеты «Ведомости», правительство одобрило поправки в закон об ОСАГО, согласно которым сотрудники ГИБДД могут не выезжать на место аварии. Данное правило, по всей видимости, будет распространяться на все случаи, за исключением инцидентов, где есть пострадавшие.

«Представитель Минэкономразвития подтвердил, что документ был рассмотрен и одобрен, это также подтвердили в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова. Там добавляют, что документ рекомендован к рассмотрению на заседании правительства», — пишет газета. Как известно, Шувалов является главным куратором всех новшеств, связанных с правилами дорожного движения.

С учетом одобрения вице-премьера можно с уверенностью говорить, что данное изменение будет зафиксировано в нормативных документах. С 2018 года водителям «поцеловавшихся» автомобилей придется самостоятельно оформлять ДТП, даже если между ними существуют разногласия. Главным условием вынужденной мировой будет отсутствие пострадавших.

Замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева рассказала, что по европротоколу можно будет получить возмещение до 100 тысяч рублей. Как пояснила позже пресс-служба кабмина, профильная правительственная комиссия подготовила законопроект, по которому увеличивается максимальный размер страхового возмещения (по европротоколу) с 50 до 100 тысяч рублей.

С 1 октября 2019 года европротокол в пределах страховой суммы 400 тысяч рублей будет распространяться на всю территорию РФ, а в будущем и вовсе станет «безлимитным». На сегодняшний день «инновационные технологии» оформления дорожных происшествий распространяются на Московский и Ленинградский регионы.

«Глонасс» — в помощь

Противоречия, которые возникли между участниками ДТП придется фиксировать через государственную систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс» или мобильное приложение, которое было разработано Российским союзом автостраховщиков (РСА).

«ЭРА-Глонасс» является аналогом европейской eCall. Система способна распознавать то, каким образом было совершенно столкновение машин, определять степень тяжести аварии и координаты положения транспортных средств. «ЭРА-Глонасс» призвана значительно упростить работу дорожной инспекции и процедуру оформления мелких аварий, которая все чаще ложится на плечи ее участников.

Воспользоваться сервисом можно, установив в автомобиле специальное бортовое навигационно-коммуникационное оборудование. Первопроходцами на этом поприще были японцы, которые стали внедрять интеллектуальные новшества с конца 1980-х годов. Европейская eCall и американская E911 появились в XXI веке и снискали большую популярность у автомобилистов.

Наша страна как всегда догоняет развитые страны. Ежегодно в России происходит чуть менее 200 тысяч ДТП, то есть каждый день в аварии попадают сотни граждан и около 80% из них оборачиваются незначительными повреждениями автомобилей. Естественно, что процедуру оформления подобных инцидентов необходимо максимально автоматизировать.

Нынешняя редакция правил ПДД предусматривает возможность самостоятельного оформления происшествия с помощью видео- и фото фиксации, а также составления картины происшествия. Затем водителям следует передать материалы сотруднику ГИБДД, чтобы он зафиксировал факт столкновения и уточнил обстоятельства. Данный процесс, как правило, происходит только с обоюдного согласия участников ДТП.

Если водители вступили в конфликт, то вызывают наряд госавтоинспекции. Практика показывает, что полицейские, особенно в крупных городах, чрезвычайно загружены оформлением мелких аварий. В результате водителям приходится ждать инспекторов по несколько часов. Незначительное ДТП тормозит работу ГИБДД, которая, скорее всего, подвергся серьезной трансформации, и перечеркивает попавшим в аварию водителям планы на весь оставшийся день.

В этом контексте внедрение «ЭРА-Глонасс» представляется инициативой крайне необходимой. Суть реформ ГИБДД заключается в нивелировании роли «человеческого фактора». Практически все рутинные операции (назначение штрафа и оформление мелких ДТП) должны выполняться без участия правоохранителей. Это способ не только сэкономить бюджетные расходы, но и снизить коррупционные риски.

Страховщикам придется тяжелее

В беседе с «Русской Планетой» Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры», усмотрел лишь один изъян у новеллы правительства — страховым компаниям предстоит непростой процесс приспособления к новым реалиям.

«С одной стороны, инициатива с отменой обязательного выезда сотрудников ГИБДД при ДТП вполне разумная, поскольку сейчас на практике гражданам приходится ждать часами приезда инспектора. Использование приложения более отвечает современным реалиям, когда оформить ДТП необходимо очень быстро. С другой стороны, это прибавит проблем страховщикам, так как разобраться, кто потерпевший, будет намного тяжелее. Однако на практике эти проблемные вопросы все равно будут разрешаться, заработают соответствующие механизмы, поэтому опасения страховщиков преувеличены», — сказал Старинский.

«В Европе оформлением ДТП, в которых нет пострадавших, занимаются сами водители. Для этого у них есть специальные бланки, которые необходимо заполнить, нарисовать схему аварии (как это видит каждая из сторон). Затем необходимо обменяться копиями этих бумаг между собой и в дальнейшем уведомить свою страховую компанию. Дальше именно она выясняет, кто был виноват и кто должен расплачиваться», — отметил эксперт.

Старинский отметил, что в 2018 году ГИБДД ожидает расформирование и объединение с патрульно-постовой службой (ППС) (3 июля новый глава Госавтоинспекции Михаил Черников опроверг эту информацию). «Это хорошее изменение, поскольку будут убраны дублирующие руководящие должности, повышена эффективность ведомства в целом. В результате это должно привести к снижению бюджетных расходов в этой сфере», — резюмировал Старинский.

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