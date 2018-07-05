«Электрический стол» из Вологодской области

В четверг, 21 июня, жительница Вологодчины почувствовала резкие боли в правом подреберье. Проблемы с желудком у Анны были и раньше. Но сегодня привычные болеутоляющие средства не помогали. Боль становилась всё острее. Посоветовавшись с мужем и почувствовав себя хуже, женщине поняла, что на сей раз без экстренной помощи медиков не обойтись.

Обследование женщины в стационаре показало, что ей нужна срочная операция. Речь шла о лапароскопической холецистэктомии. Причина? Стремительное развитие острого калькулёзного холецистита. Говоря простым языком – воспалился желчный пузырь. В такой ситуации он в срочном порядке удаляется. Но именно в ходе лапараскопической холецистэктомии наиболее благоприятен косметический эффект, крайне важный для любой девушки. Миниатюрные надрезы делаются в ходе операции с помощью электрохирургического высокочастотного аппарата. Рубцов почти не остаётся.

Отправлявшаяся в хирургическое отделение Анна, обессиленную руку которой муж крепко сжимал в своей ладони, вполне обоснованно рассчитывала на то, что и боли, и послеоперационные рубцы скоро пройдут, как страшный сон. Но кошмар только начинался.

Проводилась операция под общим наркозом. И, надо отдать должное организму вологжанки, она оказалась настоящим бойцом. Анна нормально перенесла хирургическое вмешательство, в ходе которого в брюшную полость вводится окись азота, проводится ревизия органов, извлечение воспалённого желчного пузыря – причины приступов адской боли, тошноты, безудержной рвоты.

Несмотря на то, что Госдума приняла законопроект о допуске членов семей в реанимацию и палаты интенсивной терапии только в первом чтении, любимого мужа к Ане пустили сразу.

— Операция прошла хорошо, — услышал он слова кого-то из медиков, и ободряюще улыбнулся только-только открывшей глаза супруге.

— Больно… — еле слышно произнесла Аня, когда действовавший до этого общий наркоз стал уходить.

— Живот? – участливо спросил супруг.

— Ногам больно! — закричала несчастная женщина.

Повидавший на своём веку всякое мужчина приподнял одеяло и увидел… кошмарные и глубокие ожоги на той части ноги супруги, которая соприкасалась с операционным столом – в районе бедра.

Какие крепкие слова прозвучали в этот момент в операционной второй городской больницы города, воспетого в одной из лучших песен легендарной группы «Песняры», можно лишь догадаться.

Как оказалось, операция прошла на операционном столе, который в результате неисправности ЭХВЧ-аппарата стал подобием электрического стула.

Кадр из фильма «Зелёная миля»

Неисправное оборудование «закоротило». Элементы стола разогрелись. Тело женщины стало пригорать, как на сковороде. Оперировавшие в масках врачи, не учуяли запах тлевшей плоти.

— До свадьбы заживёт! – иронично заявили они семейной паре, пытаясь компенсировать нанесённый урон хорошим чувством юмора.

В пресс-релизе департамента здравоохранения, однако, указано, что главный врач Вологодской городской больницы №2 и его заместитель принесли пациентке свои извинения, обеспечив надлежащее лечение в стационаре и взяв шефство над пациенткой на амбулаторном этапе лечения.

Так оно было или иначе, но в прокуратуру поступило заявление с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности виновных…

Усвоенный нами Некрасовский образ русской женщины говорит, что представительницы лучшей половины человечества, рождённые в России, обладают феноменальными способностями. Останавливают на скаку лошадей. Входят в горящие избы, не боясь получить ожоги.

Но то красивая легенда. А реальность сурова. В России люди умирают от ожогов, увы, нередко. В клубах («Хромая лошадь»), торговых центрах («Зимняя вишня»). Массовые трагедии заметны всей стране. Случай Анны стал известен благодаря, своего рода, уникальности. Получить ожоги на операционном столе? Мыслимо ли? Там, «по традиции», люди умирают исключительно в результате необратимых патологических процессов или «профессиональных» действий бригады врачей. Нонсенс.

Общественность и средства массовой информации требовали от вологодских медиков разъяснений. И они последовали. Спустя 2 недели после инцидента, когда про «инновационную операцию» в Вологде написал вездесущий телеграмм-канал Mash.

Игорь Маклаков

Начальник Департамента здравоохранения Вологодской области Игорь Маклаков сообщил:

— Департамент здравоохранения с самого начала был в курсе возникшей ситуации. Мы на уровне лечебного учреждения, что не было сказано в комментариях, принесли извинения пострадавшей. По данному случаю Департаментом здравоохранения проводится служебная проверка. Мы не собираемся умалчивать любые факты (прим. автора: про обстоятельства «чудо-операции» стало известно лишь 4 июля, а операция проводилась 21 июня), все абсолютно в открытом режиме. Результаты проверки предоставим пациентке. В настоящее время главному врачу поставлена задача провести проверку в учреждении. В частности, рассмотреть вопрос исправности медицинской аппаратуры, по какой причине данный случай произошёл и кто виноват в случившемся. Мы будем выходить на ту организацию, которая осуществляла обслуживание этого оборудования, и решать проблемы там. Результаты нашей деятельности мы расскажем позже.

Как подтвердили в департаменте «Русской Планете», устройство — ЭХВЧ, электрохирургический высокочастотный аппарат — причинивший боль и страдания Анне, прошёл все необходимые проверки в компании ООО «Инжмедсервис». Эта организация обеспечивает техническое обслуживание аппарата на основании выданных ей госорганами разрешительных документов.

Последняя проверка устройства, едва не отправившего к праотцам вологжанку, якобы, прошла, за 6 дней до операции – 15 июня. И об этом имеется соответствующая запись в журнале обслуживания медтехники. Не вызвал прибор нареканий и у персонала. Медики проверяли его работоспособность непосредственно перед операцией.

Кто же автор этой «печальной инновации», в результате которой обратившаяся за медицинской помощью женщина едва не погибла на «электрическом столе»? На этот вопрос ответ даст следствие. Но ситуация в медицинской сфере вологодского региона не может не настораживать.

Не далее, как в декабре минувшего года губернатор Олег Кувшинников объявлял Игорю Маклакову неполное служебное соответствие, получив в ходе прямой линии с жителями региона крик о помощи врачей Вологодской городской больницы № 1, областной инфекционной больницы и центральной районной лечебницы, расположенной в Вологодском районе.

Медики прислали видео руководителю региона. На нём были запечатлены кадры ужасающего аварийного состояния перечисленных учреждений здравоохранения.

Причём люди, которым приходилось лечиться в этих больницах, давно начали слагать в соцсетях целые легенды об ужасах, которые там творятся. Им позавидовал бы мастер хоррора Стивен Кинг.

Вот кошмарная история ещё одной Анны, которая попала в детскую инфекционную больницу с двухлетней малышкой:

Приведённые ею фото говорят о положении вещей в области, где высшие руководители системы здравоохранения и охраны правопорядка живут в коттеджах, напоминающих дворцы, весьма красноречиво.

Как пишет региональный новостной ресурс Newsvo, департамент здравоохранения давно просил выделить деньги на ремонт. Однако в бюджете их не нашлось. А штрафы от надзорных органов за несоблюдение санитарных норм и шишки от руководства свыше за откровенный бардак в больницах получают… работающие там медики.

Возникает закономерный вопрос. Если в таком бедственном положении больницы, то в каком состоянии оборудование, находящееся в них?

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