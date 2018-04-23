Ереван «майдануло»

Протестовать против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на главную площадь Еревана вышли несколько десятков тысяч человек. Несмотря на задержание организаторов митинга, протестующие сдаваться не намерены и требуют немедленного ухода Саргсяна с поста премьера. Предыдущий митинг оппозиции закончился разгонным светопредставлением с шумовыми гранатами и массовыми задержаниями. «Это армянская бархатная революция», - заявили протестующие. Чем она закончится, и кто на самом деле шатает армянскую лодку?

Ереван лихорадит не первый день: акции протеста начались еще 13 апреля. Оппозиция пыталась предотвратить избрание Сержа Саргсяна премьер-министром страны (безуспешно: его кандидатура была утверждена 17 апреля) и обвиняла бывшего президента в неэффективном управлении страной: рост коммунальных тарифов, падение доходов населения… и, разумеется, оппозицию не устраивал сам факт того, что Армения отныне – парламентская Республика, где всей полнотой власти будет обладать именно премьер: соответствующие поправки были внесены в Конституцию.

Поначалу протест шел мирно, настолько мирно, что попадал на российские ленты новостей постольку поскольку. Тактика оппозиции была следующей: перекрыть движение на центральных улицах, чтобы парализовать движение автотранспорта и попытаться таким образом повлиять на решение парламента. На улицах появились палатки, обеспечение протестов также было на высоте: были организованы точки питания, туалеты. Полиция вела себя предельно корректно, и поначалу происходившее на улицах Еревана напоминало большой городской праздник. К слову, никаких пророссийских лозунгов замечено не было – лидеры оппозиции уверяли, что у протестов исключительно внутренняя подоплека, и геополитика здесь ни при чем.

Аресты лидеров оппозиции и жесткие разгоны демонстрации в минувшее воскресенье лишь раззадорили толпу. Ситуацию не спасли и переговоры между одним из лидеров протестующих, Николом Пашиняном и новоизбранным премьером Сержем Саргсяном. Как заявил Саргсян, это были не переговоры – а самый настоящий шантаж. «Шантаж государства, шантаж законных властей… Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложится на вас, выбирайте», - добавил он и покинул переговоры. Пашинян, в свою очередь, заявил, что Саргсян потерял адекватность, не представляет себе ситуацию в стране и призвал протестующих с удвоенной силой продолжить акции гражданского неповиновения.

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство протестантов – молодежь, чуть ли не школьники, хотя представителей старших поколений тоже немало. Добавим к этому прекрасную организацию протестов, буржуйки и палатки, и уж слишком хочется сравнить происходящее в эти дни в Ереване с Киевом образца конца 2013-го года. Тогда все тоже начиналось вполне себе культурно. И, как выяснилось позже, по заранее написанному дьявольскому сценарию.

«Тем, кто уверяет нас, что там стихийные протесты, и тем, кто верит этому наглому вранью. И тем, кто еще сомневается. Обратите внимание на возраст демонстрантов, от 20 до 25 лет. Вот среди ваших личных знакомых, в разных городах и странах, много людей в возрасте от 20 до 25 лет интересуются ценами на электричество? Знают, где платят за электричество? Да просто знают, сколько платят в месяц за их квартиру именно за электричество? Так что не надо нам врать, "спонтанники"», - написал на своей странице в FB политолог Сергей Марков.

С другой стороны, мы помним, что во время украинских событий другой активной действующей силой протестов был так называемый «Антимайдан». Именно благодаря ему восстал Донбасс, а в Армении ничего подобного не происходит. Людей, поддерживающих Сержа Саргсяна, на улицах практически нет. Правда в том, что его армяне и правда не очень любят, сказывается и общая усталость от правления Саргсяна – почти 11 лет, и не слишком изящная передача властных полномочий самому себе после окончания последнего президентского срока… да и претензии к падению уровня жизни у граждан вполне себе справедливые.

С другой стороны, Саргсян – не Янукович. Он не проявит трусость в нужный момент, если события пойдут по самому плохому сценарию. Да и потом, геополитическое окружение у Армении не позволяет расшатывать лодку – под боком Азербайджан, который только и ждет удобного случая, и нерешенный карабахский конфликт.

Пока что происходящее в Ереване сложно назвать Майданом. Как пояснил на своей странице в FB журналист и писатель Армен Асриян, к Майдану в Армении придется идти долго – «потому что со здравым смыслом у армян дела обстоят получше, и потому, что внешнее окружение Армении куда проблематичнее. Но надо понимать, что процесс идет. Вернее, его ведут».

Первое, что стоит сравнить – количество сотрудников американских посольств и консульств, работающих в Армении, и российских. 2,5 тысячи человек – и это только официальные работники, не считая НКО, самых разных организаций и отдельных агентов влияния, в сумме этих людей может быть от 4 до 8 тысяч. «И вся эта армия работает уже много лет», - считает Асриян.

«С российской стороны не работает никто. Вообще. Могучему прессу с той стороны противостоит исключительно здравый смысл большинства армян. Пока здравый смысл берет верх - но вода камень точит. Именно это безразличие, полное непонимание, что надо работать с улицей, с рядовыми людьми, а не ограничиваться пьянками и гешефтами с проворовавшейся напрочь верхушкой, и привело к потере Украины, ведет сейчас к потере Армении, чуть позже обязательно приведет к потере Белоруссии… А больше и терять-то нечего. Нет больше никого», - добавляет Асриян.

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